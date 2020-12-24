مصرع امرأتين وطفل في حادث سير بسيدي إفني

مصرع امرأتين وطفل في حادث سير بسيدي إفني
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الخميس 24 دجنبر 2020 - 11:13

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1903، ليل أمس الأربعاء، الرابطة بين جماعتي تيوغزة ومستي بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي إفني.

وتسببت الحادثة الناجمة عن انقلاب سيارة خفيفة في وفاة امرأتين وطفل على الفور، فيما تم توجيه أحد الجرحى نحو المستشفى الجهوي بأكادير لخطورة إصابته؛ في وقت تم الاحتفاظ بالمصاب الثاني بمشفى سيدي إفني قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن المقطع الطرقي رقم 1903، الذي سبق أن سجل عدة حوادث مماثلة بسبب التهيئة التي يعرفها، كان خلال الأسابيع القليلة الماضية موضوع مراسلة وجهها إبراهيم بوليد، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، إلى رئيسة جهة كلميم وادنون، طالبها من خلالها بالوقوف على جودة الأشغال المنجزة من طرف الشركة المكلفة، والتقصي في خلفيات العشوائية التي تعرفها، وما صاحبها من تأخر في الانتهاء منها، رغم انقضاء المدة المتعاقد عليها في دفتر التحملات، والمحددة في سنة واحدة.

وطالب بوليد مباركة بوعيدة، بصفتها رئيسة الجهة صاحبة مشروع تهيئة الطريق الإقليمية سالفة الذكر، في المراسلة التي توصلت بها هسبريس، بالتدخل الفوري من أجل تسوية وضعية طريق تيوغزة- مستي عبر جماعتي تنكرفا وأملو، منبها إلى الخطورة التي تشكلها على مستعمليها بسبب العشوائية وضعف علامات التشوير.

المستشفى الجهوي بأكادير حادثة سيدي إفني مصرع

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‫تعليقات الزوار

5
  • السهيلي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 11:18

    إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    رحمهم الله تعالى ورزق أهلهم الصبر والسلوان

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  • بوعزة
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 11:28

    انا لله وانا اليه راجعون .
    رحمهم الله تعالى واسكنهم فسيح جناته والهم دويهم الصبر والسلوان

    6
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  • محمد مداني
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 11:32

    الحدر واجب، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى اوصانا بهذا( خدوا حدركم ) وغالبا ما يكون عدم الانتباه والتركيز هو السبب في الحوادث .
    رحم الله من توفي.

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  • Said
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 11:41

    انا لله وانا اليه راجعون
    رحمهم الله ورزق ذويهم الصبر والسلوان.

    – طريق بدون علامات التشوير. فيها بعض المنعرجات الخطيرة جدا. ان كنت لا تعرف الطريق ولا تستعملها عادة فالأفضل الا تتجاوز سرعتك 50 كلم.س
    وشي وحدين الله يهديهم كايجو بسرعة ويعموا عليك فالفيراج ويعرضون حيات الناس للخطر الله السلامه.

    بعض الحلول :
    علامات التشوير خصوصا المتعلقة بالمنعرجات والسرعة
    + رادارات ثابتة

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  • martin pres du kiss
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 11:49

    si vraiment nous sommes ds un pays démocrate.. la responsable de cette accident .et des autres et qui sera suivie en justice . sera la présidente du conseil municipal.qui aurait due répondre à la lettre et l’avertissement qui lui sont été envoyé à propos du tronçon de la route vers guelmim cause de plusieurs accident d’après l’article ..C’est ce conseil qui n’a pas fait son travail .qui consiste à suivre les travaux de la route ..laissés à l’abandon et à l’entreprise qui a mal géré chantier et les travaux en les abandonnant sans être achevés.

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