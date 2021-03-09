معارضة بنكيران "قانون القنّب" .. مخاوف واقعية أم مزايدات سياسية؟

على غرار الإرباك الذي أحدثه موقفه إزاء القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ليكرر السيناريو نفسه مع مشروع القانون الإطار لتقنين زراعة القنب الهندي، بعدما هدد بتجميد عضويته في حزبه إذا صادقت الحكومة على مشروع القانون المذكور، والانسحاب نهائيا من الحزب إذا صوّت فريقه البرلماني لفائدته.
وفيما جرى إرجاء عرض مشروع القانون الإطار لتقنين زراعة القنب الهندي الذي أعدته وزارة الداخلية، في المجلس الحكومي، تتعالى الأصوات الرافضة للمشروع داخل حزب العدالة والتنمية، المتزعم للتحالف الحكومي، بينما ترى أوساط أخرى في الحزب أن هناك قضايا أهمّ من مناقشة تقنين زراعة القنب الهندي.
عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال إن “أُمّ المعارك بالنسبة إلينا اليوم في الحزب، هي الخيار الديمقراطي ولا شيء غيره”، وأضاف بنبرة ساخرة من الأطراف الداعمة لتقنين القنب الهندي: “ما يهمنا هو أن نعرف إلى أين تسير البلاد، وما كيهمّناش لا القنّب ولا البلاستيك ولا السّْلك”.
ويبني معارضو تقنين زراعة القنب الهندي موقفهم على أساس أن التقنين سيُشرعن تجارة المخدرات داخل المغرب، رغم أن مشروع القانون الإطار حصر مجالات استخدامه في الاستعمالات الدوائية والصناعية، بينما ذهب أفتاتي إلى القول إن “مافيات المخدرات لديها امتدادات داخل بعض الأحزاب السياسية”، على حد تعبيره.
وقال عضور الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح لهسبريس: “منذ عقود طويلة وصغار الفلاحين وعائلاتهم يرزحون تحت استغلال مافيات الاتجار وتهريب المخدرات، ومعروف أيضا أن هذه المافيات لها امتدادات داخل أحزاب سياسية”، مضيفا أن “البرلمان المغربي داخلينو أصحاب المخدرات، وهذا غير خافٍ على أحد”.
وسبق لعبد الإله بنكيران، الذي يقود المعركة المضادة لمشروع قانون تقنين القنب الهندي داخل حزب العدالة والتنمية، أن وصف دعاة تقنين هذه الزراعة، عندما كان رئيسا للحكومة، بـ”البانضية”، متهما إياهم ب”الكذب على الشعب، بادعائهم الدفاع عن الفقراء الذين يزرعون الكيف من خلال تحرير هذه الزراعة، وتُصبح مباحة لا يؤاخذ عليها القانون”.
وقال في أحد المؤتمرات الحزبية: “حين سنسمح بالكيف ستتسع رقعة زراعته وستكثر المصائب في المغرب كله، وستكثر الجرائم”، مضيفا: “ايلا كانوا تمّا (يقصد الأماكن المعروفة بزراعة القنب الهندي) ناس مظلومين أنا أول من يناصرهم باش نرجعو لهم حقهم، وايلا كانت المنطقة خصها التنمية نديرو اللازم ونجيبو لهم الإمكانيات ونقلبو معهم على حلول”.
وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية قضى في الحكومة زهاء عشر سنوات، إلا أن وضعية مزارعي القنب الهندي ظلت على حالها، ولم تُقدّم إليهم أي حلول لإخراجهم من وضعيتهم المزرية، ما جعل منتقدي بنكيران ومَن معه من معارضي تقنين زراعة نبتة “الكيف” يسائلونهم عن البديل الذي يقترحونه، بينما رفض عبد العزيز أفتاتي الإجابة عن سؤال بهذا الخصوص، وقال إن الموضوع الذي يجب أن يحظى بالنقاش اليوم هو الخيار الديمقراطي.
وأردف قائلا: “معركتنا اليوم هي معركة الخيار الديمقراطي، والسؤال الذي يجب أن يُطرح ليس هو هل سنقنن زراعة القنب الهندي أم لا، بل هل سنتدرج من السلطوية إلى الاستبداد أم سنرتقي إلى الديمقراطية الحقيقية؟”، مضيفا: “هذه هي أم المعاربة بالنسبة إليّ كعضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ونحن على أبواب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أما الأمور الأخرى فسيأتي الوقت لمناقشتها”.
افتاتي ومن معه يتناقضون بالدفاع عن رفض بنكيران للتقنين لانها مبادرة صادرة عن الياس العماري سابقا.
يقولون لعقود وصغار مزارعي القنب يعيشون تحت وطأة البارونات، ويرفضون التقنين.
التقنين يهم الزراعة والانتاج والبيع، ولا علاقة له بالكماية والشيرة.
افهموا الناس معنى التقنين، فبعضهم يعتقد انه تحرير الزراعة والبيع و… التبواق
أنا لا أثق بهذا وبمواقفه وتدخلاته فهو بارع في الثمتيل ولكن يخذع نفسه فبدلا أن يتوب ويعمل عملا صالحا ليغفر الله له يكرر نفس السيناريو ونسي أن الخلود لله وحده أما نحن عابرون وعن نفسي لن أسامحه في حقي.
كفاك ضحكا على المغاربة. ..المغرب و أهله أكبر منك بكثير. .لا تحاول استغلال خرجاتك البهلوانية لاستجداء عطف المغاربة الأذكياء. .انكشفت الاعيبكم. ..انتهيتم سياسيا. .أتمنى أن تغادر كورونا هذا البلد و تعود الحياة في مراكش الجميلة. .آنذاك يمكنك أن تمتعنا في جامع الفناء بابداعاتدك الهزلية. .
ولاية كبيرهم هدا ،هي الولاية التي ضخ الى ميزانية الدولة من مداخيل بيع و استهلاك الخمور مباليغ قياسية و ازدادت رخص بيعه .
للأمانة الأدبية هو كان يعارض ذاك المشروع وحزب المصباح في اوج قوته. فلا داعي للمغالطات وخطابات بن كيران في ذاك الموضوع موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي..
مزال عندو الوجه باش يدوي يجب ان تسرع الدولة في اخراج القانون بدون مزايدات سياسية لان الشعب لا يثق فالاحزاب بدون استثناء….
الدول الغير مسلمة تمنع وتحارب المخدات والدول التي تدعي الاسلام تسمح كل المحرمات فقط من اجل المال
الذي يهرب للخارج و يذهب لشراء الجزر والقصور بباريس..
يا الله بانت ليكم الديموقراطية حتى خفتو على المناصب ديالكم والكراسي والكعكة!!!!!!
الديمقراطيه اللي تتقصدو هي المساواة في تقسيم الكعكة حيت مكاينش شي حاجة اخرى اسميتكم من غير مصالحكم
بن كيران سياسة خالف تعرف،هذي الستارتيجيا ذيال البانضية الذياب ذيال السياسة ،الميكا ولافينط وزيذ وزيذ وزيذ، خاصو الحبس فترت ذيالو مذة قصيرة في الحكومة سير طل على الثروة لي حصل عليه
لماذا لا تكون معارض لمعاشك الذي لاتستحقه،كفى من التهريج الكل فطن لمقالبك وحلقاتك البهلوانية واقوالك المتناقضة، يا بنكيران اتق الله بالسفر قد يكون بالقريب.
مزايدة سياسية واضحة ولكن كلشي فهمكم مزيان بلا ماتبغيو تلعبو على الأوتار