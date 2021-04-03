مطالبون بالتشغيل يحتجون أمام جماعة سلوان

احتج، الجمعة، عدد من ممثلي الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بسلوان، أمام مقر الجماعة ذاتها.

ومنع المحتجون من دخول مقر الجماعة لساعات، من طرف عناصر القوات المساعدة، ليظلوا مرابطين أمام بابها إلى حين تمكنهم من الولوج لتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية.

وطالب المحتجون بحل ملفهم المطلبي وتمكينهم من ولوج الوظيفة العمومية، مؤكدين على استمرارهم في الاحتجاج إلى حين الاستجابة لهم بالعمل على توفير حلول عملية.

وقال منير أدهشور، رئيس الفرع المحلي لجمعية المعطلين بسلوان: “ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية ردا على تعنت الجهات المسؤولة في الاستجابة لملف المعطلين بالجماعة، دون فتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول عاجلة”.

وأضاف المتحدث ذاته: “بدل من التعاطي الإيجابي مع ملفنا، فوجئنا بتواجد ترسانة من قوى القمع لمنعنا من تنفيذ وقفتنا الاحتجاجية المشروعة”، مؤكدا أن “الجماعة تعاني من الانتشار الكبير للبطالة في ظل عدم إيجاد حلول لهذا المشكل”.