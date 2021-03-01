معارضون للبوليساريو يقترحون "لا غالب ولا مغلوب" في الصحراء المغربية

مازال الخناق يشتد على جبهة البوليساريو بعد الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب في ملف النزاع حول الصحراء، إذ أصبح مطلب الانفصال الذي تُطالب به الجبهة مرفوضا حتى من طرف من كانوا محسوبين عليها، وتبيّن لهم أن هذا الخيار مستحيل.
حركة “صحراويون من أجل السلام”، التي أسسها منشقون عن جبهة البوليساريو، وجهت رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تطالب فيها الإدارة الأمريكية الجديدة بالضغط من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء يُرضي أطراف النزاع.
وتأتي مراسلة حركة “صحراويون من أجل السلام” للإدارة الأمريكية في ظل استمرار جمود عملية التفاوض التي ترعاها الأمم المتحدة، الذي دام زهاء عامين، إذ لم يتم الاتفاق على تعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى الصحراء بعد استقالة المبعوث السابق، الألماني هورست كوهلر.
وأشارت الحركة ذاتها، ومقرها في العاصمة الإسبانية مدريد، إلى أن قضية الصحراء قد لا تكون من القضايا ذات الأولوية للإدارة الأمريكية من بين كمّ القضايا العالمية الأخرى، “ولكنها ليست أقلها ألما، خاصة بالنسبة للصحراويين”، داعية إدارة بايدن إلى بذل كل جهودها من أجل حلّ هذا النزاع.
وأعربت الحركة التي تتبنى خيارا ثالثا لنزاع الصحراء، بعيدا عن العنف الذي تسعى إليه جبهة البوليساريو، عن أنه لا يمكن تصوُّر حل للنزاع في الصحراء المغربية بدون تدخلٍ مباشر من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت واشنطن اعترفت، قُبيْل نهاية ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الصحراوية، كما قررت فتح قنصلية في مدينة الداخلة، وهو ما رأى فيه مراقبون اقتراب حسم النزاع لصالحه، بعد أن حصل على التأييد الكامل من القوة العالمية الأولى.
وأكدت حركة “صحراويون من أجل السلام”، باعتبارها فاعلا جديدا في الساحة السياسية بالمنطقة، في الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكية، رغبتها في أن تمارس إدارة الرئيس بايدن نفوذها وسلطتها المعنوية لحسم وتسوية نزاع الصحراء.
وقال الحاج أحمد باركلا، سكرتير الحركة، مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأنه متأكد أن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في حل المشاكل وحتى الصراعات الأكثر تعقيدًا في بقاع أخرى من العالم ستسمح للإدارة الأمريكية بالتوصل، بدون صعوبات كبيرة، إلى حل مشرّف لنزاع الصحراء.
وجددت الحركة ذاتها تأكيدها أنها لن تدّخر جهدا في المساهمة في السلام، آملة أن “تسود العقلانية والواقعية من أجل إيجاد حل سلمي”، للنزاع، ومضيفة أن الحل ينبغي أن يقوم على أساس “المنفعة المتبادلة، أو حل لا يوجد فيه مهزومون ولا منتصرون (رابح- رابح)”؛ كما أشارت إلى أنّ هذا هو الخيار الممكن الوحيد الذي تتلاقى فيه مصالح وحقوق الأطراف.
وختمت الحركة رسالتها بدعوة الإدارة الأمريكية إلى بذل أقصى جهودها لتعزيز وإحراز تقدم في العملية السياسية، “بدل إضاعة المزيد من الموارد والفرص، وبالتالي إنهاء وضعية اللجوء والسماح للصحراويين بالتمتع بالحرية والعيش بكرامة ورفاهية”.
اشمن لا غالب و لا مغلوب الصحراء مغربية بالدماء. صحة و لا خاطر الجزائر الخاسر الأكبر
ان الوطن غفور رحيم ، نقول الصحراويين المغاربة بتندوف ، ان يرجعوا للعيش في المملكة المغربية ( رغم ان تندوف مغربية).
