معاملات الفوسفاط تتحدى "كورونا" وتحقق أكثر من 56 مليار درهم

حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات ناهز 56.18 مليار درهم سنة 2020، مقابل 54.09 مليارات درهم سنة 2019، ما يمثل ارتفاعاً قدره 4 في المائة.
وذكرت المجموعة، ضمن نتائجها الخاصة بسنة 2020، أن هامش الربح بلغ 36.42 مليار درهم مقابل 34.22 مليار درهم سنة 2019.
وبخصوص الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيمة (EBITDA) فقد وصلت إلى 18.65 مليار درهم مقابل 15.33 مليار درهم سنة 2019.
أما المديونية المالية فوصلت إلى 52.32 مليار درهم، مع استقرار نسبة الرفع المالي في حدود 2.82 في نهاية دجنبر من سنة 20202.
ويتجلى من المعطيات التي نشرتها المجموعة، اليوم الخميس، أن نسبة هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيمة تحسنت لتبلغ 33 في المائة مقابل 28 في المائة سنة 2019. أما نفقات الاستثمار فكانت في حدود 9.5 مليارات درهم مقابل 13.96 مليار درهم سنة 2019.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجموعة: “لقد حققت OCP نمواً ملحوظاً سنة 2020 التي تميزت ببيئة اقتصادية غير مسبوقة”، مشيراً إلى أن هذا الأداء، المدعوم بالطلب القوي على الأسمدة الفوسفاطية، يرجع إلى المرونة التي تتمتع بها المجموعة.
وأورد التراب، ضمن تصريح نقله البلاغ الصحافي الخاص بالمؤشرات المالية: “الجهود الكبيرة التي بذلها جميع المتعاونين والتزامهم الثابت مكن من ضمان استمرارية أنشطتنا التشغيلية في ظل الجائحة العالمية”، مؤكداً أن “هذا الجهد الجماعي سيكون بمثابة محرك لنجاحنا في المستقبل”.
وأكد المتحدث ذاته أن “النتائج السنوية أظهرت نمواً كبيراً من سنة إلى أخرى، مع ارتفاع قوي في المؤشرات المالية الرئيسية”، وزاد: “بفضل تميزها التشغيلي، نجحت المجموعة في الرفع من القيمة المضافة، مع الاعتماد على مرونتها الصناعية وكذا قوتها التجارية الضاربة التي مكنت من تلبية الطلب المتزايد لأهم الأسواق المستوردة”.
واستفادت المجموعة السنة الماضية كذلك من تحسن ظروف السوق التي يعكسها الارتفاع التدريجي في الأسعار؛ كما ساهم ارتفاع صادرات الأسمدة إلى جانب انخفاض أسعار المواد الخام، ناهيك عن الإستراتيجية المرتبطة بخفض التكاليف، في زيادة جوهرية في الرافعة التشغيلية لسنة 2020.
وأشار مصطفى التراب إلى أن “التدبير الصارم للتكاليف من خلال العديد من المبادرات شكل محور إستراتيجية المجموعة لمواجهة تداعيات “كوفيد-19″. وقد انعكس تأثير هذه التدابير على النتائج المالية لسنة 2020، ونعتزم المحافظة على هذه المكاسب بعد الجائحة”.
ارتفاع أسعار الأسمدة الفوسفاطية
عرفت ظروف السوق تحسناً تدريجياً طوال سنة 2020، مدعومة بالطلب القوي من المناطق الاستهلاكية الرئيسية، فبعد الانخفاض الحاد للأسعار نهاية 2019، اتخذت أسعار الأسمدة الفوسفاطية منحى تصاعدياً منذ الربع الأول من السنة الماضية ليستمر الارتفاع على مدار السنة.
وتشير معطيات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى أن ارتفاع أسعار المحاصيل وتحسن الظروف الجوية ساهما في زيادة الطلب، خاصة في الهند بفض الظروف المناخية المواتية، وفي الولايات المتحدة الأميركية حيث تمت تلبية زيادة الاستهلاك من خلال المخزون الهام الذي تم توفيره خلال العامين الماضيين.
