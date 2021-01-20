مطالب بفتح محطة ولاد زيان

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‫تعليقات الزوار

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  • عبدالله
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 15:55

    انا بعدا هذك ما محطة ما والو ، سلبيتها اكثر من اجابيتها ، لازين لا جاي بكري ،انعدام الامن او هو في سبات ،رائحة البول والاوساخ تنبعث في جميع محيطها ،اللصوص وصحاب الكريساج ينتشرون في كل مكان .

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  • التهاون
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:44

    واش الدول كاع واخذة المزيد من الاحتياطات بحال المانيا مثلا وفرنسا وزيد وزيد خايفين من سرعة السلالة الجديدة فالانتشار وحنا بغاو يحلو المحطة اصلا فيها الكورتيات غير غواتهم ملي كيعيطو بالغوات والرداد او لايلاه ماشي غير غينتاشر الفيروس غادي يسكن تما والمستشفيات راها باقي هيا هيا والاطباء والاطر عياو فالله احد الباس صحيح الحاجة والفقر وقلة الخدمة قهراتنا ولكن شخصيا اللهم العافية فالابدان والرزق يسخرو رب العالمين لنا ولكم يارحيم الحذر الحذر مازال ماقطعنا الواد ونشفو رجلينا

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  • wardani
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:46

    نعم يجب اعادة فتح هذه المحطة ، ولكن يجب ابعاد هؤلاء المهاجرين الافارقة عنها لانهم حولوا محيطها شبيها بالمراحيض .

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  • كولومبو
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:53

    والله العظيم لجد مسرور للغاية الإغلاق التام لمحطة نقل المسافرين اولاد زيان و اعتبرها محطة الذل و العار وو صمة احتقار للساكنة عموما و للمرتفقين فلا يعقل محطة تشيد بدون مداخل ولا مخارج في مكان مقفهر وأتمنى اقبار ملفها بل و هدمها في انتظار بناء محطة راقية من الجيل الجديد ولعل احسن موقع جغرافي لانجاز المحطة الجديدة هو أرض افريقيا بجانب الطريق السيار و شارع محمد السادس و القرب من المواصلات أتمنى ان تصل الرسالة الي الجهات العليا للبلاد اما المسؤولين فلا داعي لسماع صوتهم النشاز و اتضامن كل التضامن مع ارباب الحافلات والعاملين و غيرهم ممن يساهم في خدمة المرتفقين و الركاب.

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