مطالب بفك عزلة "اموكان" في إقليم شفشاون

تناشد ساكنة دوار اموكان، التابع ترابيا لقيادة وجماعة أونان نواحي شفشاون، الجهات المسؤولة الاستجابة لمطالبها المتمثلة أساسا في فك العزلة ووضع حد لمعاناتها اليومية.

جمال عياد، أحد أبناء المنطقة، قال لهسبريس إن ساكنة التجمع السكاني المذكور تعيش في عزلة تامة جراء صعوبة المسالك المؤدية إلى المرافق العمومية، وطول المسافة بين منازلها والملحقة الإدارية والمدارس والمركز الصحي على سبيل المثال لا الحصر.

وأضاف المتحدث نفسه أن حافلات النقل المدرسي تضطر إلى قطع مسافة تزيد عن 40 كيلومترا قبل الوصول إلى الثانوية الإعدادية، مع ما يرافق ذلك من إرهاق للمتمدرسين، وهو الأمر نفسه الذي تكابده الساكنة خلال تحركها لقضاء أغراضها الإدارية أو التبضع من السوق الأسبوعي أو التطبيب.

وأوضح عياد أن التجمع السكاني يقع على مقربة من المراكز، إذ تظهر بنايات المرافق العمومية على بعد مسافة قريبة، مشيرا إلى إمكانية إحداث مسالك طرقية لا تتعدى 5 كيلومترات عوض المسلك الحالي الذي وصفه بأنه “وصمة عار على جبين المسؤولين”.

وطالب الفاعل الجمعوي ذاته بالتعجيل بإصلاح البنية التحتية وفك العزلة عن دوار اموكان وفتح مسالك طرقية تقرب الإدارة من المواطن، والنظر بعين الرحمة إلى معاناة الساكنة، مناشدا عامل إقليم شفشاون التدخل العاجل وإنصاف الساكنة.

وكان الفريق الحركي بمجلس النواب تقدم بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص مآل بناء الطريق القروية بجماعة أونان بإقليم شفشاون، بعد مباشرة الصفقة سنة 2018 وإنجاز الدراسة التقنية للمشروع من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة.