مشاهد "ليلة بيضاء" توثق عبور مغاربة حدود سبتة غير المحروسة

فوق هضبة صخرية يقف عشرات المهاجرين المغاربة بثبات يلقون آخر نظرة على جيب سبتة المحتل. غير بعيد، يراقب حراس الحدود الوضع الذي يبدو في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء قد خرج عن السيطرة. الساعة تشير إلى الخامسة صباحا، موجات النزوح تتواصل إلى سبتة، في حين تصد السلطات الإسبانية آخرين واصلين عبر البحر.
الطريق بين تطوان والفنيدق مكتظة. بأقدام حافية ووجوه شاحبة زَاد من شدة تعبها طول المسافة وبرودة الأجواء، يواصل مئات المغاربة بمختلف الأعمار مشيهم صوب المدينة الحدودية مع سبتة المحتلة، بعدما انتشرت أخبار عن إقدام السلطات المغربية على فتح المعابر.
من منطقة الغرب والشمال والجنوب، الكل يتجه إلى مدينة الفنيدق، البلدة الصغيرة التي ارتأت أن تعود إلى واجهة الأحداث بقوة هذه المرة، بعدما تمكن أزيد من خمسة آلاف مغربي من العبور إلى سبتة المحتلة عبر المتوسط، من بينهم 1700 قاصر، وقد تم نقل صور حية لعملية النزوح وتجاوز المعبر؛ وهو ما أدى إلى تدفق مزيد من المهاجرين على البلدة الشمالية.
الوضع من الجانب المغربي يبدو ضبابيا، على الرغم من وجود تعزيزات أمنية وحواجز في الطريق تمنع من الوصول إلى المنطقة الحدودية مع سبتة المحتلة، إلا أن نظرة خاطفة صوب البحر والمسالك الوعرة التي تقطع الجبال المحيطة بمدينة الفنيدق تكشف موجة نزوح كبيرة للمهاجرين المغاربة والأفارقة والعرب (يمنيون وسوريون) أمام أعين السلطات.
“علاش مجيتوش وقت كانوا الناس كادخل” يقول أحدهم مخاطبا شابا من منطقة بني رزين ضواحي باب برد كان يحاول التسلل وتجاوز الحواجز الأمنية، فيما كان رفاقه يقطعون الجبل مشيا على الأقدام للوصول إلى المنطقة الحدودية أو “الديوانة”، ثم العبور إلى الجيب المحتل عبر البحر.
في المقابل، نشرت القوات الإسبانية، خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، وحدات عسكرية مدعمة على الحدود مع المغرب؛ وذلك بعدما حاولت أفواج جديدة من الوصول إلى الجيب المحتل، فيما شددت السلطات الإسبانية مراقبتها على الحدود وفرضت إنزالا أمنيا غير مسبوق.
ولاحظت هسبريس توافد نساء كثيرات من تطوان ومرتيل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بحثا عن مصير فلذات أكبادهن، الذين قطعوا البحر سباحة قبل أن تعتقلهم قوات الحرس المدني الإسباني. بينما تمكن أزيد من ثلاثين قاصرا من دخول سبتة خلال صباح اليوم.
وتحاول السلطات المغربية، المشكلة من الأمن الوطني والقوات المساعدة، منع دخول مزيد من الأفواج إلى المنطقة الحدودية؛ بينما يظهر من التراب المغربي أن القوات الإسبانية نشرت مدرعات عسكرية وجنودا مدججين بالأسلحة.
ووفقا للمعاينة الميدانية التي قامت بها الجريدة على مستوى المنطقة الحدودية، لا يمنع التشديد الأمني المغربي مئات الشباب والأطفال والنساء من العبور إلى النقطة البحرية الحدودية المشتعلة، إذ في غضون 24 ساعة تمكن خمسة آلاف شخص (ثلثهم قاصرون) من دخول سبتة.
وقال مصدر أمني مغربي من عين المكان إن “السلطات قامت بدعم وحدات المراقبة؛ لكن الوضع خرج عن السيطرة، بعد هجوم أعداد غفيرة من المواطنين صوب المنطقة البحرية الحدودية”.
