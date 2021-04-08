مطرح نفايات يغضب سكان أحياء في الجديدة

مطرح نفايات يغضب سكان أحياء في الجديدة
أرشيف
الخميس 8 أبريل 2021 - 09:11

حول المطرح العمومي للنفايات غير المراقب بمنطقة مولاي عبد الله أمغار حياة ساكنة الجديدة وسيدي بوزيد إلى جحيم حقيقي، بسبب الروائح الكريهة التي يتسبب فيها حرق النفايات بشكل شبه يومي.

وتسببت هذه الروائح، الصادرة من المطرح غير المراقب طوال السنوات الماضية، في التأثير على الساكنة المقيمة في مناطق مولاي عبد الله والأحياء المجاورة الواقعة بمدينة الجديدة.

واعتبر الناشط الجمعوي عبد الله بياضرة أن المطرح الحالي تحول فعليا إلى قنبلة بيئية موقوتة، يتوجب على الجهات المعنية الإسراع في إيجاد حل عاجل لها، لمحاصرة التأثيرات السلبية التي أثرت بشكل كبير على صحة الساكنة.

وأضاف بياضرة، في تصريح لهسبريس، أن الساكنة عملت طوال المدة الماضية على إيصال صوتها إلى المسؤولين المنتخبين، من أجل الانكباب بجدية على معالجة هذا الملف، الذي يشكل أحد أهم المواضيع التي تستأثر باهتمام كبير من المواطنين المقيمين في الأحياء السكنية القريبة من المطرح على وجه الخصوص.

وأعلنت سلطات عمالة إقليم الجديدة أنها ستعمل على إيجاد حل جذري للمشاكل البيئية المرتبطة بمطرح النفايات الحالي، والتي تقض مضجع ساكنة المنطقة منذ سنوات، من أجل السيطرة على نفايات المدينة.

وتم إعداد اتفاقية جديدة بين تسع جماعات، قروية وحضرية، بالإقليم، يتم بمقتضاها إنشاء مؤسسة للتعاون بين هذه الجماعات لتدبير مطرح النفايات الحالي بإقليم الجديدة، وإنشاء مطرح جديد بمواصفات تحترم المعايير البيئية.

ويتوقع أن يتم تخصيص مساحة كافية لاحتضان المطرح الجديد بمنطقة أولاد رحمون، من أجل حل مشكل معالجة الأزبال المنزلية بإقليم الجديدة.

احترام المعايير البيئية عمالة إقليم الجديدة مطرح عمومي للنفايات مولاي عبد الله

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
جوائز لزبناء أفريكا موتورز
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 22:35

جوائز لزبناء أفريكا موتورز

صوت وصورة
آراء في الإغلاق الليلي
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 18:33 42

آراء في الإغلاق الليلي

صوت وصورة
تشييد معمل إسمنت بتارودانت
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:17 7

تشييد معمل إسمنت بتارودانت

صوت وصورة
التغطية الصحية للتجار والمهنيين
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:45 18

التغطية الصحية للتجار والمهنيين

صوت وصورة
احتجاج المتعاقدين في الرباط
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:29 52

احتجاج المتعاقدين في الرباط

صوت وصورة
هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:30 1

هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية