مصدر مسؤول يوضح بخصوص فيديو عنف ببليونش

مصدر مسؤول يوضح بخصوص فيديو عنف ببليونش
صورة: أرشيف
السبت 1 ماي 2021 - 01:14

أكد مصدر مسؤول أن شريط الفيديو، الذي يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لاعتداء أشخاص يحملون أسلحة بيضاء على صاحب سيارة ومرافقيه وتحطيم عربته، يعود إلى السنة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الحادثة وقعت السنة الماضية بمنطقة بليونش المحاذية لمدينة سبتة، مشيرا إلى أن أحد المشاركين في العملية يوجد بالسجن منذ يناير الماضي بعد التحقيق معه من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وأكد المصدر ذاته أن القضية لا علاقة لها بتجارة المخدرات، وإنما هي تصفية حسابات بسبب مزاعم لها علاقة بقضية تمس الأخلاق العامة.

أسلحة بيضاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية بليونش تصفية حسابات

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‫تعليقات الزوار

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  • مٌـــــواطن مَغربــــــي
    السبت 1 ماي 2021 - 01:30

    لماذا لم نقرأ عن خروج مصدر أمني يوضح بخصوص تلك الفيديوهات التي تروج في مواقع التواصل الاجتماعي فبما سمي الإفطار في نهار رمضان مقابل مبلغ مالي؟!!

    0
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