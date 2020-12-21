مشاريع إسرائيلية تستهدف أوراش تكنولوجيا الأمن والطاقات البديلة بالمغرب

تستعدّ المملكة لتوقيع اتّفاقيات مشتركة مع إسرائيل غدا الثّلاثاء، في أوّل ظهور وتجسيد رسمي لعودة العلاقات بين تل أبيب والرّباط، بعد قطيعة دامت سنوات؛ وهو الموعد الذي انتظره طويلاً اليهود المغاربة الذين ظلّوا يطالبون بإخراج العلاقات بين البلدين إلى العلن وتجاوز “التّردد”.
وإذا كان المغرب سلكَ توجّها مغايراً في علاقاته مع إسرائيل، بخلاف باقي الدّول العربية، فإن ذلك راجعٌ إلى وجود أصوات داخل إسرائيل ظلّت تنادي بإخراج العلاقات بين البلدين من المنطقة “الرّمادية”، والإعلان رسمياً عن عودة الاتصالات الدّبلوماسية، لاسيما أنّ الرّباط تتمتع بعلاقات ثقافية ودينية عميقة مع الدّولة اليهودية.
وقال عبد الحليم مذكوري، من مؤسسة “فورم” للتّعدد الثقافي، إنّ “من أهم ركائز العلاقات الدولية وقت السلم هي: المصالح المشتركة القائمة أو المتوخاة، والتقارب الإثني أو الثقافي، ثمّ الروابط الديموغرافية والتحالفات الجيوستراتيجية لتفادي أخطار تمليها الصراعات الدولية أو الإقليمية والرغبة في تحقيق السلام”.
وقال المحلّل المقيم في هولندا، في تصريح لهسبريس، إنّ هناك دائما استثمارا من الجهات المتعاقدة وراءه ربح، ماديا كان أو غير مادي، والمغرب من البلدان المصدرة للهجرة، بحيث تعيش في الكثير من بلدان جاليات كثيرة ذات جذور مغربية، وزاد: “نتجت عن وجود هذه الجاليات علاقات ديموغرافية واقتصادية جد مهمة بين المغرب ودول الاستقبال”.
واعتبر مذكوري أنّ “المغرب وقّع معاهدات مع معظم تلك الدول لتنظيم هذا المشترك الديموغرافي، إلا مع إسرائيل التي توجد فيها أكبر جالية مغربية خارج المغرب مازالت مرتبطة ببلدها الأصلي”، مورداً أنّ “سبب عدم إبرام اتفاقيات حول وضعية هذه الجالية الضّخمة يعود إلى عوامل مختلفة، كوضع إسرائيل في الوعي الجماعي للمغاربة، وموقفهم من مأساة الشعب الفلسطيني”.
كما قال المتحدث ذاته إنّه “لم يكن ممكنا عقد اتفاقيات جزئية بين البلدين، نظرا لغياب العلاقات الثنائية بينهما، أو لوجودهما رسميا في حالة حرب”، وزاد: “الرابح الأكبر في هذه العلاقة الجديدة هو تلك الجالية الضخمة التي سوف تتمكن من زيارة بلدها الأصلي، دون خوف من أي إجراءات زجرية من جانب بلدها إسرائيل الذي يمنع على مواطنيه زيارة البلدان العربية”.
وأشار الخبير في الحركات الاجتماعية إلى أنّ “اليهود المغاربة أينما كانوا لهم حقوق وواجبات على مؤسسة إمارة المؤمنين، التي لم يكن دائما من السهل عليها القيام بواجبها تجاه المغاربة اليهود في إسرائيل”.
وبعودة العلاقات الدّبلوماسية بين البلدين، يشدّد مذكوري، سيتغير الأمر، “وهذا ربح لإمارة المؤمنين واليهود المغاربة على السواء”، مردفا: “طبعا هناك أرباح لكلا الطرفين على المستوى الاقتصادي، وما القطاع السياحي إلا الجانب الأكثر وضوحا”.
