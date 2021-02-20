مصريات يقدن حملة إساءة ضد المغربيات بتهم "خطف الأزواج وقلة الأخلاق"

تتعرض المرأة المغربية لموجة من الإساءة من طرف مصريات وصلت إلى حد إنشاء قنوات على “يوتيوب” متخصصة في “جلد المرأة المغربية”، واتهامها بـ”قلة الأخلاق”.
التهمة الموجهة إلى المغربيات هذه المرة تتعلق بإمكانية سفرهن من المغرب صوب مصر من أجل إتمام مراسيم الزواج من مصريين تعرفن عليهم عبر الإنترنت.
وتعج قنوات “يوتيوب” بفيديوهات لمغربيات متزوجات بمصريين ينقلن عبرها تفاصيل حياتهن وطريقة عيشهن.
في المقابل، تعد المصريات فيديوهات ينتقدن فيها المغربيات ويسئن لسمعتهن.
في هذا الإطار، قالت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: “نحن ضد جميع أنواع الإساءة للنساء عموما وللمغربيات”، معبرة في تصريح لهسبريس عن رفضها أيضا للمساس بكرامتهن.
وأضافت بوشوى أن “على النساء المعنيات بالموضوع عدم السكوت على ما يتعرضن له من إساءة والقيام باللازم، سواء التوجه إلى القضاء أو حتى اللجوء إلينا كجمعيات تعنى بحقوق النساء للوقوف بجانبهن”.
وفي خضم تزايد الإشكاليات الاجتماعية التي يطرحها الزواج المختلط، يتجه القضاء المغربي نحو تشديد التعاطي مع الطلبات المتعلقة بهذا النوع من الزواج، حماية للمواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الارتباط بأزواج أجانب والأطفال الناتجين عن هذه الزيجات.
محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وجه مذكرة إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، أكد فيها ضرورة “التعامل بالحذر اللازم واليقظة المطلوبة” مع مختلف الطلبات المتعلقة بالزواج المختلط.
ونبه رئيس النيابة العامة إلى أن الزواج المختلط أصبح يطرح مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية، من قبيل تعذر التأكد من استقرار المرأة المغربية التي تلتحق بزوجها الأجنبي خارج أرض الوطن بسبب ما تتطلبه بعض الإجراءات الإدارية في دول الاستقبال، أو المس بالمصلحة الفضلى للأطفال ثمرة هذا النوع من الزواج.
المغربيات فريدات من نوعهن مخلقات عفيفات مثقفات ناهيك عن الإعتناء بأزواجهن وببيوتهن وتربية أطفالهن الكل يتمنى أن يتزوج بمغربية.
ليس فقط المصريات من يسئن للمغربيات.فحتى أبناء جلدتها يسيؤون لها وسوف تروا الدليل حين يخرج المعلقين هنا لي يدعموا هذه الحملة وبصطفوا بجانب المصريات ضد بنت بلدهم المغرب
لا أساند هذا الطرح ، لكن علاش المغربيات تفضل البراني على ولد بلادها ، بحيث أنها تقدر تزوج بأجنبي و ما طلب منو والو ( غير البريستيج أنها تزوجات بأجنبي) عكس لوكان جاها مغربي تبقى تشرط تشرط حتى يكفر و يقلب الطريق . و بالتالي دم المغربيات أصبح رخيص بزآف و كل مرة تسم وحدة تعدى عليها واحد ولا قتلها لا قدر الله.
كبرو ببعضياتكم رحمكم الله .
كون كان فالمصريات الخير كون المصريين ميشوفو لا فالمغربيات لا فالأجنبيات … لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم… زمن التفاهات وقلة العقل
غادي دورو العالم كولو فالاخير غادي ترجعو لولد لبلاد وخا مزلوط والله ماتلقاو حسن منو . الرجولة حتى الموت
ارجوا من المغربيات التوقف عن الزواج بالاجانب
حيث حطنت المغربيات رقما قياسيا في الزواج و ربط العلاقات مع الاجانب من افارقة و ترك و كوريون و عرب و لاتنيون وووو
لهذا فنرجوا من بنات بلدنا ان يردن الاعتبار لانفسن و يحاولن النجاح في المجال الدراسي و العملي
و الابتعاد عن الفساد و ربط العلاقات التي غالبا ما تنتهي
بجرائم وحشية اخرها دبح التركي لصديقته المغربية
بالفعل كاين هاذ القضية في المغربيات يحيبون كل ما هو احنبي افرنجي تركي سوداني… و يصطادونه في الشباك و اراك لفراجة.
المغربيات حنانات والظريفات حينما تذكر لها الزواج تترك كل طموح جانبا فالزواج احسن مشروع في تفكيرهم .اما المصريات فهم بارعين في الكلام المعسول فلا تعرف ماذا تريد المصرية ولا تحدثت معها 5 ساعات بلا توقف.
Pas de fumé sans feu certaines femmes marocaines cherchent juste l argent et peu importe d ou vient cet argent au point que en arabie saaudite c est honteux de dire devant ses parents je voyage au MAROC ??? incroyable mais c est notre cher PATRIE E !!!
حتى المصريات ولا عندهم اللسان باش يدويو على لالياتهم المغربيات ما يوصلو لهم حتى فنقاهم وشقاهم و طيابهم اييييييه هزلت والله ههههههه
كن كان فيهم الفرح كاعما يهربوا عليهم رجالهم وييتزوجوا بالمغربيات !