ويعود ارتفاع رقم معاملات المجموعة إلى ارتفاع حجم صادرات الأسمدة والصخور مقارنة بسنة 2019. وفي المقابل انخفض رقم معاملات الحامض الفوسفوري بنسبة 14 في المائة بسبب انخفاض الأسعار والأحجام.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، ارتفع رقم معاملات الأسمدة الفوسفاطية بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2020، ويعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع أحجام الصادرات المدفوعة بالطلب القوي، لاسيما في الهند والبرازيل.
وفي الهند ارتفاع استهلاك الأسمدة بشكل كبير على خلفية الظروف المناخية الجيدة وانخفاض الإنتاج المحلي، فيما شجعت القدرة الشرائية للفلاحين مدعومة بارتفاع أسعار المحاصيل على الرفع من الواردات بالبرازيل.
عطونا حقي نخلص لكريدي ديال دار
والشعب قتلوه ب أغلق يا سمسم افتح يا سمسم.
كورونا ليست سوى وسيلة وغاية لتحقيق أهداف ذات المدى البعيد…. الكل يشكوا
الى من يقول الامارات والسعودية وقطر لديهم أموال البترول والغاز .
نحن لدينا اموال الفوسفاط .
عمري 46 سنة ولم اخد ولادرهم من حقيقي ثروات بلادي لن اسامحكم لادنيا ولاخرة
المديونية 52 مليار درهم
رقم المعاملات 56 مليار درهم
يعني الشعب اللي يتسنا الاستفادة من عائدات الفوسفاط الشعب يسدد ديون شركة الفوسفاط العمومية
المكتب الشريف للفوسفاط هي مؤسسة في ملكية الدولة وطبعا ستتحدى كورونا لان القيود كل القيود في زمن الجائحة كانت ولا تزال على املاك المواطن وليس املاك الدولة التي لم تتاثر البتة بالجائحة
وفين كايمشيو هاذ الفلوس؟
بنظرة بسيطة على ميزانبة الدولة نرى أن مساهمة الضريبة على التبغ أكبر من مساهمة المكتب الشريف للفسفاط.
أرباح الفوسفات تكاد تصل 2مليار دولار،بينما تحويلات الجالية المجلية تفوق 7مليار دولار،ومع ذلك يتم الضحك عليها وعدم ءاعطاءها قيمتها الحقيقية ورد ءاعتبارها،بل يتم النصب عليها في مشروعات وهمية وبوصلات ءاشهارية لقنوات الصرف الصحية الرسمية،بل يتم الوشاية بها لذا المصالح الضريبية الاروبية،حلل وناقش؟؟؟؟؟!!!!!.
مابان علينا والو من هاذشي.
مابان علينا والو من هاذشي.
الفوسفاط فوق الارض تقريبا مخاص لحفير لا والو غير هز و بيع تقريبا وجاب غير هاد الشي و المسروق هاد الرقم فعشرة ولا مائة الشاوش يسرق العامل يسرق السائق يسرق التقني يسرق الميكانيكي يسرق المهندس يسرق المسؤول يسرق المحاسب يسرق غير عملة النضافة هما ال ملقاوش كيفاش … و ولاد الشعب ضايعين جيبو الشينوا وتشوفو اش اخرجو من هاد الكنز كاع المغاربة ياكلو وشربو.. كان عندي صديق مهندس داكشي ال تايعاود لا حول ولا قوة الا بالله دايرين المؤسسة بحال شي بقرة خلاهاليهم باهم كل نهار خاص يحلب ..قدم الاستقالة ومشا لكندا من الفقصة
56مليار درهم مقسومة على 40مليون مغربي تساوي 1400.00 درهم هذه مداخيل الفسفاط فقط اين مداخيل السياحة والصناعة والعقار والفلاحة والمنتوجات البحرية والغابوية وغيرها……
يجب العمل على التوزيع العادل للثروة