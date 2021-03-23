مطاردة تضع حدا لإجرام "سكوتش" في اشتوكة

بعد مطاردة هوليودية، تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، تحت إشراف ميداني لقائد سرية بيوكرى ورئيس المركز، من توقيف أحد أكبر المبحوث عنهم في مجال الاتجار في الممنوعات وقضايا إجرامية أخرى بسوس؛ وذلك بعد زوال الثلاثاء في جماعة إنشادن.

وحاول الموقوف، الملقب بـ”سكوتش” والذي كان موضوع أزيد من 40 برقية بحث على الصعيد الوطني، الفرار على متن سيارة خفيفة معرضا حياة المواطنين والعناصر الدركية للخطر، كما قاوم التدخل باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، قبل أن يتم شل حركته.

وجرى اقتياد الموقوف إلى مقر سرية بيوكرى من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني، وإخضاع سيارته المحجوزة لتفتيش دقيق، في انتظار استكمال باقي إجراءات البحث معه؛ وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويأتي تدخل مصالح الدرك الملكي ببلفاع، تحت إشراف القيادة الجهوية والإقليمية، في إطار توجهات القيادة العليا للدرك الرامية إلى اجتفاف منابع الجريمة والتصدي الاستباقي لكل مظاهرها، فضلا عن دخولها ضمن الحملة المتواصلة لتوقيف الضالعين في قضايا جنحية وجنائية والمبحوث عنهم بموجب برقيات صادرة عن المصالح الأمنية والدركية.