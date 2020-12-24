مصرع امرأتين وطفل في حادث سير بسيدي إفني

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1903، ليل أمس الأربعاء، الرابطة بين جماعتي تيوغزة ومستي بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي إفني.

وتسببت الحادثة الناجمة عن انقلاب سيارة خفيفة في وفاة امرأتين وطفل على الفور، فيما تم توجيه أحد الجرحى نحو المستشفى الجهوي بأكادير لخطورة إصابته؛ في وقت تم الاحتفاظ بالمصاب الثاني بمشفى سيدي إفني قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن المقطع الطرقي رقم 1903، الذي سبق أن سجل عدة حوادث مماثلة بسبب التهيئة التي يعرفها، كان خلال الأسابيع القليلة الماضية موضوع مراسلة وجهها إبراهيم بوليد، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، إلى رئيسة جهة كلميم وادنون، طالبها من خلالها بالوقوف على جودة الأشغال المنجزة من طرف الشركة المكلفة، والتقصي في خلفيات العشوائية التي تعرفها، وما صاحبها من تأخر في الانتهاء منها، رغم انقضاء المدة المتعاقد عليها في دفتر التحملات، والمحددة في سنة واحدة.

وطالب بوليد مباركة بوعيدة، بصفتها رئيسة الجهة صاحبة مشروع تهيئة الطريق الإقليمية سالفة الذكر، في المراسلة التي توصلت بها هسبريس، بالتدخل الفوري من أجل تسوية وضعية طريق تيوغزة- مستي عبر جماعتي تنكرفا وأملو، منبها إلى الخطورة التي تشكلها على مستعمليها بسبب العشوائية وضعف علامات التشوير.