ويقول شاب مرشح للهجرة غير النظامية قدم من ضواحي فاس إنه “نجح في عبور البحر والوصول إلى الضفة الأخرى؛ لكنه تعرض، بعد استقباله من طرف سلطات الجيب المحتل، لسلسلة من الضرب والمهانة حيث تم اقتياده بطريقة عنيفة إلى مركز تسجيل البيانات وتمت إعادته من حيث قدم”.
ويراقب الدرك الملكي كل العربات القادمة من المدن المحاذية قبل دخول مدينة الفنيدق، حيث تم إخراج العديد من المرشحين للهجرة غير النظامية ونقلهم إلى وجهة بعيدة عن المنطقة المشتعلة. وعلى مستوى الطريق المؤدية إلى الجيب، يظهر طابور طويل يضم أطفالا ونساء ومراهقين يتسنون الفرصة للعبور، بعضهم يسبح والبعض الآخر يمشي دون صعوبة كبيرة.
ولم تعرف الأجواء المغربية الإسبانية استقرارا، حيث كانت طائرات هليكوبتر تمشط المنطقة وتراقب السواحل المتوسطية لمواجهة أي تدفق جديد. وعلى الرغم من إغلاق الطريق المؤدي إلى منفذ سبتة الحدودي على الجانب المغربي بحواجز أمنية، فإن بعض من المرشحين استطاعوا العبور إلى سبتة.
وقال العديد من مرشحي الهجرة غير النظامية إنهم قدموا إلى الفنيدق بعدما انتشرت أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي حول سحب قوات حفظ النظام المرابطة في النقطة الحدودية من الجانب المغربي والتي تسمى “باب سبتة”.
ولتوه أعيد إلى التراب المغربي، يقول شاب يظهر من لهجته أنه شمالي: “الخوا الدعوة صعيبة راهم يضربو الناس وياخدو حوايجهم الموت أخوتي، والله معقلو علينا”، مضيفا: “غادي ضرب وتغامر بحياتك ولكن غادي يرجعوك بحالك”.
وتروي امرأة من مدينة الفنيدق أن ابنها، البالغ من العمر 15 عاما، دخل سبتة المحتلة ولا تعرف إلى حدود اللحظة مصيره. هناك عشرات النسوة ينتظرون أخبارا مفرحة عن ذويهم، تلاميذ وطلاب وعاطلون، الفئات الأكثر حضورا هنا والمرشحون الأبرز للهجرة غير النظامية.
كلهم باغين يمشيو حيث عندهوم دواعي إنسانية .
و إسبانيا و ألمانيا ..الله يعمرها دار ..كيديرو الخير ..إيوا ديرو الخير فإيفريقيا كلها … مداخيل الغاز الجزائري كافية للجميع ما عدا للجزائريين .
الإخوان الأفارقة ..عفاكم ..اللخر يطفي الضو و يسد الباب
صورة وإن دلت دلت على فشل الحكوم وفشل المنظومة التنموية للنهوض بالاقاليم والعجز الذي خلفته جائحة كورونا َولا زال هناك المزيد من الصور مع الأعوام القادمة…
موجات النزوح هذه تبين مدى انسداد الافق عند الشباب المغربي وليس كناية باسبانيا
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إلى أين يتجه هذا البلد اللهم إن هذا لمنكر إنها فضيحه بكل المعاني، و نتيجة لسياسة حكومة تدعي النجاح، حكومة تدعي أن البلد بخير أين هم المسؤولون نريد توضيحا لهذا الأمر أو أنهم يفظلون السكوت ككل مرة و كل من يتكلم و يقول إن هذا منكر يعثبر مجرما يدعو للفتنة
الشباب هم تروة حقيقية تبحت عنها الكتير من الدول لايقدرها المغرب هجرة هؤلاء الشباب ليس في صالح المغرب بتااااتا قد تستقبلهم اسبانيا وتضمهم الى وحدتها بل وحتى الى جيشها وتوفر لهم ااشغل السكن و التعليم ………
في الاخير سيكرهون بلدهم الاصلي اشد الكره……
إنها دراما حقيقية نتفرج عليها…القلب ينزف. شبابنا يهرب من بلده ولا نحرك ساكنا سوى التشفي السخيف من اسبانيا…بدل دراسة حل جدري للمشكل.
