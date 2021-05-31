مشروع المدارس الشريكة يوسّع العرض التعليمي

تعمل المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية على تسريع وتيرة إخراج مخطط وطني لإحداث مؤسسات تعليمية خصوصية تطبق أسعارا تتلاءم مع القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المتوسطة ومحدودة الدخل.
وقال رئيس الجمعية المغربية لدعم التعليم الأولي والتربية غير النظامية، إبراهيم الباعمراني، إن مشروع “المدارس الشريكة” سيساهم في توسيع العرض التعليمي بمجموع المناطق المغربية، وتخفيف الضغط الحالي الذي تعاني منه المدارس العمومية.
وينبني مشروع “المدارس الشريكة” على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال فتح أبواب المدارس الشاغرة أمام المستثمرين المغاربة، الراغبين في إحداث مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي، وفق دفتر تحملات صارم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتطلبات البيداغوجية والمادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لدعم التعليم الأولي والتربية غير النظامية أن وجود عدد مهم من المؤسسات التعليمية الشاغرة، التي أغلقت أبوابها منذ مدد متفاوتة، يتطلب تفعيل مخطط لإعادة تشغيلها، والمحافظة على رسالتها التربوية التي أسست من أجلها.
وأضاف الباعمراني، في تصريحه لهسبريس، أن هناك عددا من المؤسسات التعليمية الشاغرة بآنفا ودرب السلطان ومناطق أخرى بالعاصمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أجنحة البعض منها لاستقبال أنشطة جمعوية لأهداف اجتماعية.
وأوضح الخبير التربوي أن هذا التوجه، الذي اعتمد في إطار مشروع إصلاح المنظومة التعليمية، سيخلق فرص عمل حقيقية لفائدة الشباب حاملي الشهادات، حيث سيتم الحرص على تمتيعهم بحقوقهم المادية والاجتماعية كاملة، مع تطبيق القطاع الخاص كافة الشروط التي تفرض تطبيق أقساط شهرية مخفضة.
كما على الوزارة المعنية تطبيق النظام المصري. يمنع منعا كليا وبقوة القانون على رجال ونساء التعليم العمومي العمل في الخصوصي في آن واحد او زيادة الساعات الإضافية للتلاميذ. وذلك لفسح المجال أمام الشباب العاطل صاحب الشهادات..
مشروع المدارس الشريكة هو اقبار للمدرسة العمومية و دق اخر مسمار في نعشها..
و الحديث عن هدا المشروع هو اطلاق يد الخواص في التهام المدارس العمومية .
يمكن ان نستسيغ ذلك في قطبي الرباط و الدار البيضاء حيث القدرة الشرائية لابأس بها.وبعض المدارس اغلقت بسبب قلة التلاميذ بها. لكن في المناطق النائية و في المغرب العميق حيث القدرة الشرائية وفرص الشغل منعدمة لا يمكن لهذا المشروع ان ينجح بتاتا. وإلا فالشوارع ستكون مأوى اطفالنا .
السلام غليكم. اللي فهم شي حاجة يشرح لينا هاد الشي. من جهة هناك ضغط على وزارة التربية الوطنية ومن جهة اخرى هناك مدارس عمومية شاغرة الى بغاو اصحاب الشكاير يستعملوها كمدارس خصوصية . هذه سرقة في واضحة النهار يطلق عليها “المدارس الشريكة”. لاتتكلموا عن الصرامة مع اصحاب الشكاير لانلهم لوبي قوي جدا وربما معهم وزراء ومدراء…. تريدون التخلص من المدرسة العمومية وتتركون الشعب لكي تنهبهم مقاولات التعليم الخاص وفي الاخير تتباكون عن الهدر المدرسي ورمي الشباب بأنفسهم في البحر.
ننتظر من الوزارة فرض واجبات محددة على المدارس الخاصة المزاولة والابتعاد عن ممتلكات الشعب.
بحسب تقريرنموذج التنموي الجديد، المغرب قد حقق تعميم التعليم الأساسي، لكنه يعاني من أزمة جودة التعلمات، بحيث أكد التقرير أن نسبة أقل من 30 في المئة من تلاميذ الابتدائي لا يتقنون التعلمات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، وحدد رفع هذه النسبة إلى 90 في المئة كهدف يتعين بلوغه في أفق 2035 . إذن أولوية الأولويات بالنسبة لقطاع التربية هي التحسين المستمر لجودة التعلمات لتدارك النقص الهائل المسجل في هذا الجانب، وبالتالي فالقطاع الخاص مدعو للانخراط مع الوزارة في هذا الورش الاستراتيجي وتقاسم خبرته وممارساته الجيدة بشأن تجويد التعلمات إن كان يتوفر
رغم ان المشروع سوف يقبر التعليم العمومي الا أنه حل مناسب جدا للقضاء على الهدر المدرسي الناتج عن غياب الاساتذة ، ضعف تكوينهم ، عدم انخراطهم في دعم التلاميذ المتعثرين ، الاضرابات المستمرة التي لا تراعي مصلحة التلميذ ، غياب الانشطة الثقافية والرياضية ، تهديدات مديري المؤسسات بالاحتجاجات وامتناعهم عن التواصل مع المديريات الاقليمية وإقفال هواتفهم ! نحتاج لحل دائم يرعى مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم ، هذا الحل مناسب جدا لكن على الوزارة تحديد قيمة الاداء حتى لا نجد انفسنا أمام مؤسسات خصوصية بنفس المعايير !!!