لا غالب ولا مغلوب هي إقامة جمهورية في تندوف وبشار بعيدا عن المغرب و مستعدون لاقامة علاقات مع الدولة الجديدة
لا غالب ولا مغلوب هو الحكم الداتي و حتى هادا الاقتراح يجب اعادة النضر فيه لاا نريد رجوع مليشات لداخل يمكنها ان تزعزع الامن و الاستقرار
لا تهمنا لا بوليساريوا و لا حركة من أجل السلام من يريد الولاء للأمة المغربية فمرحبا و من لا يريد فذاك شأنه
الصحراء مغربية و الدق تم
إيجاد حل يرضي طرفين ليس هناك طرف أخر هناك مملكة المغربية إسترجعت أقاليمها صحراوية ونطالب بإطلاق سراح المحتجزين في مخيمات تيندوف من قبل جماعة إرهابية تسمى بوليزاريو وصنيعتها الدولة الباءسة عدوة
وما هو هذا الحل الذي سيرضي الجميع ويكون سبب خروج جميع الأطراف رابحة؟ في أي صراع على الأرض لا بد من وجود منهزم وهو البوليساريو في هذه الحالة.
فالمغرب لن يتفاوض من جديد لو لم تتراجع أمريكا عن اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، كما أنه ولو قبل المغرب بالتحاور فأقصى ما يمكن منحه هو حكم ذاتي يالمفهوم المغربي بطبيعة الحال. أما الحديث عن انفصال الصحراء أو تقسيمها بين المغرب والبوليساريو فيبقى ضربا من الخيال. إذن ما هو الحل الذي تتكلم عنه هذه الحركة؟
مكاين لا مفاوضات ولا هم يحزنون حتى الحكم الذاتي نرفضه الحل الوحيد لي موجود هو لي بغا ادخل مرحبا به ومحاكمة المجرمين والارهابيين والمغتصبين والسلام انشري يا هسبريس
عجبتوني بزاف ههههههههههه الحل الوحيد هو ترجعوا لبلادكم تحت السيادة المغربية وتحت راعي الأمة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وبراكة من هاد الفيلم ديالكم ، وخلي جنرالات السوء يتفقصوا هههههههه
كلام فارغ…..وتأويلات وتمنيات أكل الدهر عليها وشرب….
المغرب لن يجد نفسه إلا بالإستعداد الجيد الدقيق
وبالعدة والعتاد…..والدفاع عن أرضه وعرضه من طنجة إلى
الكويرة…..ويستوجب عليه الهجوم بكل دقة وبالضربة
القاضية..لأن أفضل طريقة كي تدافع هو الهجوم وبدقة
أبو زبال والعدوة الشرقية الحاقدة لا يعتبران أن حل الحكم
الذاتي هو المعقول وأن استقلال الصحراء هو مستحيل..
لا يعتبران ذلك حجة كافية لترك السلاح والحرب…بل هما
يخططان للفتن الكبيرة والصغيرة ولمهاجمة مصالح المغرب
ولو حكمت الامم المتحدة أن الصحراء مغربية ….هم لا يعتبرون ما تقوله الأمم المتحدة…بل تربوا وتكونوا بثقافة
معاداة المغرب (ولو طارت معزة)..!!!!!!!!!!!!!!
إذن فالمغرب يجب عليه أن يعول على الله تعالى لا على
مصالح أمريكا المنافقة …..
نا؛ب رايس مجلس الامة الجزا؛ري في خطاب له بمناسبة ما سمي بالاحتفال بذكرى تاسيس جمهورية الوهم اكد على ان الحكومة و الشعب و الجيش مع كفاح الشعب الصحراوي…. البولياريو هي لانجري..
