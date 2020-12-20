مصاعب تؤخر بناء بيوت مرحلين من أحياء الصفيح

تسبّبت المشاكل القانونية المطروحة في مجال بناء منازل المستفيدين من البقع الأرضية، التي تسلمها سكان أحياء الصفيح بمدينة الدار البيضاء، في عزوف الممولين عن مواصلة اهتمامهم بمثل هذه المشاريع العقارية الصغيرة.
وقال محمد الذهبي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن عمليات بناء منازل قاطني أحياء الصفيح بالدار البيضاء المستفيدين من البقع الأرضية تواجهها حاليا مجموعة من الصعوبات المرتبطة بامتناع عدد من أصحاب المنازل عن تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بينهم وبين الممولين المكلفين بالبناء.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار، في تصريح لهسبريس، أن “طبيعة العقد الذي يوقعه الطرفان، وأعني هنا الوثيقة التي يتم تحريرها بمعرفة وعلم من السلطات المحلية، تتخللها مجموعة من الثغرات القانونية التي لا تحمي مصالح الأشخاص المهتمين بالدخول في شراكة مع سكان أحياء الصفيح المستفيدين من البقع الأرضية، لمساعدتهم على التوفر على سكن لائق”.
وأضاف الذهبي، في التصريح ذاته، أن “هناك حالات عديدة لشركاء ممولين قاموا بإتمام أشغال البناء، مستجيبين لكافة الشروط التي فرضها المستفيدون من البقع الأرضية المسلمة من طرف السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء؛ لكن هؤلاء الممولين تفاجؤوا بمنعهم من تسلم الشقق السكنية والمحلات التجارية، التي سبق تضمينها في عقود الشراكة”.
وأشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار إلى أن تدخل السلطات أضحى مسألة ضرورية وملحة، من أجل تأمين حقوق الطرفين معا سواء قاطني أحياء الصفيح المستفيدين من البقع الأرضية أو الممولين المكلفين بالبناء، ضمانا لاستمرارية هذه التجربة الهادفة إلى القضاء على أحياء الصفيح بالعاصمة الاقتصادية.
سكان أحياء الصفيح ألفوا المجانية سكنوا باطل الضوء والماء باطل حتى عندما يتدخل شريك لتمويل بناء البقعة التي استفادوا منا بالمجان يخلقون مشاكل في كيفية توزيع ما تم بناؤه من طرف الشريك الذي دخل بماله وهم بالبقعة المجانية التي تسوى الملايين
اخطاء جسيمة وقعت منذ عهد بعيد في تدبير القضاء على جيوب الصفيح في مدينة الدار البيضاء و من بين الاخطاء الفادحة القديمة احياء للالة مريم و مولاي رشيد و اليوم نجدد بارتكاب نفس الاخطاء و الاعتماد على تسليم بقع سكنية و أخرى تجارية لقاطني دور الصفيح و هو ما ولد نوع التواكل على السلطة لاستفادة العائلة الواحدة او المركبة من اكثر من بقعة واحدة بل هناك الكثير من قاطني دور الصفيح قادرين على اقتناء شقق من مالهم الخاص لكن يتوارون عن الأنظار حتى يستفيدون و من بعد الاستفادة يتفننون في شراء المزيد من الشقق و على ذكر المثل الشعبي المال السايب تعلم السرقة و المقاربة الصحيحة لتدبير ملفات دور الصفيح هو الزام المستفدين باقتناء الشقق و ليس بالمجان او اعداد شقق للكراء تتوالها وكالة وطنية باثمان تراعي الخصوصيات لكل مستفيد ما بين العجزة و القادر عن العمل و نداء للسلطات التي تسمح لدور الصفيح بادخال الكهرباء و الماء بشكل مجاني بل تعد من إحدى المسببات في انتشار و تفريخ البراريك على السلطة الحزم و التشديد او بسطا من الضحك و الاستغلال للبرامج الدولة الكل سواسية