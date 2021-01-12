مصرع خمسينية في حادث مروري بمدينة برشيد

لقيت خمسينية، تتحدر من الحي الحسني في برشيد، مصرعها، الثلاثاء، بعدما دهستها شاحنة من النوع الكبير على مستوى شارع محمد الخامس بالقرب من مقر عمالة عاصمة أولاد حريز.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الحادث المروري المميت وقع حين كان سائق شاحنة من النوع الكبير متجها من برشيد نحو الدار البيضاء، إلا أنه دهس امرأة خمسينية كانت تعبر الشارع.

وانتقلت عناصر تابعة لمصلحة حوادث السير بمدينة برشيد، وممثل عن السلطة المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، ليتم نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح، لفائدة البحث القضائي المفتوح مع سائق الشاحنة، الذي وضع تحت تدبير الحراسة النظرية تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.