المثل يقول حتى قط مكيهرب من دار العرس لو لقاو الخدمة فبلادهم و القانون و التنمية مغاديش يغامرو لكن لقاو الفشل من طرف سياسيين الدي لا يتوفرون على روح و طنية ولا يحبون المواطن ولا الوطن من غير حبهم لجمع المال لانفسهم و تحسين و ضعيتهم و وضعيت ابناءهم دعيناهم الله
الى الامام هذا يوم الزحف كما ذخل ابراهيم الرخيص الى اسبانيا لاسباب انسانية ادخولها انتم كذلك لاسباب نسانية واطردوا المحتل من سبتة ومليلية قبل وصولكم لمدريد
ما يحز في القلب هو كل هؤلاء الشباب و الشابات الذين يختارون المغرب المحتل فوق المغرب الحر.
السؤال هو لماذا القبول بوضع الدركي أو المردة في الماضي،الحاضر والمستقبل؛ و مقابل ماذ؟ الدركي موظف في أجهزة الدولة! مهمته حماية الوطن والمواطنين و ليس السهر على مصالح الدول الأخرى مشروعة كانت أو غير مشروعة!هل يلقي الإسبان بأنفسهم في البحر للعبور إلينا؟ لماذا يلقي شبابنا، بل و حتى عائلات بأكملها، بأنفسهم إلى المجهول في عرض البحر؟في1975،كان المغرب أفضل من إسبانيا لأن سياسة المرحوم عبد الله إبراهيم الصناعية،الاقتصادية والاجتماعية أعطت أكلها سريعا في ظرف 15سنة!تركيا صعدت في ظرف 15سنة كذلك!بعد المحاولات الانقلابية،تم شراء الجميع بالفساد و مازال الوضع كذلك!هذه هي الإشكالية!الاقتصاد محتكر،الثروات تنهب و تهرب،الاستثمارات في حالة تسلل!بماذا سنقارع إسبانيا؟ بالحشحشة،السبسبة والتطبيع التضبيعي المضبع؟في40سنة لم نصل لنصف اقتصاد إسبانيا في1986!اقتصادنا هو1/14اقتصادها؛1/17اقتصاد كوريا الجنوبية!أما ألمانيا و اليابان فلا داعي للمقارنة! فقط سؤال!موقعا،طبيعيا ومواردا،هل اليابان و ألمانيا أغنى من المغرب؟المشكل في طبيعة النظام السياسي!يجب قول ذلك من أجل التغيير و من أجل مستقبل أفضل!قول غير ذلك نفاق،انتهازية
غريب أمر هؤلاء أن يغادروا بهاته الطريقة أجمل بلد ف العالم
على البرلمانين و المستشارين الذين يتقضون 40 الف درهم شهريا من أموال الشعب أن يلقوا حلول لشبابنا حلول واقعية للعيش الكريم و كفى من لغة الخشب و الانتهازية و الجشع و الريع السياسي
في40سنة لم نصل لنصف اقتصاد إسبانيا في1986!اقتصادنا هو1/14اقتصادها؛1/17اقتصاد كوريا الشمالية!أما ألمانيا و اليابان فلا داعي للمقارنة! فقط سؤال!موقعا،طبيعيا ومواردا،هل اليابان و ألمانيا أغنى من المغرب؟المشكل في طبيعة النظام السياسي!يجب قول ذلك من أجل التغيير و من أجل مستقبل أفضل!قول غير ذلك نفاق،انتهازية و خيانة للوطن والمستقبل!لا داعي لإجراء الانتخابات مع هذه الأحزاب الكراكيزية،الكرتونية والخائنة و رجال الظل هؤلاء الفاسدين،الغير مؤهلين والمفلسين!رجال لقصاير و التعريجة!يجب محاكمتهم جميعا على فشلهم و إفلاسهم سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا،تعليميا وديبلوماسيا!نجحوا فقط في تسخين مناصبهم و العشعشة، من العيش والتعياش، فيها ل20سنة اغتالوا فيها كل فرص الدمقرطة،حقوق الإنسان و دولة القانون،التنمية والتقدم من أجل التغذية السرطانية،بكل المعاني الحقيقية والرمزية، لمصالحهم!المحكمة والمحاكمة قبل الخوض في المرحلة المقبلة و مآلاتها!
