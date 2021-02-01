مشاريع فلاحية وغابوية تعزز التنمية بإقليم خنيفرة

قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإثنين، بزيارة ميدانية إلى إقليم خنيفرة، رفقة محمد فطاح، عامل الإقليم، ووفد من مسؤولي الوزارة.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الزيارة همت متابعة المشاريع التي تم إطلاقها على مستوى الإقليم في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإطلاق مشاريع تنموية فلاحية جديدة تندرج في إطار إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، بالإضافة إلى إعطاء الانطلاقة لمشروع يندرج ضمن الإستراتيجية الغابوية الجديدة “غابات المغرب”.
غرس الأشجار وتثمين المنتجات
وعلى مستوى الجماعة القروية العوامنة، يضيف البلاغ، أشرف الوزير على أشغال غرس أشجار الخروب على مساحة 1442 هكتارا، وتهم 12 جماعة قروية. ويهدف هذا المشروع، المندرج ضمن الفلاحة التضامنية، إلى تثمين الأراضي وتحسين الظروف المعيشية ودخل الفلاحين، فضلا عن المساهمة في إعادة هيكلة هذه السلسلة من خلال تقوية المهارات والتنظيم المهني؛ وذلك باستثمار قدره 23.2 مليون درهم. ومن المتوقع أن يشمل من هذا المشروع أكثر من 577 مستفيدا ويوفر 27500 يوم عمل.
المشروع الثاني، وفق البلاغ، تم إطلاقه في الجماعة القروية تيغسالين، ويشمل بناء وتجهيز وحدة تخزين وتحويل الفواكه والخضر بسعة 4000 طن، وباستثمار تبلغ قيمته 22 مليون درهم. وتم بناء هذا المشروع، وهو جزء من عقد البرنامج للصناعات الغذائية، على مساحة 25000 متر مربع، منها 3000 متر مربع مغطاة.
وتتمثل أهداف المشروع في تثمين وتسويق الفواكه والخضر، والرفع من دخل المنتجين، وخلق 30 فرصة عمل دائمة، وحوالي 11000 يوم عمل موسمي مباشر، و560 يوم عمل غير مباشر.
وجرى إطلاق مشروع ثالث على مستوى الجماعة القروية آيت سعدلي، ويتعلق بزراعة أشجار البرقوق على مساحة 165 هكتارا لصالح 141 مستفيدا في إطار برنامج تنمية سلاسل الورديات.
ويعد برنامج تنمية سلاسل الورديات جزءا من مشاريع الفلاحة التضامنية، ويهدف بشكل خاص إلى تحسين دخل السكان المستهدفين وتقوية قدرتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ، ويمتد على مساحة 3003 هكتارات، ويهم إطلاق ستة مشاريع لتنمية البرقوق (165 هكتارا)، والكرز (400 هكتار)، والتفاح (1038 هكتارا)، واللوز (1400 هكتار)، على مستوى 12 جماعة قروية، باستثمارات إجمالية تبلغ 80 مليون درهم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع في نهاية المطاف ما يقرب من 1545 مستفيدا، وأن يوفر ما يقرب من 5000 يوم عمل، وفق المصدر ذاته.
وقام الوفد بعد ذلك بزيارة مدرسة تمكايدوت الجماعاتية التي تم إنشاؤها ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، بغلاف مالي بلغ 9.6 ملايين درهم.
مشروع لتطوير المراعي
وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الغابوية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020، أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على إطلاق المشروع المتكامل والتشاركي لتهيئة وتطوير المراعي في غابة عين أبليون – بوخميس.
وأوضح البلاغ أن إنشاء مشروع تهيئة وتطوير المراعي، الذي يمتد على مدى 3 سنوات (2021-2023)، أتى من أجل تخفيف الضغط على هذا الفضاء الغابوي، ولتلبية احتياجات المربين من حيث العرض الرعوي، والمساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان المحليين.
ويهدف المشروع، وفق المصدر المذكور، إلى تدبير المراعي الغابوية التي تزيد مساحتها عن 2000 هكتار، وتوسيع إعادة التشجير على مساحة 2000 هكتار، من خلال إنشاء شراكة غابوية شاملة ومستدامة؛ فيما يعد تنظيم المنتفعين وإرساء الحوافز المناسبة وفقا للهيكلة الجديدة للمقاربة التشاركية من الأدوات الرئيسية التي توفرها الإستراتيجية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030”.
كما سيوفر المشروع إجراءات دعم أخرى تهم تهيئة الطرق ونقاط المياه، ومكافحة تآكل التربة، وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل كتوزيع أشجار الفاكهة، وتحسين الأفران والمناحل بقيمة إجمالية تبلغ 5.4 ملايين درهم.
وتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا المشروع 60 مليون درهم، منها 4 ملايين درهم مخصصة لتعويض المناطق المحمية (2900 هكتار) لصالح 4 جمعيات رعوية محلية. وسيسمح هذا المشروع، الذي سيستفيد منه أكثر من 4000 مستخدم بهذه المناطق الغابوية، بخلق 600000 يوم عمل، يورد البلاغ.
مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته
بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية
السيد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش يعمل جاهدا على تطوير القطاع الذي يسهر على تسييره.
من دروس جائحة كورونا أن المغاربة عرفو مدى المجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي والتي مكنتنا من تحقيق الامن الغذائي في المغرب
الفلاحة المغربية تواصل تألقها بكفاءة السيد عزيز اخنوش الذي لا يكل و لا يمل.
وزارة الفلاحة قايمة بواجبها على احسن وجه والفضل راجع لحنكة سيد الوزير كنشكروه على العمل ديالو الذؤوب في اجاد الحلول المنطقية في ضل هده الاوضاع الصعبة لكتمر منها بلادنا
في الوقت الذي وجدت فيه دول كبرى صعوبات حقيقية في توفير المواد الاساسية لمواطنيها استطاع المغرب ضمان الامن الغذاىي بفضل مخطط المغرب الأخضر
نحن فخورين بوزارة الفلاحة دائما متألقة وتعرف تطور ملحوظ و فعلا دايرين كثر من جهدهم لتوفير التموين الكافي
السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب
مساهمة اخنوش في الفلاحة المغربية لا ينكرها الا جاحد.
الفلاحة اليوم اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى دولي بفضل سيد الوزير الذي يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع
يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن السيد الوزير عزيز أخنوش قد أعطى الكثير للقطاع الفلاحي و خير دليل على ذلك استطاع بلادنا تحقيق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا و توالي سنوات الجفاف خاصة في ثلاث سنوات الاخيرة
الحمد الله على هذه النتائج الاجابية شكرا لوزارة الفلاحة على هذا المجهودات
اتمنى ان يقتاد كل الوزراء باخنوش.. ولد الشعب. العمل و المعقول.
تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي
السيد الوزير عزيز أخنوش أبان عن قدراته و كفاءته من خلال المستوى الذي وصلت اليه الفلاحة المغربية منذ أن تولى زمام هذا القطاع الذي أصبح نموذج ايجابي يضرب به المثل على الصعيد الدولي
الحمد لله الفلاحة المغربية برهنت على الجدية ديالها فالعمل الوزارة قايمة بواجبها امقصرتش كنشكرهم وكنفتخرو بها هدا هو المضمون فيكم
المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي بفضل الطريقة المتبعة لتدبير هذا القطاع
اليوم في هذه الازمة بينت قدراة وكفاءات وزير الفلاحة سي عزيز أخنوش الحمد لله على هذه الناتجة الايجابية شكرا لوزاة الفلاحة على هذا المجهودات
الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي
الفلاح المغربي اكبر مستفيد من المشاريع الفلاحية التي يتم انجازها.
وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع و الفلاحين
بفضل وزارة الفلاحة حمد الله لم نلاحظ اي تغير في الاسواق او اي خصاص من ناحية الامن الغذائي رغم الظروف التي نعيشها شكر خاص لسيد الوزير على هذا المجهودات.
الفلاحة بمرور السنوات تعرف تطورا وازدهارت كبيرا ودالك راجع لوزارة الفلاحة لكدير مجهودات باش تكون فالمستوى المطلوب وترفع بهدا القطاع الحيوي وتزيد به لقدام بالفعل اصبح القطاع الفلاحي بالمغرب ينافس ويتصدر المراتب الاولى عبر العالم لهدا كنتقدم لوزارة الفلاحة كامل الشكر والتقدير على المجهودات لكتستحق الوسام عليها
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.
السيد وزير الفلاحة يبذل مجهودات جبارة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي و موازة الطلب مع العرض فيما يخص المواد الغذائية الفلاحية من خضر و فواكه
شكر خاص لي السيد الوزير الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي بفظل مجموعة من المجهودات لي توفير الامن الغذائي في ضل هذه الجائحة
وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها
الفلاح المغربي مسرور جدا بما حققه المغرب في مجال الفلاحة.
الكل يشيد بالمجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة في مراقبة الاسواق المحلية للخضر و الفواكه و الحبوب و امدادها بالمنتوجات الفلاحية الكافية للسد حاجياتنا من هذه المنتوجات
حمد الله رغم هذا الازمة لي كنعيشوها بفضل حسن تدبير القطاع الفلاحي المواطن المغربي لم يواجه اي مشكل من ناحية الامن الغذائي
ليس بالغريب على وزارة الفلاحة انها كدير مجهود جبارة باش تزيد بهدا القطاع القدام والان فهاد الازمة برهنت على دلك وبينات على انها قد المسؤولية وقايمة بالواجب ديالها على احسن وجه من هنا كنتقدم للشكر لوزارة الفلاحة سيرات الضروف ومتتبع الاوضاع وقايمة بمجهودات باش ميكون حتى شي خلل شكرا لهم
السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته
منقطعة النظير