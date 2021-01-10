مطلب عطلة رأس العام الأمازيغي يتخطى العثماني بالتوجه إلى القصر الملكي

يمّمت هيئات أمازيغية وجهة مطلبها بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، هذه السنة، شطر الديوان الملكي بعدما لم تفض مرافعاتها، خلال السنوات الماضية، إلى دفع الحكومة للاستجابة لهذا المطلب الذي ازداد ملحاحية بعد أن صارت اللغة الأمازيغية لغة رسمية بمقتضى دستور المملكة.
ورفعت عدد من الهيئات الأمازيغية ملتمسات إلى الملك محمد السادس من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف يوم 13 يناير، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار رأس السنتين الهجرية والميلادية، معتبرة أن الاستجابة لهذا المطلب ستعزز ما راكمه المغرب على صعيد الحقوق الثقافية واللغوية.
وعبرت الهيئات الأمازيغية عن أملها أن تكون سنة 2971، الموافقة لسنة 2021م، “سنة الإقرار بالتقويم الأمازيغي وبفاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة”، كما جاء في رسالة وجهتها إلى الديوان الملكي كل من الجامعة الصيفية، ومنظمة تماينوت، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال.
وفيما لم يتبق سوى يومين على حلول رأس السنة الأمازيغية، تتطلع جمعية صوت المرأة الأمازيغية، كما حاء في ملتمس رفعته إلى الديوان الملكي، أن “تكون هذه السنة حلقة أخرى من حلقات مسلسل إنصاف وتعزيز الأمازيغية، باعتبارها إرثا مشتركا لجميع المغاربة”.
وعلى الرغم من أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية لم يتم الإقرار به على الصعيد الرسمي بعد، إلا أن المغاربة دأبوا على تخليده منذ قرون، ويُعرف بـ”إيضْ نْ إينّاير”، وهي مناسبة يتخذ الاحتفال بها أنماطا متعددة، لكن يوحدها جميعها قاسم مشترك، هو الارتباط بالأرض.
وسبق لجمعيات أمازيغية أن تقدمت، على مدى سنوات، بمراسلات إلى الحكومة بشأن الإقرار الرسمي بالتقويم الأمازيغي وبفاتح السنة الأمازيغية، “لكنها بقيت دون جدوى”، بحسب رشيد الحاحي، المنسق الوطني للجمعيات الأمازيغية.
وانتعشت آمال الهيئات المطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية سنة 2018، حين أعلنت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي الأسبق باسمها مصطفى الخلفي أن رئيس الحكومة “يدرس إمكانية إقرار هذا اليوم عيدا وطنيا، وفي حالة تبلور أي جواب، فإنه سيعلنه”، لكن العثماني سرعان ما “صدم” المطالبين بهذا المطلب، وذلك بتجاهله.
ويأتي لجوء الهيئات الأمازيغية إلى الملك محمد السادس، “لأنه من الواضح أن القرارات الثقافية والرمزية الكبرى ترتبط بمجال السيادة واختصاصات جلالة الملك”، يوضح رشيد الحاحي في تصريح لهسبريس، مضيفا أن الغاية من مراسلة الملك محمد السادس هي “الإقرار الرسمي بهذا المطلب والاحتفال الثقافي والشعبي الهام والمتجذر في الفضاء الاجتماعي والبارز في تاريخ المغرب المعاصر”.
وأضاف المتحدث ذاته: “من المؤكد أن هذا المطلب الديمقراطي والحقوقي المشروع طال انتظاره، وقد حان الوقت لاستكمال رمزية السياق الدستوري الجديد والمقتضيات القانونية المرتبطة بترسيم اللغة والثقافة الأمازيغية، في إطار مقومات الثقافة والهوية المغربية المتعددة والغنية بكل مكوّناتها”.
لي بغى يدافع على الامازيغ يتكلم على الظروف القاسية التي يعيش فيها الامازيغ فالجبال ،يتكلم على فك العزلة على دواويرهم المنسية،يتكلم على بناتهم العاملات في المنازل دون سن الرشد ،يتكلم على واقعهم المدرسي المهدور ،يتكلم على مشاكلهم الحقيقية اما لي تيتكلم على راس السنة فاكيد انه يستغلهم فقط لاجندات خارجية وباغي التفرقة فالبلاد .