على مستوى الطاقة المتجددة مثلا، يضيف المتحدث، “معروف أن المغرب ذو طموحات كبرى في هذا الميدان، كما راكم الخبرات والتجارب على مر العقود الماضية؛ وهذا في مقابل حيازة إسرائيل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، وبالتالي سيقوّي عملهما المشترك من موقع المملكة التي تطمح إلى مركز القيادة في إفريقيا، كما سيقلل من منافستهما في السوق الإفريقية”.
ويتوقّف الخبير ذاته أيضا عند مجال التكنولوجيا الأمنية، الذي تتبوأ فيه إسرائيل مركزا قياديا على المستوى الدولي، موردا أن “المغرب في المقابل أبان في العقود الأخيرة عن قدرة جد محترمة دوليا على التعامل مع القضايا الأمنية الشائكة، كمحاربة الإرهاب ومساندة السلام في القارة الإفريقية”.
كما قال مذكوري: “وضع المغرب إفريقيا سيمكن إسرائيل كذلك من توسيع مجال تسويق منتجاتها في هذه القارة التي يتنبأ الخبراء بنهضة اقتصادية كبيرة فيها.. وللمملكة مواقع مهمة في القارة الأم، خصوصا على المستوى البنكي والمواصلات. وغير مستبعد أن تستغل إسرائيل علاقاتها مع المغرب، ولو معنويا، لتوطيد علاقاتها مع الدول التي تكن احتراما كبيرا للأخير”.
واعتبر المتحدث ذاته أنّ “المغرب بذل جهودًا كبيرة للالتحاق بمنظومة التعاون الاقتصادي لغرب إفريقيا، وفي الأخير تكللت مجهوداته بالنجاح؛ وهذا الموقع الذي استطاع كسبه هو الذي دفع بالرئيس الأمريكي، الذي جسد أكثر من أي كان ما يطلق عليها ”السياسة الواقعية” Ralpolitik، إلى إعلانه الأخير بخصوص السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية”.
واستطرد المحلّل: “كان على المغرب أن يقدم الحجة التي لا تقبل الشك بأن الطريق بين طنجة وعمق إفريقيا آمنة 100٪، وهذا ما يفسر التدخل المغربي الأخير لإنهاء الفوضى عند الكركرات، المعبر الذي أراد خصوم المملكة أن يجعلوا منه بعبعا أمنيًا لتثبيط أي حماس عند الدول التي ترى لنفسها دورا (اقتصاديا) في القارة العذراء”.
“لقد اتضح للجزائر بما لا يدع أدنى مجال للشك أن المغرب سدد لها ‘ضربة معلم’ لن تستطيع محو آثارها مهما صرخت ومهما حاولت شراء الهمم، فحتى أصدقاؤها كجنوب إفريقيا بدؤوا في مراجعة حساباتهم في ما يخص قضية الأقاليم الجنوبية للمملكة، ودور الأخيرة الإيجابي في القارة الأم”، يورد مذكوري، بينما ختم بالقول: “علاقة المغرب بإسرائيل تختلف عن كل الدول العربية للروابط الديموغرافية وبالتالي الثقافية بين البلدين. وكما يعرف القاصي والداني فإن الشعب المغربي بأغلبية ساحقة وفي للشعب الفلسطيني مهما كانت العلاقات مع إسرائيل. ولا أظن القيادة المغربية “عبيطة” لتتجاهل هذا الوفاء الشعبي لقضية الفلسطينيين”.
لمن يقول أن “إسرائيل لن تحبنا ولن تريد لنا خيراً”.. أتحبون بعضكم بعضاً حتى تحبكم إسرائيل؟ هل تريدون لبعضكم خيراً حتى تريده إسرائيل… المشكل فينا، ولو لم يكن المشكل فينا، لما احتجنا إلى إسرائيل أو أمريكا أو لأحد.
