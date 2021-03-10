مصر تدعم الجهود الأممية في الصحراء المغربية

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن القاهرة تؤكد أهمية “الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية”.

وفي كلمة له نيابة عن رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي المنعقدة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، شدد سامح شكري على ضرورة “دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها وفقا لقرارات ومساعي الأمم المتحدة” بخصوص نزاع الصحراء المغربية.

وعبر وزير الخارجية المصري عن دعم بلاده لآلية “الترويكا المعنية بقضية الصحراء الغربية المنشأة بقرار من قمة نواكشوط في 2018”.

ودعت القاهرة إلى ضرورة استمرار الهدوء الميداني بما يحفظ استقرار منطقة الصحراء، وأكدت أنها لن تدخر “أي جهد من أجل المعاونة بشتى الطرق لمساندة الجهود المتعلقة بمسألة الصحراء”، وفق تعبير بيان وزارة الخارجية المصرية.

ولم يشارك الرئيس السيسي بشكل شخصي في اجتماع مجلس السلم والأمن الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، والذي ناقش ملف الصحراء ضمن جدول أعماله، وفضل تقليص مشاركة بلاده في اللقاء الذي حاولت الجزائر توجيهه لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.