لماذا تتجهون الى امريكا تقدموا فالحل امامكم ولا غيره قبل فوات الاوان الا وهو الحكم الذاتي تحت السيادة للمملكة هذا هو الحل الوحيد قبل اسدال الستار لقد قلتم العيش في رفاهية والسلم والامان اضمن لكم ذلك فتقدموا واسرعوا والسلام.
الحل الوحيد والأمثل في قضية الصحراء المغربية المستجرعة والذي يلتحم فيه الشعب المغربي كله قاطبة من طنجة إلى الكويرة والعرش العلوي المجيد هو السيادة الكاملة في صحرائنا التي اغتصبها المستعمر لسنين طويلة ، وقاوم لأجل استردادها واسترداد كل أرجاء التراب الوطني رجالات هذا البلد الأمين الأوفياء، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر؛إن الوطن غفور رحيم، كما قال الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله؛ فمن أراد العودة إلى بلده ليعيش بين ظهرانينا بمواطنة كاملة ويساهم في رقي الوطن من إخواننا المغرر بهم فمرحبا به في بلاده،أرض الأجداد والآباء الموحدة؛ فالمغاربة كلهم بشعار واحد هو عدم التنازل عن شبر من أرض المملكة المغربية؛بل ومستعدون للكفاح لأجل استرجاع ما تبقى من أجزاء الوطن في يد المستعمر الغاشم؛ والصحراء صحراؤنا بخير خلف لخير سلف.
اخترتم، الجزاءر وتنكرتم لوطنكم المملكة المغربية، وأضعتم جميع الفرص التي أتيحت لكم للعودة إلى رشدكم ووطنكم، والآن بعد 45سنة، قضيتموها في حضن الجزاءر، وأضعتم علينا نحن الشعب المغربي مشاريع التنمية لعقود من الزمن، بحيث الدولة طوال هذه السنين ركزت على الاستثمار وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وبعد اعتراف و أ م بسيادة المغرب على صحراءه، تريدون حل سلمي، أنا كمواطن مغربي، أقول لكم ،ابقوا في حضن الجزاءر، واطلبوا منها أن تقتطع أراض من صحراءها، وأسسوا هناك دولتكم الكارتونية، وتحابوا مع عسكر الجزاءر الذي ضحك عليكم لأكثر من 45 سنة.
انتهى الكلام.
نداء لإخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف كيف تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير كيف ترضون العيش في خيام بدون أبسط شروط العيش الكريم و المغرب بلدكم يفتح لكم دراعيه و يدعوكم للعيش وسط إخوانكم بسلام دون ميز دون قيد دون شرط هل هذا ما وعدكم به غالي المغرب يدعوكم للحكم الذاتي هذا هو ميدأ لا غالب ولا مغلوب أما من يرغب غير ذلك فهو حتما يحلم
سيتساءل البعض
لمادا لم يحاول المغرب طرد البوليزاريو من الاتحاد الافريقي
الجواب
عندما يطبق الحكم الداتي امميا فالعصابة ستنسحب من تلقاءيا
و كدلك من يتساءل لمادا المغرب لم يطالب بالصحراء الشرقية
الجواب
ادا دفع ضحية شكاية بلص فالحظوظ قليلية و مجرد وقت عندما تجتمع شكايات من الدول المتضررة و هي خمسة فالحجة ثابتة على السارق بالتحايل مع المستعمر
المهم
بعد اقل من خمس سنوات عندما تدخل استثمارات ضخمة سيصبح المغرب هو مريكان افريقيا فعليهم ان يركبوا القطار قبل فوات الاوان كما قال وزير
Comment ça Ni vainqueur vaincus hhh ;elle est bien bone la blague
اولا دعوني اوجه رسالة مباشرة الى كل الذين يتبنون خيار الانفصال:
المغرب لم يعد يتعامل مع البوليزاريو…المغرب اصبح يقدم للعالم حقيقة تاريخية لمنطقة الصحراء قوامها ان تلك الارض ملك للأمازيغ و بالتالي البوليزاريو لا حق لهم فيها لأنهم لا يضمون بينهم اية قبيلة امازيغية بل هم شتات من القبائل العربية المستقرة في المنطقة في فترات تاريخية متفرقة وبالتالي لا يمكن القبول بمنح الارض لاشخاص محتبون لها من الناحية التاريخية و الانتربولوجية..
