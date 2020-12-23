مصرع أستاذ في عملية هدم قِسم ضواحي مكناس

لقي أستاذ مصرعه، الثلاثاء، أثناء عملية هدم حجرة دراسية تابعة للوحدة المدرسية بني شكدال بمجموعة مدارس بني معدن الكائنة بجماعة شرقاوة ضواحي مكناس.
وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس، توصلت به هسبريس، فإنها إثر توصلها بخبر حادث وفاة أستاذ جراء سقوط جدار لحجرة دراسية غير مشغلة من البناء المفكك بالوحدة المدرسية المذكورة، أثناء قيام المقاولة بعملية هدمها، انتقلت على الفور إلى المكان لجنة من المديرية الإقليمية للوزارة بمكناس بتكليف من المدير الإقليمي.
وحسب المصدر ذاته تبين، وفق المعطيات الأولية، أن الأمر يتعلق بأستاذ (أ.ب) كان يعمل قيد حياته بالوحدة المدرسية بني شكدال بمجموعة مدارس بني معدن، مضيفا أن المعني بالأمر وافته المنية على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال أثناء تواجده داخل ورش الهدم الجاري بعد أن كان قد أنهى عمله على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.
وأفادت المديرية ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي باشرت تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة حيثيات هذا الحادث المؤسف.
الكل يعرف أن البناء المفكك يشبه إلى حد كبير لعبة أوراق اللعب التي نجعلها منتصبة في طابور … وبمجرد النفخ في الورقة المتواجدة في المقدمة تنهار كل الأوراق خلفها تباعا…
لذلك كان على المسؤول عن الورش أن يخلي المكان تماما قبل أن يشرع في عملية الهدم…
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا…
أولا رحم الله الاستاذ وعغفر له واسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان ولكن صراحة الاستاذ هو من بحت عن موته لأن مهنته هي التدريس وبعد انتهائه من حصصه يخرج من المدرسة والمقاولات والمكلفين بالمدرسة هم من لهم الحق بالتواجد في مكان الهدم وليس الاستاذ.الغلط غلطه وليس غلط المقاولة لأني كما قلت سابقا مهنته التدريس وليس الوقوف على أصحاب الهدم وإن لله وإن إليه راجعون.أجله جاء بهذه الطريقة
أين هي إجراءات السلامة والوقاية التي ينص عليها القانون في مثل هذه الأمور؟ لقد رُزِئَ الجميع في أستاذ جراء الإهمال وعدم القيام بما يجب القيام به، يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة.
لاحول ولاقوة الا بالله. هذا المقاول هدم القسم على الاستاذ من غير ان يتحقق من خلاء القسم من اي احد! اللهم ارحمه وارزق أهله الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارحمان يا رحيم، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند المسألة. لا مفر من قضاء الله وقدره.
لماذا وضعتم الديسلايكات للمعلق الثاني وهو لم يقل إلا ما قالته المديرية الإقليمية للتعليم أن الأستاذ أنهى عمله التدريسي على الساعة الواحدة والنصف زوالا وعوض الذهاب إلى منزله بعد الانتهاء ذهب إلى ورش العمل حيث توفي هناك على الساعة الرابعة والنصف.كما قال المعلق الثاني اللذين سيشرفون على عملية الهدم هم أصحاب المدرسة والمقاولة وليس الاستاذ أم أنه أخذه الفضول إلى هناك حتى أن عائلته لن تعوض بأي تعويض لأنه لم يمت أثناء مزالة عمله وإنما مات خارج اوقات عمله بما أنه أنهى حصصه التدريسية على الساعة الواحدة والنصف زوالا كما قال المقال.انا لا أتشفى فيه لأننا كلنا لها.فقط أريد ان اوضح الأمر وما كتب في المقال ورحمة الله عليه وغفر له
كيف يعقل ان تتم عملية الهدم دون التيقن من خلو الحجرة الدراسية من الاساتذة والتلاميذ !!!????
