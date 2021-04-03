مصر ترغب بتقديم ملف مشترك مع المغرب لتنظيم مونديال 2030

ترغب مصر بتقديم ملف مشترك مع المغرب لتنظيم فعاليات كأس العالم 2030، وفق ما علمت هسبريس من مصدر مطلع.

وقال مصدر مقرب من هاني أبو ريدة، عضو اللجنة التنفيذية لـ”فيفا” والرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، إن بلاده ترغب بنيل موافقة المغرب للبدء في الاشتغال على تقديم ملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

وأضاف المصدر ذاته أن تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى يدخل ضمن رؤية الدولة المصرية، التي استضافت مؤخرا كأس العالم لكرة اليد، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تملك تجربة كبيرة في تنظيم التظاهرات الكبرى، وتتوفر على العديد من المنشآت الرياضية المتطورة.

وسبق لمصر أن تقدمت بملف لاستضافة كأس العالم 2010، ودخلت في سباق مع أربع دول إفريقية، هي جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وليبيا، بيد أنها لم تحصل على أي صوت. وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم حينها أن الطرق والخدمات والإدارة المصرية لا تصلح لتنظيم مثل هذا الحدث العالمي.

يذكر أن جنوب إفريقيا حصلت على ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنظيم كأس العالم 2010 بأغلبية 14 صوتا، فيما جاء المغرب ثانيا بحصوله على 10 أصوات.