مصادر إسرائيلية تستبعدُ زيارة الملك بسبب نوايا الحملة الانتخابية لنتنياهو

استبعدت مصادر دبلوماسية قيام الملك محمد السادس بزيارة إلى إسرائيل خلال الفترة المقبلة، لرفضه استغلال هذه الزيارة ضمن حملة بنيامين نتنياهو الانتخابية.
وذكرت الصحافة العبرية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بنشباط، يعملان على التنسيق مع القصر الملكي لترتيب زيارة الملك محمد السادس إلى إسرائيل بمجرد رفع قيود السفر المفروضة بسبب وباء “كورونا”.
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن الملك محمدا السادس اشترط قبل موافقته على التوجه إلى إسرائيل زيارة رام الله أيضا، والاجتماع برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالإضافة إلى أن يكون الحدث التاريخي فرصة لانطلاق مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين.
ويأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفق الإعلام العبري، تحقيق نصر آخر من خلال ترتيب زيارة الملك محمد السادس قبل الانتخابات المرتقبة في مارس المقبل، وهو الحدث الذي يضمن له أصوات الجالية المغربية الإسرائيلية، خصوصا أن عدد أفرادها يفوق مليون نسمة.
ويسعى حزب الليكود الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو إلى استثمار استئناف العلاقات مع دول عربية، وخاصة مع المغرب، خلال انتخابات الكنيست المقررة في مارس المقبل، خصوصا أن خطة رئيس الوزراء لحشد الأصوات الانتخابية تركز هذه المرة على الجمهور العربي في إسرائيل، الذي يشكل قرابة 20 بالمائة من الساكنة.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إنه “ليست هناك ضمانات لتسير خطط نتنياهو كما خطط لها”، وأشارت نسبة إلى مصادر دبلوماسية إلى أن “الملك محمدا السادس على علم بمحاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي استغلال زيارته ضمن حملة الليكود الانتخابية، وقد يرفض العرض”.
وفي الصدد ذاته، قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “المفاوضات جارية”، مردفا: “هناك محاولات، لكنني أجد صعوبة في رؤية ذلك يحدث”، وزاد: “أدرك أن مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي يرتبان لزيارة ملكية، لكنني لست متأكدا مما إذا كان ذلك ممكنا قبل إجراء الانتخابات. لكن الملك قد يفاجئنا جميعا ويأتي”.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي على اتفاق استئناف العلاقات مع المغرب. ووصف نتنياهو الاتفاق بأنه “لحظة تاريخية بعد أربع اتفاقيات سلام مع أربع دول إسلامية وعربية في غضون أربعة أشهر”.
خطأ استراتيجي فادح فاسرائيل ربحت كل شيء و نحن جعلنا للاعداء سببا اخر لمهاجمتنا .
افضل ان لا يذهب الملك إلى إسرائيل قبل انتخابات نتانياهو انتقاما منه على نشره لخريطة المغرب بدون صحراءه
نتمنى من صاحب الجلالة زيارة دولة إسرائيل الشقيقة في أقرب وقت ممكن بما فيه خير لشعب المغربي و الإسرائيلي الشقيق.
نرحب باسرائيل في المغرب و توطيد العلاقات و ايضا المفاوضات بين فلسطين و اسرائيل
هل استئناف المفاوضات بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية واللقاء بالرئيس الفلسطيني شروط واقعية ومقنعة للقيام بتلك الزيارة ؟؟؟
كل دول العالم تشكل منتخب ألا
اسرائيل فهي فريق . المنتخب لا
ينضم اليه ألاّ ابن البلد . عكس الفريق
فيه شراء اللاعبين .
المغرب يعمل امصالحه لدينا جار يكن لنا كرها وخقدا شديدين ، إسرائيل تدعم المغرب في كل شئ الزيارة سوف تخرج كل الإسرائيليين الى الشارع سوف ينبهر العالم بمكانة المغرب عالميا
الزيارة الملكية لإسرائيل سيأتي وقتها
أليس السبب الجرائم التي اقترفتها على مدى عقود. جرائم حرب تم اقبارها بفيتو امريكي في كل مرة. استيطان طرد واضطهاد شعب اعزل. بغض النظر عن دينهم. ولكن لاحظت ان بعض من يكرهون الاسلام ينهجون سياسة عدو صديقي هو صديق حبيب.
بالنسبة لليهود المغاربة فمن واجبنا تسهيل رجوعهم للمغرب فمكانهم الطبيعي هو المغرب وليس فلسطين. هنا ارضهم ونحن احبابهم واهلهم . وفلسطين لها اهلها.
فكرة جيدة أن يزور ملك المغرب محمد السادس نصره الله و اطال الله في عمره بلده التاني إسرائيل كما فعل المغفور له الملك الحسن الثاني نيابة عن كل الآندال ع وتكون المناسبة لملاقاته اليهود من أصل مغاربة وحثهم على زياره بلد أجدادههم
انا صراحة تعجبني شخصية الملك محمد السادس يرتب أموره بشكل جيد ويضع شروط تجعل منه شخصية كاريزما
سنرى هل سيحلل الأخ معتز مطر هذا الخبر كما حلل قبلها زيارة محمد السادس المرتقبة إلى الكيان الصهيوني و دولة فلسطين رام الله ولقاء محمود عباس…سنرى
تدكرني هده الصورة لجلالة الملك حفظه الله وهو يستقبل كوشنر .بالصورة التي استقبل فيها جلالته الرئيس الحالي بايدن اظن اتناء قمة المناخ. .اليوم بايدن رئيس ةمن يدري كوشنر يصبخ رئيسا ايضا
يارب يخلصنا الملك من الأحزاب و يقوم بدسترة عدد النواب و حصره في 150 نائب فقط أي نائبين عن كل إقليم و تحديد شرط الباكالوريا للترشح و إلغاء تقاعد الوزراء باعتباره رئيس المجلس الوزاري……