المغرب يتوجه الآن للدول الافريقية ليشرح لهم ان البوليزاريو ليسوا هم السكان الاصليون للمنطقة ( وانتم تعرفون الافارقة في الوقت الراهن)
هذه الحركة تقترح حلا دون ان توضحه…ماذا تعني بحل يرضي جميع الاطراف وكلهم رابح رابح..؟؟
المغرب طرح حلا واحدا و وحيدا اما ان تقبلوه اما ان ترفضوه..
ملاحظة بسيطة: نحن الشعب المغربي و خصوصا الأمازيغ لا يرضينا هذا الحل و لا نريده و لا نقبله..ولكن نحن نخضع لما يراه ملكنا مناسبا للوطن و لن نخرج عن قراراته ونحن نعلم علم اليقين ان حل الحكم الذاتي في حد ذاته حل قاسي جدا و لم يكن من السهل تقديمه للطرف الآخر..ولكن مادام ذلك سيحقن الدماء فليكن.
بلاشك المشكل عندنا مع الجيران الجزايرين الخونة نكرين الخير والمعروف المغرب داءما عبر العصور كان داعما ومحتضنا لهم ولكن خيرنا يغلب شرهم والمغرب في صحراءه والصحراء في مغربها الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها وسنقطع يد كل طامع في بلدنا الغالي أسد إفريقيا الاطلسي العضيم المغرب السريف من طنجة العالية الى الكويرةةالغالبة
الحل سهل هو عودة الصحراويين المحتجزين واقول الصحراويين فقط لأن المخيمات اصبحت تعج بعدة جنسيات لا وطن لهم بحيث ان المغرب يستطيع بناء مدينة متكاملة في غضون شهور بجميع مرافقها ويعيش الجميع في سلام تحت راية الوطن وبشعار الله الوطن الملك وينتهي الموضوع
بعد الانتصارات التي حققها المغرب لم يعد هناك مكان للمفاوضات مع الجزائر .. قلت مع الجزائر لأنني متأكد أنه لو كان القرار فعلا بيد البوليزاريو لكان الحكم الذاتي مقبولا .. لكن المؤكد أن ميليشيات البوليزاريو ما هي إلا أداة بيد جارة السوء …
المغرب اليوم تجاوز المفاوضات بكثير والمجتمع الدولي فهم أن الجزائر تريد نصيبا من الصحراء وبذلك سيصبح أيضا مطلب الحكم الذاتي في خبر كان وهذا ما سيعمل عليه المغرب بقوة
فاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء لا يعني بالضرورة الحكم الذاتي ..
اعتقد ان المغرب ينتظر اعتراف الأمم المتحدة والدول الكبرى رسميا بالحكم الذاتي الذي يعني مغربية الصحراء ثم بعد وقت سيسحبه من على الطاولة …
أولا إنهاء وضعية الإحتجاز وليس اللجوء والسماح للصحراويين بالتمتع بالحرية والعيش بكرامة ورفاهية تحت السيادة المغربية.عاشت المملكة المغربية
الصحراء الغربية والشرقية هي اراضي تابعة للمملكة الشريفة قدم التاريخ واستجداء الجن والانس لن ينفع الروافض وعملاء سايسبيكو في شئ فاتكم القطار.
الولايات المتحدة الامريكية اعترفت بان الصحراء مغربية. اذا كنتم تودون ان تضغط
كان عليكم ان تطالبوها بالضغط على الجزاءر
لانها هي من تجعل المشكل يطول دون
الوصول الى حل.