هما استقبلوا زعيم البوليزاريو لأسباب انسانية، صدق المغرب سييفط ليهم الانسانية كاملة . و في إطار عمل إنساني و خدمة للإنسانية
ان حكومة الذاب الملتحية منعوا عنا الماء والغداء وقطعوا الارحام وخاصرونا في الشعاب ولم يبقى لنا سبيل سوى الهجرة إلى أرض النجاسي.
Qui a demandé à ces enfants de se jeter à la mer pour faire pression sur l’Espagne et Bruxelles ?
من الذي طلب من هؤلاء الأطفال إلقاء أنفسهم في البحر للضغط على إسبانيا وبروكسل؟
Chair à canon ?
علف المدفع؟
رد فعل قوي مغربي على مسألة غالي واسبانيا.
كنظن ان اسبانيا غادي تفهم الرسالة .. مابقى ليونيو والو وغادي نشوفو واش غالي غادي يتقدم للمحاكمة او المغرب يحل الباب للمهاجرين كاملين الافارقة والمغاربة.
يضن بعض السذج من بسطاء التفكير وقصر العقل، أن ما جرى هو هروب جماعي للمغاربة من اجل الهجرة، للعمل طلب الرزق، والواقع أن ما وقع هو من فعل فعل وبتخطيط وتنفيذ محكم نـــــــاجح
فهؤلاء يستحيل أن يتفقوا كلهم في ظرف وجيز لا يتعدى ساعتين ويقرروا السباحية والدخول الى سبتة هكذا فقط لأنهم يرغبون في الهجرة السرية
(والأيام بيننا حينما ستتضح الأسباب وكيف ولماذا )
ما وقع هو مسيرة خضراء مصغرة ، وفكرة خارقة ومن الذكاء والدهاء،الذي لا يستطيع عدمي جاهل أن يكشفها مما جعل الجميع يتحدث عن “هروب جماعي” عن هرة جماعية، ولتخرطوا في تحميل المسؤولية للدولة، دون أن يدركوا ولا أن يفهموا مغزى وأسباب وكيف ولماذا ثم تنظيم هذه المسيرة الغير مسبوقة
فمد البحر يتكرر أكثر من مرة في الشهر، فلماذا أيها المغفلين لم يستغل من قبل لكي يهاجروا جماعيا ؟
أكرر أن ما وقع هو من فعل فاعل ومدبر من الدولة المغربية وهو حدث متحكم فيه ومحبك بدهاء كبير وهو كمسيرة خضراء صغيرة منظمة سمحت للمغاربة للدخول الى مدينهم المحتلة تحت غطاء الهجرة السرية
وذالك من أجل الاحتجاج ضد النظام الإسباني الذي لا زال يستعمل قضية الصحراء المغربية للإبتزاز
الأسف الخاسر الأكبر من هذه معادلة هو المغرب صورة الدولة اهتزت امام الخارج آلاف يردون الهروب ينتظرون الحل عند العدو نحتاج إلى تنمية بشرية حقيقيه وقوة الحق ينتزع بالقوة وليس بجاحافل من البشر
أين هو الاستباق الأمني و اليقضة الاستخباراتية؟ لو تعلق الأمر بهجوم خارجي معاكس الاتجاه لكانت الكارثة! قد تهجم علينا الديموقراطية، حقوق الإنسان، دولة القانون و العلم، التقدم، التنمية في ليلة واحدة و أجهزتنا الأمنية تبارك الله غاطة في نوم عميق؟ من يزرع الكاميرات في بعض الفنادق لتصوير المواطنين و في غرف نوم بعضهم؟ الصين تنتج التكنولوجيا الذكية و نحن ننتج الغباء! هنيئا لنا بغباءنا!
