مصدر مسؤول يوضح بخصوص فيديو عنف ببليونش

أكد مصدر مسؤول أن شريط الفيديو، الذي يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لاعتداء أشخاص يحملون أسلحة بيضاء على صاحب سيارة ومرافقيه وتحطيم عربته، يعود إلى السنة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الحادثة وقعت السنة الماضية بمنطقة بليونش المحاذية لمدينة سبتة، مشيرا إلى أن أحد المشاركين في العملية يوجد بالسجن منذ يناير الماضي بعد التحقيق معه من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وأكد المصدر ذاته أن القضية لا علاقة لها بتجارة المخدرات، وإنما هي تصفية حسابات بسبب مزاعم لها علاقة بقضية تمس الأخلاق العامة.