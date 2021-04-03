مصرع شخصين وإصابة 30 في حادثة بالقنيطرة

مصرع شخصين وإصابة 30 في حادثة بالقنيطرة
صورة: أرشيف
السبت 3 أبريل 2021 - 09:30

أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم القنيطرة، أن شخصين لقيا مصرعهما، فيما أصيب 30 آخرون بجروح،7 من بينهم إصاباتهم خطيرة، صباح اليوم السبت، جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى مدخل مدينة القنيطرة عبر الطريق السيار كانت قادمة عبر الطريق الجهوية 405.

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي الادريسي لتلقي العلاجات الضرورية.

كما تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

السلطات المحلية القنيطرة انقلاب حافلة لنقل المسافرين قتلى

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‫تعليقات الزوار

3
  • Ayyoub
    السبت 3 أبريل 2021 - 09:50

    يارب نسألك السلامة في كل ما جرت المقادير.

    اللهم ارحمهما و اسكنهما فسيح جناتك يارب العالمين.

    14
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  • عينا بالهدرة
    السبت 3 أبريل 2021 - 09:50

    الله يرحم الموتى ويشافي الجرحى،حوادت السير في المغرب اخطر بكثير من فيروس كرونا.سنويا الاف القتلى والمعطوبين واصحاب عاهات مستديمة. سؤال هل حياة المواطنين مهمة فقط عندما يتعلق الامر بفروس كرونا اما باقي الكوارت والفواجع فهي قضاء وقدر

    14
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  • عبد الفتاح
    السبت 3 أبريل 2021 - 09:59

    لاحول ولاقوة إلا بالله
    انا مابغاش تفهم ليا
    جميع المحطات الطرقية مغلقة والتنقل بين المدن ممنوع حسب تعليمات الحكومة جراء حالة الطوارئ
    كيفاش هاد الكار هاز المسافرين ؟
    اين بيعت التداكر؟
    من راقب توفرهم على رخص التنقل……….
    واين مراقبة التنقلات …….

    10
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