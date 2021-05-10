مشاريع تنموية بخريبكة تكلف 48 مليون درهم

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، برئاسة عامل إقليم خريبكة، على 51 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 48 مليون درهم؛ 32 مليون درهم منها من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأفادت معطيات توصلت بها هسبريس بأن هذه السلسلة الأولى من المشاريع تهدف إلى تحسين مؤشرات التنمية بتعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالعالم القروي، وتوسيع العرض السوسيوثقافي والرياضي والتربوي بالإقليم.

وقال عامل إقليم خريبكة إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر مكونا أساسيا في الرؤية الشاملة للملك محمد السادس، وتهدف إلى تعميم الماء والكهرباء وتحسين التمدرس وقابلية التشغيل والحماية الاجتماعية والتنمية الفلاحية…

وذكر المتحدث ذاته بأهمية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، باعتبارها فضاء للحوار وتبادل الأفكار والآراء والمساهمة الإيجابية في الدفع بعجلة التنمية وتعزيز ثقافة المشاركة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية البرمجة متعددة السنوات في تفعيل المشاريع بصفة عامة ومشاريع المبادرة بصفة خاصة.

وتتمحور المشاريع المصادق عليها بالإجماع حول برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (18 مشروعا)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (15 مشروعا)، وبرنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب (3 مشاريع)، وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (15 مشروعا).

وعرض رئيس قسم العمل الاجتماعي، بالمناسبة، أجهزة الحكامة وكيفية الاشتغال، مركزا على مبادئ وقيم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور كل من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والمجتمع المدني في تفعيل برامج هذه المبادرة، كما تم عرض الورقة التأطيرية للمخطط متعدد السنوات للتنمية البشرية والقانون الداخلي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

واختتم الاجتماع بتوزيع حواسب على رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية لكل من المنطقتين الحضريتين الأولى والثانية بخريبكة، واللجان المحلية لكل من وادي زم وأبي الجعد ودوائرها الثلاث؛ وذلك للرفع من قدراتها التدبيرية.

كما جرى توزيع 11 حافلة للنقل المدرسي على رؤساء بعض الجماعات الترابية؛ 5 حافلات اقتنتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحافلتان هبة من الاتحاد الوطني لنساء المغرب، و4 حافلات هبة من المجمع الشريف للفوسفاط، في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي.