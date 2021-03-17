"مشروع التمكين" يكرم متعاونات في إقليم كلميم

اعترافا بجهودهن وعطائهن من أجل النهوض بسلسلة الأركان، نظم برنامج التمكين الاقتصادي للنساء حفل تكريم على شرف مجموعة من النساء الناشطات بالتعاونيات المشتغلة في مجال الأركان بإقليم كلميم، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.

وتهدف هذه المبادرة، حسب المشرفين عليها، إلى تشجيع النساء على الإقبال على العمل التعاوني والاندماج في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي عبر بوابة الفيدرالية الوطنية لشجر الأركان كممثل لجميع القطاعات التي تهتم بهذا الشجر.

وفي تصريح حول الموضوع، قال بوبكر أنغير، ممثل الجمعية الإقليمية لذوي الحقوق مستغلي شجر الأركان، إن ازياد عدد التعاونيات بجهة كلميم واد نون يوما بعد يوم، أمر مشجع على تطور الوعي النسائي بأهمية وفائدة العمل التعاوني، كما أنه مؤشر هام يبين أن المجهود الوطني المتعلق بتشجير الأركان الفلاحي يستأثر باهتمام الخواص.

وأوضح أنغير، في تصريح لهسبريس، أن “625 هكتارا من الأرڭان الفلاحي تم تشجيرها في إقليم كلميم من أصل 1250 هكتارا، باعتبارها المساحة المبرمجة إلى غاية 2023. وهذا أمر مشجع وحيوي بالنسبة لقطاع الأركان، كما أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوم 10 ماي كيوم عالمي للاحتفاء بشجر الأركان أعطى دفعة جديدة ونفسا خاصا لجميع المشتغلين والمشتغلات في القطاع”.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي للنساء هو ثمرة شراكة بين مجموعة من الأطراف، على رأسها البرنامج الكندي “ريفام” والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والفيدرالية المهنية لسلسلة الأرڭان.