مضيفو طيران يشكون الطرد

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‫تعليقات الزوار

6
  • البهلول
    الخميس 11 فبراير 2021 - 12:10

    هههههههه هادو هما لي قال عليهم الله في القرأن الكريم
    ضرب الله قرية كانت امنة مطمئنة فأذقهم الله لباس الجوع و الخوف بما كانو يعملون على خدمتكم زينة الناس كلها كتشكا منكم أنشرها الله ارحم
    الولذين ليكم انا مزاوك فيك هسبرس

    -10
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  • الحقيقة
    الخميس 11 فبراير 2021 - 12:26

    العالم كامل متاتر بتداعيات كورونا، في كل الدول تم الاستغناء عن الكثير من الربابنة و موضيفو الطيران، بل كذلك صناعة الطائرات و الناس المشتغلين بالمطارات، أو الأمر مغيتحسن حتال 2025 على اقل تقدير. شركة ،la ram دائما عاتقاها الدولة من الإفلاس، هاد الشركة عبء على المغاربة أو كتشتغل بفلوس ضرائب الشعب. كورونا كانت عادلة في ما يخص هاد الريع.

    10
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  • مغربي
    الخميس 11 فبراير 2021 - 12:46

    ف هاد المسؤولين لي باغين اشردو الشباب المغاربة وي كرهوهم فبلادهم، هادشي يعارض تماما خطابات جلالة الملك التي تدعو الى الحفاظ على مناصب الشغل ليتجاوز المغاربة اجمع هاد الجائحة باقل الاضرار..

    0
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  • هشام
    الخميس 11 فبراير 2021 - 12:47

    دخلو في صحيح أما زيارات وعادات كانت قاءمة من زمان .شعب المغربي يريد إستفادة من خبرات عالية وضعط على بايدن لإنهاء مشكل صحراء وشوية ديال
    تحراميات ديال ليهود مع جارة مشؤومة منهارة

    -4
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  • خبير فقانون الشغل
    الخميس 11 فبراير 2021 - 12:55

    انا كخبير فقانون الشغل الحل واضح:
    اذا كانت الشركة احترمت مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية وهو ما اعتقد انني سمعته في وسائل الأعلام ومنطقي بالنظر لحجم الخسائر للرام فانا هؤلاء ماعندم مايديرو لأنه فعلا تايخدو تعويض عن الفصل فقط (ما بين نصف شهر او شهر وربع عن كل سنة خدمة) ذون ان يحصلوا عن التعويض الخاص بالضرر ايضاواللي هو شهر ونصف عن كل سنة خدمة لأن الفصل تم لأسباب اقتصادية اما اذا كانت الشركة لم تحترم المسطرة الأدارية لمسطرة التسريح لأسباب اقتصادية كما يدعي فالفيديو فأن هؤلاء عليهم الألتجاء الى المحكمة للحصول على تعويض الضرر لكون التسريح تعسفي. اذا لهم الأختيار اما المظاهرة فلامعنى لها لأن مطرودون وليس هناك علاقة شغلية انية.

    2
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  • Ace
    الخميس 11 فبراير 2021 - 13:12

    ما تعرفه لارام و فروعها…رام هاندلينغ و أطلس مولتي سيرفيس…هو عنوان الاستغلال و شطط الأطر تجاه المستخدمين حيت لا حسيب ولا رقيب الشركة غارقة ف الفساد و المستخدم من يدفع الثمن

    0
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