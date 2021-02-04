مشروع قانون كاذب "يحبس" الممتنعين عن التلقيح ضد كورونا

روجت جهات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق “واتساب”، وثيقة مفبركة لمشروع قانون وهمي، تضمنت بعض بنوده معطيات من شأنها “زعزعة الاستقرار”؛ إذ تقول إحدى المواد المزعومة: “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم، كل شخص امتنع بدون مبرر مقبول عن إجراء التلقيح طبقا لمقتضيات هذا القانون، وكل من اختفى أو شارك في إخفاء أشخاص أو ساعدهم في عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون”.

مصادر هسبريس الإلكترونية كذبت هذا المشروع الوهمي جملة وتفصيلا، كما أكدت أنه يشكل حالة تزوير فاضح لوثيقة بدون أي سند قانوني، أو مراجع معروفة، في ظل غياب أي نقاش من هذا النوع، سواء داخل البرلمان أو داخل الحكومة؛ كما أكدت أن الحملة الوطنية للتلقيح محاطة بتوجيهات صارمة من لدن الملك محمد السادس.