لا غالب ولا مغلوب………هذه رغبات المغرب اوحاها لمن يروجها من اتباعه فقط
المعارك متواصلة
كل البلدان العربية والمغاربية لديها صحراويون..بالجزائر صحراويون وتونس بها صحراويون وليبيا يسكنها صحراويون وموريتانيا تعج بالصحراويين وحتى مصر كذلك وهلم جرا…الصحراويون من يسكنون الصحراء..والصحراء توجد حتى بنواحي الرشيدية وزاكورة و ورزازات وطاطا وووو..أ هؤلاء ليسوا بصحراويين..بشار وتمنراست بالجزائر تزخر بالصحراويين..أليسوا هؤلاء منهم!!!أتريد الجزائر أن تنشى دولة “صحراوية” تضم جميع هؤلاء الصحراويين..أم دولة صحراوية تنفصل عن شمال المغرب والدول الأخرى ليست معنية بصحراوييها!شيئا من التعقل والرشد..الرسول محمد ‘ص’ صحراوي وكذلك الصحابة ،لأنهم نشؤوا وترعرعوا بالصحراء ونشروا الدعوة الاسلامية انطلاقا من صحراء مكة والمدينة وجوارها..الصحراء ليست حصرا على جنوب المغرب،والصحراويون ليسوا بجنوب المغرب فقط…وفي الواقع كل العرب صحراويون في للأصل،وجاز لنا أن نسمي الإطار الذي يجمعنا بجامعة الدول العربية الصحراوية..والجزائر أولى بعا أن تحتاط من توظيف هذه التسمية،لأن 72% من أراضيها صحراوية،وبالتالي فالجمهورية الصحراوية القادمة لديها ستبترّ أغلبية أراضيها لتبقى الدولة الجزائرية عند حدود 28%.أفلا تعقلون…
بماذا تهلوس هاته الحركة ؟الحل واضح و ضوح الشمس هو ان الصحراء مغربية و من اراد العيش فيها فهو مواطن مغربي تحت السيادة المغربية ،وليس هناك حل يرضي جمع الاطراف ما تدعي هاته الحركة المدفوعة من اسبانيا و الجزائر ،هناك حل وحيد هو ان الصحراء مغربية تحت السيادة المغربية كما شهد التاريخ بذالك قبل وجود الجزائر او مملكة اسبانيا ،و من اراد العيش فيها من الصحراويين الاصليين وليس من يخالطهم من المرتزقة فمرحبا به في المملكة المغربية ،و من اراد غير ذالك فهو عدو و ليذهب للعيش في الجزائر البائدة او اسبانيا الخبيثة او ليذهب الى شواطئ الجزائر وليشرب ماء البحر مع القليل من الطحالب .
سدو علينا هاد الموضوع الباسل، تا انا راه صحراوي مغربي و كنموت على المغرب و هدي بلادي و أرض جدادي، دبا كون مشينا بهاد المنطق ديال القبلية، راه كل بلاد فالعالم غتقسم على 7، و غينوضو الامريكيين من أصل الهنود الحمر يطالبو بجمهورية ديالهم، و غيجيو قبائل الزولو فجنوب إفريقيا يديرو دولة،و غيتبعوهم البيغمي، و من ثم الأكراد فتركيا، و الفايكنغ فسكانديناڤيا و زيد و زيد، راه دوك الصحراويين اللي بقاو عند بني خرخر راه مفيهمش ريحة المغرب، هدوك خاصهم ادخلو لجمهورية شنقريحة، و الباقي اللي كيدوي السبانيش إرجعو هم لبلدان اجدادهم، فنزويلا و كوبا، و اللي شاط اعيش فموريتانيا، و ها حنا سدينا هاد الفيلم، صافي سالات الهضرة، لا تفاوض مع قلة تريد لاتمثل حتى 0.00001 من ساكنة الإمبراطورية المغربية الشريفة. راحنا لمسامحين فنص مساحة جار الشر مؤقتا و حتا فموريتانيا، حنا لخسنا نتوسعو.. و هادشي لخاصو يكون، نيت باش مدوزش ريحة المحيط الأطلسي
في كل الاحوال الجزائر هي الخاسرة 1800مليار دولار ضاعوا في 10 سنوات ؟؟ كانت تبني بهم عشرة جزائر…لهلا يعمي لنا البصيرة نحن المغاربة. ويجب المغرب مراجعة مقترح الحكم الذاتي مبقاش واكل… المغرب في صحرائه و الصحراء مغربها والخونة غير مرحب يهم.