كأمازيغي سوسي لا أعترف إلا بالسنة الهجرية هجرة الرسول ص أما السنة الامازيغية فلا أساس لها من الصحة ، و كفى من التفرقة بين مكونات الشعب المغرب، و هؤلاء الحقوقيون و الجمعيات التي تؤيد تطبيق هذه العطلة همهم فقط جني اموال المعهد الامازيغي
التناقض الكبير في هذا الوطن المشترك هو أنه يحتفى بمناسبات ذخيلة مثل السنة الميلادية وبذكرى مختلف حولها مثل وثيقة المطالبة بالاستقلال ولا يحتفى بمناسبة تجمع المغاربة جميعا وتعبر عن هويتهم المتجدرة في التاريخ .
نعم اللغة الامازيغية جزأ من التقافة والهوية المغربية
إقرار عطلة حلول السنة الأمازيغية هو أن تقول أنني لست عنصريا ضد الأمازيغ، يا من تملكون السلطة و يا من تسلطون لسانكم على الأمازيغية من دون لغات العالم الأخرى التي تعدادها الألوف ….. أفلا تستفيقوا من العفن العنصري الذي رضعتم منه؟
ا عباد الله راه حنا اصلنا امازيغ ولينا مسبقين عطلة السنة الهجرية وعطلة السنة الميلادية وعيد السنة الامازيغية ما نحتافلوش به.لا يعقل ان يعمل اعداء الامازيغ من طمس للهوية الامازيغية فليستفيق المغاربة كلهم من سباتهم والرجوع الي الاصل اصل.
لا خير في أمة كثرت أعيادها.
لا خير في أمة كثرت أعيادها.
لاخير في أمة كثرت أعيادها.
انا ريفي مغربي لا احتفل ولا أعترف إلا بالسنة الهجرية والأعياد الدينية، أما الباقي فهي من الجاهلية.
الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن جأت رسول ربنا بالحق.
لو كانو المغاربة معتزين بتاريخهم و هويتهم لستجابو كلهم لهذا المطلوب المشروع . أطلب جلالة الملك أن يستجبب لهذا المطلب في صالح الوحدة الترابية والقضاء على أعداء الوطن.
أنا أمازيغي, والأمازيغية جزء مهم من تراثنا الحضاري, والأمازيغ ولله الحمد يشاركون في تسيير هذه الدولة الغزيزة إلى جانب إخوانهم العرب وهم موجودون أيضا في مراكز القرار, بل في أعلى المناصب (العثماني كمثال)..لذا لا أدري لما كل هذه الزوبعة, ولماذا يجب أن ننادي كل يوم بحقوق الأمازيغ, يوم الأمازيغ, حرف الأمازيغ,..
حبذا لو أن الدولة تعيد النظر بإلغاء, أو على الأقل تقليص كثرة الأعياد والعطل التي لا فائدة منها سوى انها تعطل مصالح الناس, وتشجع على الكسل والخمول, فما تقدمت أمم بالنوم والإحتفال, بل بالجد والعمل,.
التذكير بالملاحم الوطنية فيه خير, لكن بدون عطل, هل يجب أن تغلق الإدارات العمومية وتعطل مصالح الناس حتى نتذكر تاريخنا ?
ديننا نظم كل شيئ وجعل لنا عيدين فقط, فلنعد لديننا تسلم دنيانا وآخرتنا.
هذا ما تريدونه العطلة… العطلة هي كل ما يهمكم لا تهمكم التنمية ولا فك العزلة ولا التطبيب… لا حول ولا قوة إلا بالله.
انا عبدي اريد ان نحتفل باليوم الوطني لعبدة. واليوم الوطني الغرباوي واليوم الاندلسي. الجهل بعينيه لمصلحة أشخاص.
خلق 11 يناير كغيد وطني لمنع الاحتفال برأس السنة الامازيغية ويأمر من حزب الاستقلال تم تخليد 11 يناير لأول مرة في تاريخ المغرب سنة1988.رغم كيد ومعارضة الاستقلال ورهط من المتقومجين الاحتفال بالسنة الأمازيغية فإننا سنستمر لتخليد هدا اليوم المجيد في تاريخ المغاربة الأحرار.
سيرو هضرو على الناس للي انهارت عليهم منازلهم…الناس للي دخل عليهم الماء و مشى ليهم كولشي….الناس للي خرج ليهم البراز من مراحضهم و عْمْرُو ب كاكا….الله يهديكم باراكا من هاذ التخربيق و الخوا الخاوي…..
