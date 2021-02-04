مشروع قانون كاذب "يحبس" الممتنعين عن التلقيح ضد كورونا

روجت جهات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق “واتساب”، وثيقة مفبركة لمشروع قانون وهمي، تضمنت بعض بنوده معطيات من شأنها “زعزعة الاستقرار”؛ إذ تقول إحدى المواد المزعومة: “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم، كل شخص امتنع بدون مبرر مقبول عن إجراء التلقيح طبقا لمقتضيات هذا القانون، وكل من اختفى أو شارك في إخفاء أشخاص أو ساعدهم في عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون”.
مصادر هسبريس الإلكترونية كذبت هذا المشروع الوهمي جملة وتفصيلا، كما أكدت أنه يشكل حالة تزوير فاضح لوثيقة بدون أي سند قانوني، أو مراجع معروفة، في ظل غياب أي نقاش من هذا النوع، سواء داخل البرلمان أو داخل الحكومة؛ كما أكدت أن الحملة الوطنية للتلقيح محاطة بتوجيهات صارمة من لدن الملك محمد السادس.
بلا مقدمات حياتنا الخاصة لا تهمكم التلقيح لن يفرض علينا ما دمنا غير مقتنعين بفعالية اللقاح وفي نفس الوقت لا نفرض راينا على احد ولا نمنع احدا من التلقيح وانما من حقنا البحت عن اي معلومة متعلقة بالتلقيح خاصة عندما تكون الثقة مفقودة وبعبارة اخرى والله مكنتيقوا فيكم( كلامي موجه الى المسؤولين)
ممكن أن يكون هاذا الخبر صحيح..و لا تريد الحكومة أن يعرف….حيث يقال و يشاع وووو ..أن كل شخص لم يلقح ممنوع من الولوج إلى أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية…و هنا تبدء المفاجأة….ما بقاث تيقا…
المسألة بسيطة من له الغرض بضرب تفوق المملكة
من له مصلحة في تبخيس كل ما قام به المغرب
من هو البلد الدي بدا حملة التلقيح بدون تلقيح
الجواب الجار الشرقي والدي لن يدخر اي جهد لضرب النجاحات المغربية