مصنع الإسمنت في سطات يسجل ثاني أفضل أداء لمجموعة "لافارج هولسيم"

يفتخر طاقم مصنع الإسمنت بمدينة سطات التابع لشركة “لافارج هولسيم المغرب” بما حققه على مدى 16 عاما، ليتوج كل هذا المجهود بتصنيف هذا الموقع ثاني أكثر مصانع مجموعة “لافارج هولسيم” أداء وفعالية عبر العالم.

تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 1.7 مليون طن من الإسمنت في السنة، ويتوفر على محفظة متنوعة من المنتجات تمكنه من تلبية مختلف احتياجات جهة الدار البيضاء-سطات إضافة إلى جهتي أكادير ومراكش.

وتوجه منتجات المصنع للمباني الفردية أو المجمعات العقارية أو المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، مثل المنشآت الهندسية، حيث ساهم في إنشاء الطريق السيار برشيد-بني ملال، ونفق الأوداية الذي تطلب استعمال نوع خاص من الإسمنت.

وبحسب نجيب ريبي، مدير مصنع سطات، فإن تصنيف هذا الموقع ثاني أكثر مصنع لمجموعة لافارج هولسيم من حيث الفعالية والأداء على الصعيد العالمي، يرتكز إلى معايير الإنجاز الصناعي من حيث النجاعة والتكلفة والتنمية المستدامة (الصحة، السلامة، البيئة، الجودة، تنمية الرجال والنساء). ويشمل هذا التصنيف 129 مصنعا مندمجا للشبكة الدولية لمجموعة “لافارج هولسيم”.

وأكد ريبي في حديث لجريدة هسبريس على هامش زيارة صحافية إلى المصنع، نظمت الخميس، أن “التصنيف المشرف يمثل مصدر فخر واعتزاز كبيرين بالنسبة للطواقم المغربية، يثمنه حصول 5 من بين المصانع الستة التي تتوفر عليها لافارج هولسيم المغرب على رتب ضمن المصانع العشرين الأولى عالميا للمجموعة”.

وذكر ريبي أن هذا التصنيف جاء نتيجة عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها، من بينها “نجاح اعتماد نمط عمل بطريقة أوتوماتيكية تمكن من توفير منتجات عالية الجودة، إضافة إلى نهج التنمية المستدامة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، واعتماد المصنع على الطاقة النظيفة وتثمينه للنفايات”.

وبفضل هذا التميز التشغيلي، تم اختيار مصنع الإسمنت بمدينة سطات من قبل “مجموعة لافارج هولسيم” كمصنع نموذجي في إطار مشروعها الطموح الذي أطلقت عليه اسم “Plant of Tomorrow” (مصنع الغد).

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق آخر الابتكارات في مجال تكنولوجيا الروبوتيك والذكاء الاصطناعي والصيانة الاستشرافية التوقعية في جميع مصانع “لافارج”، وتستهدف من اعتماد هذه الحلول المبتكرة تحسين مسلسل الإنتاج وضمان إنتاج أكثر سلامة وأكثر نجاعة وأكثر استدامة للإسمنت.

وفي مجال الطاقة الخضراء، وعلى غرار مصانع أخرى للمجموعة بالمغرب، فإن مصنع الإسمنت بسطات يُزَوَّد منذ سنة 2018 بالكهرباء المُوَلَّدة من طاقة الرياح، فضلا عن كونه يستعمل المحروقات البديلة التي تمكن من تخفيض اللجوء إلى الوقود الأحفوري.

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن جميع مصانع “لافارج هولسيم المغرب” للإسمنت حاصلة على شهادات المطابقة للمعيار الدولي للإدارة البيئية “14001 ISO” والمعيار الدولي لتدبير الطاقة “ISO 5000”.

برنامج “نبنيو الحياة”

وانسجاما مع برنامج “لافارج هولسيم المغرب” في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية المسمى “نَبْنِيوْ الحياة”، انخرط مصنع الإسمنت بسطات في تنمية السكان المحليين والمجالات الترابية المحيطة به.

وذكر مدير المصنع أن هذا الانخراط يهدف إلى تعزيز استقلالية المجتمعات المحلية وتشجيع ونشر ثقافة الحوار وتثمين كل الممارسات التي تمكن من تنمية الاقتصاد المحلي، وذلك بهدف خلق القيمة المشتركة وبناء علاقات مستدامة.

وخلال سنة 2020، استفاد أزيد من 12 ألف شخص من سكان المناطق المجاورة لمصنع الإسمنت من المبادرات التي نفذت في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية والبيئية “نَبْنِيوْ الحياة”، وفق تصريحات مسؤولي الموقع.

ففي مجال دعم التربية والتعليم ومكافحة الهدر المدرسي، استفاد أزيد من 2200 من الأطفال واليافعين في جوار المصنع من المواكبة عبر توزيع محافظ ووزرات وكتب وحواسيب، كما تم تأهيل 6 مدارس وتنظيم العملية السنوية للدخول المدرسي.

ومن أجل دعم التشغيل، أطلق المصنع برامجا لتطوير قابلية تشغيل الشباب بشراكة مع تعاونيات الإنتاج البيولوجي للدواجن وتربية الماعز، ومن المرتقب أن يتم تعميم التجربة على مصانع شركة “لافارج هولسيم المغرب”.

على مستوى الصحة، تم تنظيم قافلة طبية لفائدة الكبار والصغار، كما جرى تجهيز مركز للتشخيص بالصدى في المركز الصحي “اللبنة”، مكن حوالي 3000 من سكان الجوار من الاستفادة من فحوص وعلاجات طبية.

وفي مجال التنمية المحلية، عمل مسؤولو مصنع مدينة سطات على إنجاز وإعادة تهيئة تجهيزات مكنت من إيصال مياه الشرب إلى حوالي 8200 من السكان بالعديد من الدواوير القريبة من الموقع.

جدير بالذكر أن شركة “لافارج هولسيم المغرب” هي شركة رائدة وطنيا في قطاع مواد البناء بالمغرب، وهي أول رسملة في السوق الصناعية في بورصة الدار البيضاء، مملوكة بالأغلبية لمشروع مشترك بين مجموعة “لافارج هولسيم” الرائدة عالميا في مواد البناء وصندوق الاستثمار الإفريقي “المدى” المتواجد مقره بالدار البيضاء.

وتتوفر الشركة على 6 مصانع في عدد من المدن يصل إنتاجها الإجمالي السنوي إلى 12 مليون طن من الإسمنت، ويتم العمل حاليا على تشييد مصنع جديد بمدينة أكادير. ويصل رقم معاملات الشركة إلى حوالي 6,9 مليارات درهم.