خال و خد
في البوادي المغربية التي تمتد على مساحات شاسعة الفلاحون يحتفلون ابتهاجا بقدوم السنة الفلاحية الجديدة
باجتماع الاسرة وضيوفها حول أكلة
التريد مع الدجاج البلدي ، وليس الكسكس .
ملاحظة : االمغاربة يطلقون تسمية
” العروبية ” على البوادي المغربية.
أتفق تمام الاتفاق مع هذه الهيئات “الأمازيغية ” لأنه بفضل هذا العيد ستزدهر أقاليمنا وستظهر بنية تحتية قوية وتتسع الطرقات وسيتم بناء القناطر والسدود وتزدهر الفلاحة والصناعة والتجارة والأعمال ويعم الرخاء وستتحول جبال الأطلس إلى أفضل المواقع السياحية في العالم تماما مثل جبال الألب في فرنسا وسويسرا. كل هذا بفضل رأس السنة الأمازيغي . بدون هذا فلن يتحقق أي شي.
هذه التنظيمات المسماة «أمازيغية» مسكونة بالعصبية القبلية ، و العنصرية و الحقد ، تخترع أي شيء يزرع التفرقة و الفتنة بين أفراد الشعب المغربي المُلتحِم و المتعايش مع بعضه ، أنا كمغربي أشك في نواياهم الحقيقية ، و من هي المنظمات الخارجية التي وراءهم تدعمهم و تحركهم لزعزعة الاستقرار في هذا البلد الأمين الآمن…. ثمّ إني أتساءل ، هل نحن المغاربة في حاجة إلى عطل إضافية ؟؟؟ ههههه ، إذا كان فعلا همهم الدفاع عن الأمازيغ ، فليتفقَّدوا و ليعملوا على تحسين أوضاع المحتاجين منهم في ظروف صعبة في الجبال و المناطق النائية ، ماذا يستفيد مثل هؤلاء من هذه العطلة ؟؟ هذا هو الضحك على العقول الضعيفة…… إتّقوا الله في هذا البلد و في مواطنيه…… الفتنة نائمة ، لعن الله من أيقظها…..
هد الكمشة ديال المهرجين اللي تيقلبو علئ الفتنة في البلاد والامازغية هيا لوغة فقط انا صلي امازغ وعمرني قريت ولا شفت هد الحروف الغريبة ولا راس السنة الامازغية انها سنة فلاحية في عهد الرومان فقط واش بغيتو اتجعلو من هد الحروف الغريبة والعجيبة من مخيلاتكم انها لوغة لا والف لا شمرو علئ سوعدكم وسيرو الجبال الاطلاس وساعدو الناس الامازيغ بالحطب و المواد الغدائية ولا كتعرفو غير اتحلبو الاموال المواطن اللي تيخلص الضرائيب ومن الدولة وتطلبو هل من مزيد والعطلة هد راس سنة من صنعكم الله ينعل اللي ما يحشم ياكمشة المهرجين .
كَمسلمين عيدنا هو السنة الهجرية هي التي توحد المغاربة والباقي خزعبلات ونزعات عنصرية لا غير
وهل المغرب انقضت مشاكلة ولم يتبقى سوى راس العام الامازيغي نردوه يوم عطلة والله الى شيئ يندى له الجبين وهاد الحقوقييين تاينوضو غا فتخربيق اما شي حاجة تفيد ناس والو علاش ماتهضرو ع الهدر المدرسي وفك العزلة على دوك الناس ولا حنا فينما كان الاحتفال والراحة نهللو شي حاجة اخرى والو
أكثر المعلقين عنصرين اسلامين فقط عندما يسمعون شيء عن الأمازيغية يتهجمون علينا لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هل هدا هو الدين الإسلامي دين التسامح مع جميع الأديان المشكل الأكبر هو بعض الإسلامين يتهجمون على جميع تقاليد الأمازيغ وحتى في أسماء اولادنا ويقولون إنها بدع …..الأمازيغ هم أصحاب هاته الأرض ولا تتدخل في تقاليدنا لكم دينكم ولا ديننا ولكم تقاليدكم ولانا تقاليدنا الدين لله والوطن للجميع . إقرأ التاريخ قليلا قبل أن تعلق نقطة اخرى تم استقبال اليهود المطرودين من فلسطين قبل الإسلام بعد دلك دخلتم أنتم بإسم دين ……ادا من هم أصحاب هاته الأرض الا يحق لهم الإحتفال بهاته السنة مع العلم أننا نحتفل جميعا بعيد الأضحى عيد الاستقلال ……المغرب يجب أن يكون موحد من جميع الديانات والاديان والاحتفال بأعيادهم من امازيغ عرب يهود مسيحيين صحراويين……..وانتها الكلام وشعارنا الله الوطن الملك والقانون فوق الجميع
المغرب بلد إسلامي و المغاربة كلهم امازيغ والثقافة الأمازيغية عريقة و لهذا من الواجب اقرار يوم عطلة بمناسبة رأس السنة الأمازيغية أي 13 يناير الفلاحي لتشجيعهم ومزج بين الثقافات المتعددة في البلاد
متأكد 100% أن صاحب الجلالة نصره الله سينصفهم…
المطلب مشروع…
من حق الاخوة الأمازيغ حفظ هويتهم…
وهذا أمر مدستر…
الخبر المفرح لكم قريب بإذن الله….