مرحبا بكل العلاقات،من منطلق منطق رابح/رابح…نتمنى أن تعود استثمارات الأمريكان والإسرائيليين بالنفع على بلدنا الحبيب،شبابنا المبدع يستحق العيش الكريم من طنجة إلى الكويرة
ليكن فى علم جميع المغاربة ان الصهاينة لا ياتي منهم الخير مطلقا وما سياتي منهم هي مشاريع الفتنة والعنصرية ومص الدماء والجاسوسية والايام بيننا ما فعلوه مع مصر والاردن والعالم اجمع سيفعلونه معنا هم لا يعرفون الا مصلحتهم ولو اظهروا لك العكس
يجب على المغرب أن يكون براغماتيا وبعيد عن العاطفة ونبحث عن مصالحنا.ماذا سنستفيد من الفلسطينيين لا شيء.إسرائيل دولة متقدمة يمكن أن نستفيد منها في بعض المجالات كالزراعة والتكنولوجيا والعلوم.
بالتوفيق ان شاء الله ونتمنى أن يخرج حل الدولتين إلى الوجود في أقرب وقت ممكن
كلنا بنو آدم وإلاهنا واحد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
هل حقا تنتظرون خيرا من الصهاينة أم أن الخيانة طبع أصيل فيكم، أينما حل الصهاينة حل الخراب و الدمار، أنظروا ماذا تقول صحافتهم عن حلفائهم الجدد في أبو ظبي او دبي التي أصبحت عاصمة الدعارة. هذا من جهة، و من جهة ثانية عقيدتنا تنهانا بوضوح عن موالاة اليهود المعتدين الغاصبين لأرض إسلامية ، و إذا كنتم لا تعيرون كل هذا اهتماما فأنتم مع الأسف أغبياء و هذا شأنكم، فمن تربى في أحضان المخزن لايكون سوى إمعة طبالا لا رأي له.
مرحبا باسرائيل ومشاريعها في بلادنا فشبابنا يعاني من البطالة
التطبيع مع الكيان الصهيوني الارهابي خيانة للمغرب. تاريخ اسراءيل يشهد انها لا تاتي الا بالخراب.
التاريخ لن ينسى من التزموا الصمت.
ان شاء الله ستحل مشكلة فلسطين بحنكة و عبقرية امير المؤمنين وبمشاركة اليهود المغاربة
هذا ما جنته عصابة جنرالات الجزائر على البلد و لولا تحرشها و تهديدهل لوحدة تراب المملكة و محالة تعطيل تنمية اقتصادها و كانت هناك علاقات طيبة مبنية على الاحترام و التعامل و التكامل لما احتاج المغرب الى التعامل مع بلد بعيد جغرافيا عنه …
ان عصابة العسكر الجزائري هي السبب الأول و الأخير و هي من دفعت المغرب لابرام تحالفات و معاهدات سياسية و اقتصادية و أمنية مع دول خارج منطقة المغرب الكبير ..
فلا عزاء لهم اليوم و لا حسرة على ما فرطوا فيه و عليهم السيوم تحمل تبعات تصرفاتهم الطائشة القصيرة المدى و سلوكياتهم التي لا تبث لجوار و الأخوة و الدم المشترك بأي صلة ..
و لو كان المغرب فعل بالجزائر بمثل ما فعلته في المغرب لستون سنة لتحالف عسكر الجزائر مع ابليس لحماية بلدهم و أمنهم و اقتصادهم ..
انه للمغرب اليوم كامل الحق و الشرعية في حماية ترابه و اقتصاده و شعبه من كل مما من شأنه أنه يهدد ذلك ..
و مشاريع الأعراب تستهدف الأرهاب, الحقد, العنصرية, التشتت, التقسيم. كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا و نفاقا. كما قال إبن خلدون: إذا عربت خربت. كما قال: العرب مثل الجراد أينما حلوا حل الخراب.
مرحبا اخواننا الاسرائليين
للتعليق رقم 1
لا تنسى….
قبل الرسول عليه الصّلاة والسّلام أن يعيش اليهود والنصارى مع المسلمين في داخل المدينة، وأقرّ لهم حقوقاً تحميهم، وتكفّل بتطبيقها مثل حق الحياة لهم، فلم يقتل يهودياً أو نصرانياً بسبب ديانته
– عدل الرسول عليه الصّلاة والسّلام ورفع الظلم عن اليهود كان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يُعاملهم بعدل، ويرفع الظّلم عنهم، ويدفع الديّة لهم، ولو كان على حساب المسلمين.
من أﻷن ستبدإ موجة جديدة مع مافيات العقار مجددا .الدين استولو على بقع بعض اليهود اامغاربة القدامى .
لمن يقول ان إسرائيل لن تأتي بالخير للمغرب فأنا اسئله ماهو الخير الذي جلبه لنا أشقائنا في الدين و العرق مند سنوات و لنبدئ بجيراننا و سوف تفهم كل شيء، هل تعتقدون ان صانعي القرار بالمغرب أغبياء بالتطبيع مع إسرائيل لكي نكون واقعيين لم يعد هناك مكان للون الرمادي و مرحبا بأي إتفاقية رابح رابح و بها خير لهذا الوطن بعيدا عن العرق و الدين.
المغرب كان و ما زال متال يقتدي به في التعايش مع الأخرين فنقول لأخواننا الآسرائليين مرحبا بكم في بلدكم التاني و نحن في أنتضاركم بفارغ الصبر لزيارة المغرب و ستجدون كل وسائل الراحة متوفرة و أنا أذهب إلى أبعد من دالك لمادا لا تكون مصاهرة بيننا لقضاء عن ضاهرة العنوسة التي ما فتئت تزداد عند بناتنا و التبادل الإقتصادي و الإستفادة من الخبرة الإسرائيلية في التسلح من ما يعود بالفائدة على الجميع
انا اسكن في امريكا ومغربي حر و اعرف ان الصهاينة يكرهون العرب والمسلمون ويهود المغاربه قديما تغيروا كثيرا او كانوا كذاك والان اصبحوا اكثر قوه فهم لايحبون المغاربه فانا اظن ان هذا نفاق فقط ليصلو الى اهدافهم. اللهم. احفظ. مغربنا الحبيب من المنافقين والفتن وابعد عنه اعداء الوطن امين
المغاربة ادكياء رابح رابح انتهى الكلام
مبروك لنا كمغاربة بهذا الإنجاز، المغرب بلد التسامح بلد عشنا فيه مع إخواننا و جيراننا اليهود منذ قرون في طمأنينة و تآخ.
مرحبا بالعودة الاعزاء الحاقدين
نرحب بهذه العلاقة وستعود بالخير والنفع انشاء الله وعاش الملك
لماذا تدافع امريكا والغرب عموما عن اليهود وعن دلنهم وتحميهم بقوانين خاصة ؟
ولمذا يحاول الغرب عموما ادامة العداء بين العرب وابناء عمهم اليهود ؟
الغرب يدافع عن اليهود لأنهم هم من يخرق ثرواتهم فاكثر من مصف اقتصاد امريكا مثلا تسيطر عليه كمشة من اليهود لا يتعدى عددهم عدد اصابع اليدين، واينما تواجد اليهود يوجد ازدهار اقتصادي ورواج هائل، هذا من جهة ومن جخة ثانية فتكبيع العرب مع إسرائيل يعني الدخول معهم في استثمارلا كبيرة قد تنتج عنه ابتكارات نوعية في كل المجالات مما سيحرم الغرب منها وبالثلي فكلما تث تعطيل وافساد العلاقات بين اليهود وأبناء عمهم العرب كلما تفوق الغرب
مشاريع إسرائيلية تستهدف أوراش تكنولوجيا الأمن والطاقات البديلة بالمغرب….يا ترى ما رأي اعدائنا الكلاسيكيين؟
من الجيد إعادة العلاقات مع إسرائيل ، و من المهم الإستفادة من خبراتها في كل المجالات المتاحة ، و إنشاء شراكات معها سيعود بالكثير من النفع على وطننا الغالي، أتمنى تسريع التعاون و الأنفتاح مع إسرائيل، لطالما أنتضرنا هذه الفرصة،