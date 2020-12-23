مصرع أستاذ في عملية هدم قِسم ضواحي مكناس

لقي أستاذ مصرعه، الثلاثاء، أثناء عملية هدم حجرة دراسية تابعة للوحدة المدرسية بني شكدال بمجموعة مدارس بني معدن الكائنة بجماعة شرقاوة ضواحي مكناس.

وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس، توصلت به هسبريس، فإنها إثر توصلها بخبر حادث وفاة أستاذ جراء سقوط جدار لحجرة دراسية غير مشغلة من البناء المفكك بالوحدة المدرسية المذكورة، أثناء قيام المقاولة بعملية هدمها، انتقلت على الفور إلى المكان لجنة من المديرية الإقليمية للوزارة بمكناس بتكليف من المدير الإقليمي.

وحسب المصدر ذاته تبين، وفق المعطيات الأولية، أن الأمر يتعلق بأستاذ (أ.ب) كان يعمل قيد حياته بالوحدة المدرسية بني شكدال بمجموعة مدارس بني معدن، مضيفا أن المعني بالأمر وافته المنية على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال أثناء تواجده داخل ورش الهدم الجاري بعد أن كان قد أنهى عمله على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

وأفادت المديرية ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي باشرت تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة حيثيات هذا الحادث المؤسف.