مصر تدعم الجهود الأممية في الصحراء المغربية

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن القاهرة تؤكد أهمية “الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية”.
وفي كلمة له نيابة عن رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي المنعقدة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، شدد سامح شكري على ضرورة “دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها وفقا لقرارات ومساعي الأمم المتحدة” بخصوص نزاع الصحراء المغربية.
وعبر وزير الخارجية المصري عن دعم بلاده لآلية “الترويكا المعنية بقضية الصحراء الغربية المنشأة بقرار من قمة نواكشوط في 2018”.
ودعت القاهرة إلى ضرورة استمرار الهدوء الميداني بما يحفظ استقرار منطقة الصحراء، وأكدت أنها لن تدخر “أي جهد من أجل المعاونة بشتى الطرق لمساندة الجهود المتعلقة بمسألة الصحراء”، وفق تعبير بيان وزارة الخارجية المصرية.
ولم يشارك الرئيس السيسي بشكل شخصي في اجتماع مجلس السلم والأمن الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، والذي ناقش ملف الصحراء ضمن جدول أعماله، وفضل تقليص مشاركة بلاده في اللقاء الذي حاولت الجزائر توجيهه لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.
إذن مصر لا تعترف بمغربية الصحراء !
سنتذكّر هذا أيها السيسي !
مصر لاثقة فيها فهي أقرب مايكون لدعم الكابرانات ، أليس رئيسهم السابق كان أسيرا وهو يدعم جمهورية الموز اثناء حرب الرمال من طرف جيش المملكة الشريفة .
موقف غير مشرف من مصر … الأحرى بها دعم المغرب و دعم وحدة الدول. على أي حال, موقف لا يسمن ولا يغني من جوع.
إنه موقف محايد .فالمملكة المغربية ارسلت جنودها لمحاربة إسرائيل من اجل وحدة مصر و أغلب الدول العرلية التي ساعدها المغرب في محنها تنكرت للجميل بما في ذلك الجزائر نفسها ،هذا الموقف لا يشرفنا كمغاربة لمذا دولة مصر لم تحذو دولا عربية باعترافها الصريح بمغربية الصحراء ؟ موقف خجول و مشكوك في أمره .
الكلام الفضفاض لا اعتبره دعما. هادا نوع من الجبن السياسي فحين يلعب فريقين انت لا تساند الحكم. بعض الدول تحاول ارضاء جميع الاطراف. قد اتقبل هادا الكلام من موريتانيا لانها ضعيفة و على الحدود يمكن ان تصلها المشاكل او انتقام لكن هادا الكلام من مصر دولة كبيرة و تتصرف بجبن
لم يعد للضبابة مكان في صية وحدتنا الترابية ، فكفاكم نفاقا . إما معنا و إما ضدنا. سئمنا من مواقف مسك العصا من الوسط.
على هذا المجلس أن يناقش في المرة المقبلة استقلال دولة الجزائر و وضع ملف تقرير المصير للشعب الجزائري على الطاولة لانه وعلى ما رأيت الجزائر لم تتحرر بعد وهي تحت الاتعمار
السلام عليكم
مصر تلعب على الحبلين في الظاهر، ومتحيزة للجهة المعلومة في الخفاء بالفتن والدعم السياسي والعسكري.
من منكم يتدمر حسني مبارك الرئيس السابق، اعتقله الجنود المغاربة في الصحراء وتم ارساله لمصر.
كفى نفاقا، إما معي أو ضدي.
عوض المساندة الصريحة لوحدة المغرب !!هذه التصاريح لا تدل على شيء لقد سئمنا سماعها من بعض الدول كفرنسا ومصر وغيرها من الدول المؤثرة !!
وخصوصا من مصر البلد الصديق وفرنسا البلد الذي يستفيد من ثروات واموال المغرب !!
على المغرب ان يكون اكثر حزم و ان ينبه الى تجاوز هذه التصريحات بعد اليوم واما مع الوحدة الترابية واما ضدها لان الامم المتحدة لن تفعل شيءا سوى اطالة امد القضية التي فعلا طالت اكثر من اللازم
مصر بلد عظيم ، مسرح ،سينيما ، اغاني خالدة ، تاريخ لا مثيل له ، نيل ، فراعنة ، كرة القدم ، ووفاء اتجاه المغرب، يحترموننا اكثر من غيرنا . شكرا لمصر
– قبل سنوات كانت البوليساريو تهدد باعمار المناطق ” المحررة “، الان لا يستطيعون حتى وضع ارجلهم فيها من اجل الصور.
– قبل سنوات كانت الجزائر تمرح في الاتحاد الأفريقي و تصدر القرارات التي تدين المغرب على هواها.. الان لا يستطيعون حتى ادراج القضية في الاجتماعات.
– قبل سنوات كانوا يضحكون لأن بانكيمون زار تندوف و رفع شارة النصر، الان يطلبون و يترجون تعيين مبعوث اممي فقط.
– قبل سنوات كانوا يطلبون توسيع صلاحيات المينورسو، الآن يطالبون برحيلها لانها في نظرهم بدون فائدة.
– قبل سنوات كانوا يحيون واشنطن لانها ارادت ادراج قرار يشمل توسيع صلاحيات المينورسو.. الان واشنطن تعترف بمغربية الصحراء كاملة..
– قبل سنوات كانوا يلوحون بالحرب، الان اصبحنا نضحك عليهم و على الاقصاف ..
هل هناك ريمونتادا احسن من هذه ؟