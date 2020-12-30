مشرد ينقذ حيوانات من حريق في جورجيا

في حادث مؤثر وذي بعد إنساني؛ خاطر رجل مشرد، يبلغ من العمر 53 عاما، بحياته في سبيل إنقاذ كل الكلاب والقطط، التي كانت بداخل أحد ملاجئ الحيوانات في مدينة “أتلانتا” بولاية “جورجيا” الأمريكية، بعدما نشب حريق مهول به.

وذكرت صحيفة “سي إن إن” أن المشرد، المسمى “كيث ووكر”، الذي اعتاد إيداع كلبه “برافو” هذا الملجأ ليلا، سارع وسط النيران إلى داخل المبنى، وتمكن من إنقاذ 6 كلاب و10 قطط كانت عالقة في الداخل.

كما وصفت مؤسسة الملجأ “ووكر” بكونه بطلا حقيقيا، إذ لو لم يكن حاضرا في الوقت المناسب لنفقت جميع الحيوانات.

وأكدت موظفة في المؤسسة أن “كيث” استطاع إنقاذ كل حيوانات الملجأ قبل وصول الجهة المعنية.