فعلا هؤلاء تجاوزوا حدودهم و تجرؤوا على تلويث جناب الملك ، هل هؤلاء مرضى او ماذا حل بهم؟! غالبا هدفهم اخبث مما تتصورون ، يريدون إقامة دولة في دولة والله هذا هدفهم، صدقوني اطماع هؤلاء اكبر مما تتصورون ، انتبهوا من الشعارات البراقة ، نحن في دولة مسلمة لغتها العربية و دينها الاسلام ، انتهى عصر الطائفية و النعرات الوثنية و الجاهلية ، التاريخ تغير والحضارات و الدول فلم الإصرار على احياء عصور الظلمات و البدائية. اجهزة الدولة تعلم جيدا أهداف هؤلاء فادعوها من هذا المنبر ان تبدأ من الان ببث الفرقة و محاربة هذه الشرذمات التي تتخذ من ” تمسكن حتى تمكن” مرة شعارها الدين و مرة الأمازيغية و مرة الديمقراطية …
Au no 1
Oui, tout le monde sait que le Maroc est pauvre et que les marocains ont plusieurs poblèmes à résoudre mais ceci n’empêche pas d’officialiser notre fête du début de notre année amazighe. Pour le no 2 je suis sûr que tu es un amazighophobe et que tu ne parle pas notre langue, ne te cache pas derrière l’amazigh. Parle en ton vrai nom
يجب أن نوعيد النضرفي العديد من الاعياد الدينية عام الأمازيغ يستحق الوجود لأنه التاريخ الحقيقي للمغاربة يجب ألا نختبئ وراء الأمازيغ لتزوير تاريخهم الممتد على مدى 2971 عامًا ، عار القول دائمًا إن الأمازيغ ليس لديهم تاريخ كما يقولون إن العبرية البالغة من العمر 5780 عامًا ليست تاريخًا يجب أن نخرج من الجهل وضد الحقائق اليوم لا تذهب للدراسات الكبرى لتعرف حقيقة أن الأجيال قد طورت إلا فكرنا العربي الامسلمي الباقي في التتضليل الحقائق للأسف
لمادا هذه الخزعبلات والبدع والخرافات راس سنة غريغورية فلاحية لا يستحق كل هدا النباح
التعصب والصفاء الديني والعرقي كلها ترهات لا تناسب الشخصية المغربية التي تكونت عبر قرون من الزمن أولها اللغة والثقافة الأمازيغية فالثقافة والديانة اليهودية فالديانة الإسلامية فاللغة العربية فالفرنسية فالإسبانية وحاليا الإنكليزية وغدا ربما الصينية….الشخصية تتطور وتعيش لأنها حية والحي يتغير .إسلامنا ليس متعصبا يحب كل الناس ويحب الغريب والمثل المغربي يقول الله معاك يغريب.يعيش المغرب أرض التعايش والتنوع.
المتقومجين والخوانجية المفبركون في المغرب تراهم يدافعون ويتعاطفون مع ا لقومجي الفلسطيني و يحتقرون ويهمشون كل ما هو مغربي قح.متى سيصبح هؤلاء مغاربة حقيقيين ،ان أجسامهم في المغرب وعقولهم في بلسطبن وما أدراك فلسطين.أنهم يفضلون المواطن البلسطيني على المواطن المغربي!!!!!!
الأمازيغ في أرضهم الطبيعية والاصلية،ومن يهتم بشؤون بلسطين فما عليه إلا أن يذهب إلى البلسطين لتحريرها .و إلى حررتوها اجيو عمرو ليا.