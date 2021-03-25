مطرح نفايات وسط غابة

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تعليقات الزوار8
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وجود مطرح نفايات داخل المدن تشتكون منه، وجوده خارج المدن تشتكون، وجوده في الغابة تشتكون، وجوده في المكان المخصص له تشتكون، فاين تريدون للمطارح ان تكون ياترى!!؟ في باطن الارض ام في السماء السابعة؟!! عجبا حتى النفايات لم تسلم من نقد الناقدين الذين ان لم يجدوا ما ينتقدون فيها سوف ينتقدون عصارتها ويقولون لماذا السلطات تركت المطارح تسيل منها العصارة؟!! الله اعطينا وجوهكم ايها الناقدون الين ينتقدون من اجل تمضية الوقت واسالة الحبر ليس الا.
الغابة هي مكان التأمل والراحة وليس كما هي في هذه الصورة عبارة عن رمي النفايات مما يجعل كل حر يحزن ويتأسف.
C’est un crime contre l’environnement. Hier c’était Abou Raqraq et aujourd’hui la forêt ….. Mais qui sont ces élus destructeurs. ils détruisent tout ce qui est beau et utile……….
من المسؤول عن هذا؟؟؟جريمة بيئية مكتملة الاركان ترتكب في حق البيئة
هدا ليس مطرح نفايات بل هو كارت بيئية بكل ما تحمل الكلمة من معنى اللهم ان هدا منكر شكر لكم هسبريس لعل هدا الفيديو يحرك الروح الوطنية فيمن هم مسؤولون عن هده الكارت
بالله عليكم يا مسيري الشأن العام. الله أكرمنا بالأشجار و الغابات و الهواء النقي و أنتم ترمون الزبالة بهده الطريقة في هدا المطرح؟ بمادا ستجبون الله في يوم القيامة؟ تركيا حولت النفايات إلى تروة خيالية و جعلتها وسيلة لإنتاج الطاقة الكهربائية. خدو تركيا كعبرة مع أنها كانت حتى عام 2001 دولة متخلفة و شبه مفلسة.
الله لن بسامح أي مسؤول وراء هدا الإرهاب.
لمادا لا يحاسبون هؤلاء المسؤولون؟ وين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة في دستورنا؟ أتمنى الضرب من حديد في وجه المسؤولين المرتشين الفاسدين. أتمنى من الملك أن يتدخل.حس بي الله و نعم الوكيل
المغرب وطننا و أنا كمغربي وجدي لدي الغيرة على بلادي. عشتم و عاش المغرب من السعيدية إلى الكويرة
للاسف منظر مؤسف وكارثة بيئية امتدت لسنوات ولا احد يحرك ساكنا رغم ان الحلول اصبحت كثيرة بل و مربحة من خلال انتاج الأسمدة وإعادة تدوير البلاستيك وغيره..
محزن جدا أين مقولة النظافة من الايمان