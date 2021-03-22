مصفاة المحمدية .. "السوق الأعرج" يبث الفوضى في قطاع المحروقات

اعتبرت حركة ضمير الحقوقية أن ما تعيشه شركة “سامير” لتكرير البترول ومعها قطاع المحروقات يؤكد أن “أبسط قواعد الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة تم ضربها عرض الحائط بشكل مخجل”.
ولفتت الحركة، في بيان لها، إلى أن رفض الحكومة فتح نقاش برلماني حول مشروعي القانون المتعلقين بنقل أصول شركة “سامير” إلى الدولة وتنظيم أسعار المحروقات “يمثل إنكارا تاما للديمقراطية، وتحديًا غير مفهوم من لدن الحكومة لروح الدستور”.
وشددت الهيئة الحقوقية، وفق المصدر نفسه، على أن “توقف نشاط تكرير النفط من لدن هذه المؤسسة الوطنية منذ غشت 2015 يعلم الكل أنه تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالاستقلال الطاقي لبلادنا، وبالقدرة الشرائية للمواطنين، وبالتكلفة التنافسية للشركات الصغيرة”.
وأوضح المصدر نفسه أن هذا “يخدم مصلحة الكارتيل النفطي الذي حقق أكثر من 37 مليار درهم أرباحاً فاحشة غير مشروعة وغير أخلاقية”.
ولفت الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أن ما ذهبت إليه حركة ضمير الحقوقية يتماشى وينسجم مع موقف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي تحمل المسؤولية للحكومة لعدم التحرك من أجل حل هذا الملف.
وشدد اليماني، الذي يشغل منسقا عاما للجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة المحمدية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن تحرير ما أسماه “السوق الأعرج” كان وراء “هذه الفوضى” في قطاع المحروقات.
وأوضح الفاعل النقابي، ضمن تصريحه، أن مسؤولية الدولة ثابتة في هذا الملف، من خلال الإجراءات التي اتخذتها، وهو ما يستوجب بحسبه تدخلها لإنصاف المصفاة.
ويرى نقابيو مصفاة المحمدية أن حل هذا الملف يكمن في تفويت شركة “سامير” لصالح الدولة وليس التأميم، على اعتبار أن الدولة تمتلك أكثر من 60 بالمائة من مديونيتها.
وندد نقابيو الشركة، في أكثر من مناسبة، بواقع العاملين بها، الذي يزداد سوءا يوما تلو آخر، ذلك أن عجلة التنمية بالنسبة للمئات منهم توقفت.
ويطالب نقابيو الشركة بالعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية، وحمايتها من الانقراض والتفكيك، وكذا المحافظة على الشغل والحقوق المكتسبة للعمال المباشرين وغير المباشرين.
قفزت أثمنة المحراقات في المحطات إلى زيادات متتالية رغم انخفاض البترول في السوق العالمية
طبعا الفوضي لان اصلا هاته سياسة البلاد اتجاه المصفاة…..حتى يتسنى لاصحاب النفوذ وسارقي المال العام العبث بالمواطن المغلوب على امره…..سياسة مبيتة ومعروفة من قيل….لا داعي لدكر الاسماء فهولا يسيطرون اليوم على سوق النفط بالمغرب……..ولا احد يحرك ساكنا….حان الوقت لاستعمال الدراجة الهوائية……
تدمير مصفاة سمير مؤامرة رهيبة من بين الجراءم التي ارتكبت في حق هذا البلد وهذا الشعب ابطالها معروفون يتزعمهم كبير لوبي المحروقات بتواطء مع رموز الدولة العميقة !!
والتاريخ سيسجل هذه المكيدة التي صيغت في الظلام بإفقار هذا الشعب البءيس وتهب جيوبه !!
البترول نعمة من الله سبحانه وتعالى انعم بها على عباده الصالحين ،،وفي المغرب يوجد بترول لكن الله اراد الا تظهر هذه النعمة حتى يغير القوم ما بأنفسهم ولذلك نجد ان المملكة جاءت باكبر الشركات للتنقيب عن الذهب الاسود ولم يعثروا له على أثر في حين ان جيراننا وحسب ما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي ان فلاحا بضواحي مدينة قسنطينة اراد حفر بئر لاستخراج المياه فعثر على بئر بترول ،،أليس هذا عجبا ،،بطرق تقليدية استخرج البترول ونحن بشركات عالمية اخذت كل اموال الشعب المغربي ولم نعثر على شيئ ،،هذا امر الله سبحانه وتعالى ،،،ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ،،