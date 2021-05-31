معاملات شركات توزيع المحروقات تتسم بالاستقرار

أنهت شركات توزيع المحروقات في المغرب الربع الأول من السنة الجارية دون أن تحقق أي ارتفاع في رقم معاملاتها.

وتشير المؤشرات المالية الخاصة بالشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى أن غالبية هذه الشركات سجلت تراجعا أو استقرارا في أنشطتها.

وبالنسبة لشركة “أفريقيا غاز”، فقد حققت رقم معاملات ناهز 1,6 مليار درهم في الربع الأول من السنة الجارية، بانخفاض قدره 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ومن حيث المبيعات، ذكرت الشركة أن مبيعاتها ناهزت 285 ألف طنا، مقابل 306 أطنان، وهو ما يمثل انخفاضا يقارب حوالي 7 في المائة.

واتسمت الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية أيضا بانخفاض استثمارات شركة “أفريقيا غاز”، حيث بلغت 83,7 مليون درهم مقابل 109 ملايين درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بانخفاض قدره 23,5 في المائة.

وبخصوص شركة “طوطال المغرب”، فقد نجحت في رفع مبيعاتها في الربع الأول من السنة الجارية بشكل طفيف، حيث ناهزت 426 ألف طن مقابل 421 ألف طن السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعا بـ1 في المائة.

ولم ينعكس ارتفاع مبيعات طوطال على رقم المعاملات، حيث تشير المؤشرات المالية إلى أنه بلغ 2,66 مليار درهم في نهاية مارس، مقابل 2,94 مليار درهم السنة الماضية.

وخلال السنة الجارية، افتتحت “طوطال المغرب” محطتين لتوزيع المحروقات؛ واحدة منهما تعمل بالطاقة الشمسية، ليصبح عدد نقاط بيعها 350 نقطة في نهاية مارس.