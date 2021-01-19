مصالح الأمن توقف مرشحين للهجرة السرية بكلميم

مصالح الأمن توقف مرشحين للهجرة السرية بكلميم
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 17:13

أوقفت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية لكلميم، الثلاثاء، 45 مرشحا للهجرة السرية يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك داخل أحد المنازل المعدة للكراء في حي الكويرة بالمدينة ذاتها.

وأوردت المعطيات المتوفرة لهسبريس أن الموقوفين كانوا قد حلوا بالمنزل سالف الذكر خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك قصد تسهيل نقلهم إلى سواحل كلميم ومنها إلى الأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية.

وتم الاستماع للمرشحين للهجرة السرية في محاضر قانونية من طرف الضابطة القضائية، في انتظار مباشرة إجراءات نقلهم نحو بلدانهم الأصلية، موازاة مع فتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد هوية أعضاء شبكة التهجير المتورطين في هذه القضية.

المنطقة الإقليمية لكلميم الهجرة غير الشرعية دول إفريقيا جنوب الصحراء شبكة للتهجير

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