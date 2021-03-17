مشاريع تربوية جديدة ترى النور بإقليم خنيفرة

قام سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الثلاثاء، بتدشين عدد من المشاريع التربوية، وتفقد بعض المؤسسات التعليمية والتكوينية، وإعطاء الانطلاقة لمشاريع تهم قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم خنيفرة.

وفي هذا الصدد، قام أمزازي بتدشين الشطر الأول من المدرسة العليا للتكنلوجيا، وتفقد الشطر الثاني الخاص بها لتعزيز العرض الجامعي وتنويعه، كما اطلع على مشروع إحداث كلية متعددة التخصصات.

وعلى هامش هذا التدشين، اطلع الوزير، بمعية الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وعامل إقليم خنيفرة والكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، والوفد الرسمي، على المعطيات التقنية الخاصة بمشروع إحداث مركز سوسيو ثقافي رياضي بجماعة أجدير.

وبالمناسبة ذاتها، ومن أجل توسيع العرض المدرسي بجماعة تيغسالين التابعة لإقليم خنيفرة، دشن الوزير والوفد الرسمي المرافق له ثانوية الكركرات التأهيلية، واطلع على مختلف مرافقها الإدارية والتربوية وعلى جناح القسم الداخلي.

وتندرج هذه الزيارات الميدانية، وفق بلاغ متوفر لدى هسبريس، “في سياق تتبع تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والبرنامج الملتزم به أمام أنظار الملك محمد السادس”.

كما تأتي من أجل تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات المساهمة في سيرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وخصوصا السلطات الولائية، والإقليمية، والمحلية، والمجالس المنتخبة، والشركاء، بهدف ضمان انخراط الجميع في هذا الورش الإصلاحي الكبير، لأن قضية التعليم شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء لتحقيق الأهداف المنشودة.