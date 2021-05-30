مصالح الأمن تحقق في فرضية انتحار شاب بآسفي

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الأحد، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بإقدام شخص على وضع حد لحياته.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد باشرت إجراءات معاينة جثة الهالك، التي عثر عليها ممددة على السكة الحديدية بمنطقة مسيجة بالقرب من منطقة قصر البحر بالمدينة القديمة بآسفي، والتي يشتبه بكونها ناتجة عن الانتحار بسبب نتيجة المعاينات الأولية، التي أكدت عدم حمل الجثة أي شكل من أشكال العنف العمدي السابق لوقت الوفاة.

الأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية الهالك، البالغ من العمر 34 سنة، والذي تبين أنه كان يعاني من اضطرابات عقلية يخضع بسببها للعلاج النفسي بشكل مستمر، فضلا عن محاولته الانتحار أكثر من مرة سابقا.

وقد تم إخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق، وتحديد الملابسات المحيطة بهذه القضية.