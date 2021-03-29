مصر تبدأ تعويم السفينة العالقة بقناة السويس

مصر تبدأ تعويم السفينة العالقة بقناة السويس
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 29 مارس 2021 - 10:28

أعلن صباح اليوم الاثنين عن النجاح في بدء تعويم السفينة العالقة “إيفر غيفن”، وذلك بعد أيام من جنوحها بقناة السويس.

وفي هذا الصدد قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العمل سيجري حاليا من أجل جر السفينة العملاقة باتجاه منطقة البحيرات، موضحا أن سفينة إيطالية وصلت صباحا للمساعدة بتعويم “إيفر غيفن”.

وحسب المتحدث؛ فقد تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، حيث تم إبعاد مؤخرتها عن الشاطئ بمسافة 102 مترا، بدلا من 4 أمتار.

ووفق المصدر ذاته، فقد وجه رئيس هيئة قناة السويس رسالة طمأنة إلى المجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

إلى ذلك، من المرتقب أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى، مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى مترين، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

إيفر غيفن السفينة العالقة جمهورية مصر العربية قناة السويس

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‫تعليقات الزوار

3
  • مواطن من المغرب
    الإثنين 29 مارس 2021 - 10:38

    المصريون يتكلمون كثيرا ولا يفعلون شيئا. وكأن تلك سفينة الانقاد الإيطالية طائرة ستصل في رمشة عين. وكأن تلك السفينة الجائحة باخرة صيد يسهل جرها

    13
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  • Aisa
    الإثنين 29 مارس 2021 - 10:43

    هذه السفينة العملاقة منذ اسبوع لاحد يستطيع ان يحركها في مكانها ولو اجتمع العرب والافارقة باكملهم ،هناك الات امريكية اويابانية وتكلفها اكثر من 400مليون الف دولار.

    -10
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  • سمير
    الإثنين 29 مارس 2021 - 10:53

    اسمح لينا اسي المواطن برزطناك من رحلة ديال المريخ

    -1
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