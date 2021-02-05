قتيل في حادث مأساوي

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‫تعليقات الزوار

1
  • من العيون
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 22:42

    اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة
    انا لله وانا اليه راجعون

    3
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