اللهم اغفر له واسكنه فسيح جناته.البعض هنا لم يفهم حتى ما كتب في المقال وبدأ يعلق على حسب هواه.الاستاذ أنهى عمله التدريسي على الساعة الواحدة والنصف زوالا يعني يجب أن يخرج من المدرسة حينها ويذهب في حال سبيله ولكن عوض أن يخرج ذهب الى المكان اللذي يوجد به الورش.هل مهنته هي التعليم أو الوقوف على عملية الهدم.أحكموا بالعدل يرحمكم الله أو وجدتموها سببا لي تهاجموا المقاولة التي لم تكن السبب في موته بل هو من ذهب عندها عن طيب خاطره
طبعا لكي تتملص المديرية الإقليمية من مسؤوليتها وخطئها ستعمل على القاء الاتهام على الاستاد الدي لا يجب ان يتواجد في المؤسسة في دلك الوقت رغم أن المسؤولية هي على عاتق المديرية لان مثل تلك الأعمال ن تكون في العطلة لتجنب المشاكل حتى على التلاميد اللحم يرحم الاستاد والمسلمين كافة
الله يرحمه ويغفر ليه .. ما نقدروش نحكمو الغلطة ديال من ..!!.. يقدر يكون هو مسكين بغا يعاون عن حسن نية في عملية الهدم ووقعت الفاجعة .. وهنا المسؤولية متقاسمة بينو وبين المسؤول عن الهدم .. اللي كاين هو ساعته وصلات مسكين وحد عمره هو هذاك .. الدرس اللي يمكن ناخذوه من هاذ النازلة هو كل واحد فينا يخدم الحاجة اللي مختص فيها ويتقنها .. جارنا بغا يصلح مصباح عالي عوض يجيب تريسيان تسلف سلّوم طويل وطلع يصاوب المصباح .. زلق طاح على راسه .. توفى الله يرحمه بعد 3 أيام كوما .. هذا حد الأجل ديالو …
السلام عليكم شفت هادو للفوق مداربين بيناتهم على السبب واش مكتعرفوش بلي الموت وحدة والاسباب متعددة صافي رزقو تسالا فدنيا اموت اموت داك النهار واخا يكون مخبي فصندوق ترحمو عليه وباراكا من لاش اعلاش السلام
Bonjour;meme les ouvriers du chantier travaillent parfois sans securite ; mes condoleances a la famille du professeur .
لا تقلق يالمسفيوي ومن قال مثله.فالاساتذة اللذين يعلقون هنا سيدافعون عن بعضهم البعض حتى لو كان الخطأ خطأهم وسيحاولون برمي التهمة على الغير حتى لو كانوا هم المخطؤون
انا لله وانا اليه راجعون ،رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
Bonjour;ce sont les risques du metier ;surtout les enseignants qui font la navette;encore mes condoleances a la famille du defunt et ses amis.
حتى في موتهم لم يسلم الأساتذة من سموم الحاقدين. لماذا؟؟ لأن الاغلبية له عقدة الأب.. الاغلبية يكره اباه في عقله اللاواعي ويقوم بعملية إسقاط على الاستاذ الذي ينصحه في مرحلته الدراسية ويراقبه بصرامة من أجل مصلحته كالاب تماما..وفي الأخير يامن يكره العلم فلتجربوا الجهل وثمنه الغالي اخلاقا وامنا وازدهارا وحقوقا
وماذا يفعل الاستاذ في الورش..بل وفي المدرسة خارح توقيت عمله؟ ا
إلى بعض المعلقين الذين ربما يعانون من عقدة التعليم والمعلمين من أخبرك بأن الاستاذ ينتهي عمله بعد خروج التلاميذ من القسم ومن أين أتيت بالقانون الذي فرضته بعقليتك التي لا تتماشى مع السيرورة المصادق عليها قانونيا أنه لا تستفيذ عائلته من التعويضات الجاري بها العمل أم أنت دولة داخل دولة هذا الأستاذ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته قتل ويجب على العدالة أن تقول كلمتها في هذا الشأن إنه أستاذ معلم الأجيال ياسيد وقل خيراً أو أصمت
لنفترض يا مسفيوي ومروان ومن هم على شاكلتهم ان مكان الاستاذ كان يتواجد احمق او اطفال مشردون ماذا كان سيكون تعليقكم ام انه تعمى بصاءركم لما يتعلق الامر بالاساتذة؟لا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
بعض المعلقين جهلة لا يفهمون حتى ما يقوم به الاستاذ من واجبات خارج وقت عمله. حقدهم الدفين على الاستاذ اعمى بصائرهم. ماذا لو توفي تلميذ بدل الاستاذ؟ اكان هؤلاء البلداء سيتخدون نفس الموقف؟ ماذا لو كان الاستاذ وقت الحادثة يصحح دفاتر التلاميذ؟ مسوولية الوزارة ثابتة في ما جرى للاستاذ رحمه الله. اما من حاول عن جهل مقيت الصاق المسؤولية بالاستاذ، فاولئك هم الصم البكم العمي الذين لا يفقهون.
يبدو أن المديرية بدل ان تصدر بلاغا عن الواقعة، ابدلتها بمذكرة دفاعية، فهناك تفاصيل في البلاغ تريد الباس الذنب بالاستاذ الموجود في قاعة غير مستعملة و خارج وقت حصصه (و ليس دوامه)، للعلم فقط فالمسالة لا تغني عن إجراءات السلامة، و هناك واقعة قتل غير متعمد في أقل تقدير، و للقضاء الصلاحية في تحديد المسؤوليات فالمسالة جنائية و ليست لعب الداري و حرب البلاغات التي اعتدتم عليها
الى من يحملون الاستاذ رحمه الله مسؤولية ما حدث له أقول لهم ان نظركم عند أنفكم وبمنطقكم هذا فإني كرجل تعليم لن أتطوع أبدا في أي نشاط تربوي تنظمه الاعدادية لفائدة التلاميذ كما أنني أيضا سأقوم بإلغاء الساعات الاضافية التي برمجتها لفائدتهم…لأنه إذا قدر الله وتوفيت في القسم خارج أوقات عملي فلن يرحمني أحد حينها… حقدكم دفين على رجل التعليم.