هي مسيرة خضراء إلى سبتة بمعنى الكلمة
تحية للمغاربة الاحرار
الصورة ظهرت فشل المخزن المغربي عن ايجاد حلول العبش لشعبه ويتجارون في الشباب والصبين والنساء اليس المدارس ابتداو الدراسة لكن المسؤلين يرسلون اولادهم لدراسة في الخارج ويرسلون اولاد الشعب الى الموت في البحار ودل والعبودية والفساد عند مزارعين الاسبان
عجيب وغريب.
يمدون ايديهم لاسبان ويفتخرون بذالك.
من الصعب أن تجد هناك شوهه اكبر من هذه..
سبتة مدينة محتلة..اعتقد من حق المغاربة الدي تمكنو من العبور التظاهر والمطالبة بانهاء الاحتلال الغاشم
الكل يتحدت عن هذا الموضوع زحف الألف المهاجرين مغاربة وافارقة من جنوب الصحراء نحو سبتة ومليلية رفع المغرب اليد معناه رسالة إلى إسبانيا يقول لها بأن المدينتين بإمكان المغرب استرجاعهما في رمشة عين وبدون سلاح وإنما بالحق وهي مسيرة مليونية بيضاء المغرب فقط ينبه الجارة الشمالية اما بخصوص هجرة هؤلاء الي أوروبا ليس لسد لقمة عيش بسيطة وإنما يريدون تحقيق أحلامهم الكبيرة باعتبار أوروبا الفردوس الجميل حتي لان إسبانيا سيتكلفها هذا المشكل الملايين من الدولارات
اسبانيا غادي تبقى تطلب السلة بلا عنب من المغرب. اسبانيا غرقت…. بالزحف البشري … مسكينة اسبانيا…. و برافو السياسة الخارجية للمغرب.
الى رقم.واحد نيشان.
ما دخل الغاز الجزايري في الموضوع. هل قصدك.ان.مداخيل الغاز الجزايري كافيه للمغرب.كي لا بنزح سعبه الى سبته و مليليه سباحه؟
و ماذا عن.مداخيل الفسفاط.المغربي و السمك و الحشيش و السياحه هل هي كافيه و هل استفاد منها الشعب المغربي الذي اصبح يهرب من المغرب كهروب المذنب من جهنم.
الجزاير لن تتصدق عليكم ابدا لانكم ناس تاع شر و مافيكمش الخير.
يعني نزوح.المغاربه بالالاف الى سبته سببه الجزاير مثلما قلتم على التطبيع.
اموال الجزاير للجزايريين و اسال المليون مروكي لي يشتغل في الجزاير ابن اموال الغازِ اموال الغاز سكنات.مجانيه للشعب الجزايري و لكم.السباحه لسبته و مليليه.
المغرب اصبح يطبق سياسه الصبيان. يرسل شعبه لسبته كي تطعمه اسبانيا
لم يعتبروا أن الحماية التي يفدمها لهم المغرب لديها ثمن، ومنها أن تتعامل اسبانيا مع المغرب الند بالند، وليس خادما لديها لا تهتم له.
المغرب اكبر دولة اقطاعية ان كان مهندس من اكبر مدرسة مهندسين لم يعط ولو فرصة في بلده واول ما وطات قدماه الخارج توفر مالم يكن يحلم به فكيف تريدون من الشباب العادي ان يفعل, المغرب عبارة عن فقاعة اعلامية 5 في المائة تستحود على كل شيء و 95 في المائة تعيش اليوم باليوم. المغرب ضاع لقد تم خوصصة التعليم و تهميش البحث العلمي و خلق اقتصاد مرتبط بفتات الراسمالية لا ينتج اي شيىء
خطة مدروسة من جميع الجهات للرد على اسبانيا وهده هي بداية النزوح