المحتجزون في تندوف من طرف حكام الجزائر يجب إطلاق سراحهم والتأكد من هوياتهم قبل عودتهم… فالمغاربة منهم مرحبا بهم في وطنهم معززين مكرمين…. أما من ليسوا مغاربة فيتكلف بهم حكام الجزائر…. وبعدها فتح ملف الصحراء الشرقية… والله ثم الله لن نسمح في شبر من ارضنا مهما كلفنا ذالك والسلام….
أظن أن الحل واحد و وحيد، و هو الاقتراح المغربي، وليس هناك حل ثالث و لا رابع، انتهى الكلام.
لا يوجد حل لن تخسر فيه الجزائر هذه القضية هي الشيئ الوحيد الذي يجعل الجزائر مستقرة نسبيا اتريدون حرمان الجزائر من عدو خارجي تسكت به المعارضين لا حل الا بسقوط النظام و لن يسقط النظام الا ان تخلت عنه روسيا . و هذا ممكن فالجزائر ليست مهمة لروسيا مثل سوريا .
الرجوع إلى الوطن بدون شرط مرحب به للمواطنين الذين أيديهم بيضاء لم يتورطوا في القتل والتعذيب أوالإرهاب .
la solution n est pas entre les mains des sahraoui; si non la solution sera trouvé.donc tant que l Algérie na pas lâchée prise ;il y aura pas de solution dans l immédiat, ils ont un virus, une maladie incurable; et même avec une arme nucléaire leur virus ne fait que se propager
عندي حل،وهو إعطاء الصحراوبين ،مليون دولار لكل صحراوي في تندوف،أو حتى الدين يريدون العيش خارج الصحراء المغربية،على أن يتخلو نهاءيا عن المطالبة بالإستقلال أو العيش في المغرب.أظن أنه حل رالح رابح.ربما الدولة المغربية ستدفع 200 مليون دولار على أقصى تقدير.
معارضون للبوليساريو يقترحون “لا غالب ولا مغلوب” في الصحراء المغربية……هههههه ولاو تيطلبوا غير التعادل
…بالنسبة للحل…فالشعب المغربي حل نزاع الصحراء.منذ 75 من ق/م.اي منذ المسيرة الخضراء المظفرة التي حررت الصحراء.أما ما تطالب به العصابة الانفصالية ومن انشق عليها فلا يعدو أن يكون متاهات لا يأبه بها 45 مليونا مغربي.نزاع الصحراء المغربية انتهى من غير رجعة.والرابح هو المملكة المغربية العظمى صاحبة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه..أما الخاسر الأكبر فهو النظام الستاليني الجزائري الذي بذر 500 مليار دولار على قضية خاسرة.لم يجن منها إلا الريح والشيح ومن زرع الرياح يجني العواصف.وتحية مني للجيش المغربي البطل.حامي الديار. وصمام الأمان.وقاهر الأعداء في كل الأزمنة. ..
حل قضية الصحراء المغربية لن يكون إلا إذا أزاحت الجزائر تحكمها في دميتها “البوليساريو” وحل هذا النزاع ليس في صالح الجزائر خصوصا في هذه المرحلة بالذات، لذلك أدرك الكثيرون ذلك واعترفوا بسيطرة المغرب على أقاليمه، ومسألة التفاوض أصبحت بعيدة جدا لأن المغرب لم يعد يرى حاجة لها أصلا. بعبارة أخر الجزائر ودميتها في موقف حرج ولا مخرج له.