مصرع أربعيني احتراقا داخل منزل بنواحي برشيد

مصرع أربعيني احتراقا داخل منزل بنواحي برشيد
صورة: أرشيف
الأحد 23 ماي 2021 - 21:41

فتحت عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي الدروة، سرية برشيد جهوية سطات، الأحد، بحثا تمهيديا لتحديد ظروف وملابسات مصرع شخص أربعيني في حريق نشب بمنزله بدوار الشلوح بالجماعة الترابية أولاد زيان بإقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس أن الهالك، وهو مطلق وأب لابنة واحدة ويعمل نجارا، عثر عليه، اليوم الأحد، جثة هامدة بمنزله إثر حريق نشب بالمنزل. 

وأمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات بنقل جثة الهالك، بعد معاينتها، إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية قصد تشريحها من قبل الطبيب المختص، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، واستثمار نتائج ذلك في البحث التمهيدي لكشف جميع ظروف وملابسات الحادث.

الدروة برشيد حريق وفاة

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