رحم الله الفقيد ورزق اهله الصبر والسلوان. النقطة المهمة في الموضوع هي ان القضية برمتها ستعرض على القضاء. والقضاء لا يصدر احكامه بناء على العواطف او التضامن او المزاج.القضاء فصول وقوانين واحكام. اول سؤال يمكن طرحه = ما هو سبب تواجد الاستاذ في ورشة هدم قسم مفكك في مؤسسة تعليمية في وقت خارج اوقات عمله . والمدة الفارقة بين خروجه وتواجده في مكان وفاته طويلة. الكثير من الاسئلة ستطرح اثناء المرافعات التي قد تطول لشهور وربما لسنين. امام مقر اقامتي انفجر انبوب الماء الصالح للشرب بعدما كانت الوكالة تجربه بالضغط الهوائي وكانه مدفع حطم زجاج سيارتي الواقفة امام المنزل وسيارات اخرى مارة واحدث الانفجار تشققات في المباني وعرض الامر على القضاء بحجج مصورة ومحضر رجال الامن .المفاجأة انها حكمت ب 100 درهم – الف – لا تكفي حتى لمصاريف المفوض القضائي والمحامي.حكم بدون استئناف………………..وبدون اي تعليق.
استدراك وتصحيح = حكمت المحكمة ب 1000 درهم – الف – بدل 100 التي وردت خطأ.في النازلة التي اوردتها في تعليقي.
حسب مااستنتجت من خلال قراءتي للمقال والتعاليق ربما الاستاذ رحمه الله كان يسكن بهذا القسم ولم ينتبه اليه العمال …ومن هذا المنبر اقول بانه يجب ان نقول الحق وانا رجل تعليم فالشركة قبل الهدم يجب ان تراقب وتتخذ احتياطاتها والمدرس يجب ان يغادر المدرسة لانه قانونيا غير ملزم بالبقاء وانه انهى عمله… والله اعلم
انا لله وانا اليه راجعون
ماذا يفعل الاستاذ داخل قسم آيل للسقوط وخارج وقت عمله
لا ذنب للمدرسة في موت الاستاذ
رحم الله شهيد الواجب التعليمي أولا ثم بعد يجب مباشرة البحت من طرف النيابة العامة و دالك لتحديد السؤول عن الحادث وكذالك مراقبة دفترالتحملات للمقاولة لمعرفة مدى مراعاتها لشروط السلامة داخل الورش تم الضرب بيد من حديد على كل من تبت تورطه في هذا الحادث العرظي
اللهم ارحم الفقيد و ارزق أهله الصبر و السلوان
فعلا هناك أناس جهلة فنحن نتحدث عن قتل نفس كان خطئا أو عمدا سواء كان أستاذ أو تلميذ أو أيا كان و في أي وقت و لا يتم الهدم إلا بعد التحقق من خلو المكان و الأفضل أن تتم هذه الأشغال في العطلة لتجنب الحوادث !!
لا تصدق كل ما يقال !!!ففي هذه الحالة حالة وفاة تبحث الإدارة و المقاولة و النيابة عن حجة للتملص من المسؤولية بأي طريقة كانت و ما يدريك أنه تم استدعاؤه لمساعدة الإدارة و الوقوف على أشغال الهدم طبعا هذا الاستدعاء شفوي و في هذه الحالة لا دليل سوى أنه لم يكن في مهة التدريس حين وقوع الحادثة
و تلقى كل المسؤولية على عاتق الفقيد!!!!
المهم اللهم ارحمه و انصر الحق و ارزق أهله الصبر و السلوان
لكل من يحمل المسؤولية للاستاذ، هو لم يكن يتجول في هذا المكان، بل هو يقطن به في غياب وجود مرافق يسكن بها الأساتذة، كان الأولى بالمدرسة أن لا تسمح له باستعمال هذا المرفق، يبقى الأستاذ هو ” الحيط لقصير” الذي يعلقون عليهم أخطاءهم واهمالهم، رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون
للذين يقولون ماذا يفعل الاستاذ خارج اوقات عمله في المدرسة، هم لا يعلمون أننا نشتغل ضعف الساعات القانونية في إطار دروس دعم تطوعية لفائدة التلاميذ في ظل انحطاط المستوى التعليمي، كما أن الأستاذ مكلف أيضا بمصاحبة بعض التلاميذ المتعثرين دراسيا لمساعدتهم على تدارك ما فاتهم، ويقوم بمهمات أخرى من بينها الإشراف على الأنشطة التي تنظمها المؤسسة، وفي أحيان أخرى يساعد في الأعمال الإدارية، وفي الأخير يعلقون عليه كل فشلهم وإهمالم،
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله استادنا واسكنه فسيح جنانه
رحم الله الاستاذ واسكنه فسيح جنته .
الاستاذ الذي يبقى في المدرسة ، إما لتصحيح ودفروض الأطفال وإما لإعداد واجبات الغد او غير ذلك من روتينه اليومي يصبح بعد وفاته محل تهجم من بعض الناس .
إذا كان بقاء الاستاذ في المدرسة بعد نهاية الحصة لاجل خدمة التلاميذ ، ارجو الله ان يحتسبه شهيدا.