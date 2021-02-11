مضيفو طيران يشكون الطرد

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار6
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
12:17
مديرية الضرائب تستقبل الشكايات عبر الأنترنيت
-
11:43
خريجو "دار الحديث" يتشبثون بشهادة الدكتوراه
-
10:29
حمد الله يبدأ تحدي لقب هداف الدوري السعودي
-
09:26
الجائحة تخفض تسويق قطع الغيار المستعملة
-
08:14
مضيفو الطيران يحتجون على "قرارات الطرد"
-
07:21
الفرنسي "أولوج" .. مستكشف خبايا المغرب العميق
-
06:35
النيابة العامة تكشف عن الحصيلة بمحكمة تنغير
-
05:23
زياش: بُعْدُ أمي سبب عدم تأقلمي مع تشيلسي
-
04:36
حالات جديدة توقف عقود العمل مؤقتا بالمغرب
-
03:36
بنشيخة يعد بنتائج جيدة رفقة الدفاع الجديدي
-
02:44
فتح باب الترشيح للجائزة الوطنية للطلبة الباحثين
-
01:33
مساعدات إنسانية تستهدف ساكنة دواوير بكتامة
هههههههه هادو هما لي قال عليهم الله في القرأن الكريم
ضرب الله قرية كانت امنة مطمئنة فأذقهم الله لباس الجوع و الخوف بما كانو يعملون على خدمتكم زينة الناس كلها كتشكا منكم أنشرها الله ارحم
الولذين ليكم انا مزاوك فيك هسبرس
العالم كامل متاتر بتداعيات كورونا، في كل الدول تم الاستغناء عن الكثير من الربابنة و موضيفو الطيران، بل كذلك صناعة الطائرات و الناس المشتغلين بالمطارات، أو الأمر مغيتحسن حتال 2025 على اقل تقدير. شركة ،la ram دائما عاتقاها الدولة من الإفلاس، هاد الشركة عبء على المغاربة أو كتشتغل بفلوس ضرائب الشعب. كورونا كانت عادلة في ما يخص هاد الريع.
ف هاد المسؤولين لي باغين اشردو الشباب المغاربة وي كرهوهم فبلادهم، هادشي يعارض تماما خطابات جلالة الملك التي تدعو الى الحفاظ على مناصب الشغل ليتجاوز المغاربة اجمع هاد الجائحة باقل الاضرار..
دخلو في صحيح أما زيارات وعادات كانت قاءمة من زمان .شعب المغربي يريد إستفادة من خبرات عالية وضعط على بايدن لإنهاء مشكل صحراء وشوية ديال
تحراميات ديال ليهود مع جارة مشؤومة منهارة
انا كخبير فقانون الشغل الحل واضح:
اذا كانت الشركة احترمت مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية وهو ما اعتقد انني سمعته في وسائل الأعلام ومنطقي بالنظر لحجم الخسائر للرام فانا هؤلاء ماعندم مايديرو لأنه فعلا تايخدو تعويض عن الفصل فقط (ما بين نصف شهر او شهر وربع عن كل سنة خدمة) ذون ان يحصلوا عن التعويض الخاص بالضرر ايضاواللي هو شهر ونصف عن كل سنة خدمة لأن الفصل تم لأسباب اقتصادية اما اذا كانت الشركة لم تحترم المسطرة الأدارية لمسطرة التسريح لأسباب اقتصادية كما يدعي فالفيديو فأن هؤلاء عليهم الألتجاء الى المحكمة للحصول على تعويض الضرر لكون التسريح تعسفي. اذا لهم الأختيار اما المظاهرة فلامعنى لها لأن مطرودون وليس هناك علاقة شغلية انية.
ما تعرفه لارام و فروعها…رام هاندلينغ و أطلس مولتي سيرفيس…هو عنوان الاستغلال و شطط الأطر تجاه المستخدمين حيت لا حسيب ولا رقيب الشركة غارقة ف الفساد و المستخدم من يدفع الثمن