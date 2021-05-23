معترض "طرامواي البيضاء" رهن الحراسة النظرية

معترض "طرامواي البيضاء" رهن الحراسة النظرية
صورة: خاص
الأحد 23 ماي 2021 - 17:43

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الأحد، شخصا يشتبه تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات الترامواي بشكل يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشره المشتبه فيه على حسابه على تطبيق “إنستغرام”، يظهر قيامه بوضع طاولة وكرسي على سكة الترامواي والجلوس عليها، بشكل يعرض حياته وسلامة مستعملي هذه الطريق العمومية للخطر، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل توقيف باقي شركائه بعد أن تم تحديد هوياتهم.

الأمن الوطني الترامواي الدار اليبضاء عرقلة طريق عام

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‫تعليقات الزوار

43
  • سكفاندري
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:46

    هذا الشاب صراحة يتمتع بشجاعة قوية حبذا لو استغلها في الرياضة او في شيئ مفيد. يجب إطلاق سراحه كلنا دزنا من مرحلة المراهقة و طيشها. Free Palestine.

    -335
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  • [email protected]
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:49

    في لعشية غاتشوفو طلامط ديال مو ..تشوفو ختو كبف دايرا..وبطبيعة الحال النفاق ديال جيران والسجادة الي كان كايصلي بيها الفحر

    138
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  • [email protected]
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:50

    شفتي سخونية الراس فين كتوصل بنادم.لي شاف اللحية و القلدة يقول هنا نبات.التبرهيش

    101
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  • عمر
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:50

    كون كان حمق نقولو الله يشافي، كانتمنا حتا لي حطليه لكاس او لي صور يتبعوه، او الله يعفو علينا

    67
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  • الصادق
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:51

    السلام عليكم
    العقل نعمة وهذا ما يميز البشر من الحيوان.
    تصرف هذا الشخص لا يفعله حتى الحيوان.

    69
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  • samid
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:51

    المرجو تحديد النسل هناك كائنات غريبة تشاركنا الاكسجين أشباه رجال وماهم برجال ولكن أشباه ربات الحجال

    83
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  • simo soussi
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:52

    لقد وصل هدا الجيل من الى انحراف و جهل و عدم تربية منقطع النظير ، و غير مسبوق مند عقود ، لا حشمة لا نخوة لا ثقافة لااا شيء. فقط ترهات بشرية . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    47
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  • [email protected]
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:53

    بني كلخون . هذه هي حظارة العاصمة الاقتصادية

    26
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  • ابو مهدي
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:54

    قد لا يتعلق الأمر بسوء التربية وربما يكون في الأمر نوع من التحدي التي ركب موجتها اليوم الشباب في العالم.
    الامر هنا لا يتعلق بجريمة وإنما بجنحة يعاقب عليها القانون جنة عرقلة سير وسيلة نقل عمومية…الغرامة الثقيلة أما السجن فما عندو مايدير فيه غادي غي الدولة تزيد تخسر عليه من المال العام.

    -51
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  • saad
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:55

    آش هاد الخماج ولا عندنا فهاد البلاد.أجسام البغال و عقول العصافير.لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

    42
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  • مجيد
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:55

    واش اعباد الله اولد و طلق للزنقة تربي اطفال في عمر الزهور و حتى البنات يتسكعون بازقة احياءنا الشعبية حتى بعد منتصف الليل و يأتي أولياء أمورهم ينددون بانعدام الأمن و ما شابه . واش انت مربي قنبلة موقوتة في الستة سنوات الاولى للطفل و تعيب على الأمن. واش اللي كيسيفط ولدو يجيب ليه جوج ماركيز و جوج ورقات و يدخن الحشيش امامهم اش تنتظر منهم . الله يعطينا وجهكم ….. واااااااااا ربييييييييييو ولاااااااااادكم

    42
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  • تيتو حماد
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:55

    دليل اخر على ان البلد دخل في مرحلة لا رجعة بعد سنوات من العمل على تقطيع اوصال المجتمع وتدمير الاسرة وتدمير التعليم من طرف من بيدهم الامر وذلك لتكريس التحكم والتسلط والنتيجة فوضى وتسيب وانعدام الإحساس بوجود دولة ونتج جيل لا يعير اَي اهتمام للقانون لانه يعرف انه ليس هناك قانون رادع والعقوبات لا تطبق !!
    هذا صورة لما وصل اليه البلد من الانهيار

    15
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  • عبدالحق
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:56

    الترام وسيلة نقل للمغاربة ولا يحق لأي أحد العبث بها ويجب تأديب من قام بمثل هذه الأعمال اذا كان عاقلا وليس بمريض . يجب تأديبه.

    17
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  • Belami
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:57

    21 سنة. عمر الرجال وافعال الصبيان..ولربما الصبيان اعقل منه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    12
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  • اشرف
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:57

    الله اقوي المخزن الله اعطيه الصحة الله اوفقو فالعمل ديالو عندما أرى المجرمين في الشارع اقول الحمد لله ياربي المخزن موجود هذه نعمة يجب على كل مغربي أن يحمد الله على هذه النعمة لدي صديق في أمريكا يقول في أمريكا من السهل أن يطلق عليك شخص الرصاص فيقتلك شيء عادي الحمد لله على الأمن الموجود في المغرب مثل هذا المجرم الذي اعترض طريق ترامواي لولا الأمن سيبقى جالس هكذا إلى الغد ولا يهمه الأمر لذلك يستحق عشر سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة

    8
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  • البهلول المصطفى
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:58

    حبيبيس غادي افريها غبرو ليه اتار باش اتعلم شكرا على استضافة الشرطة

    7
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  • GALA
    الأحد 23 ماي 2021 - 17:59

    كثر الحمقى والمرضى النفسيين وقطاع الطرق وكل هذا يعود إلى عدم التربية. المرجو من الحكومة بأن تصدر قوانين ملزمة حول تنظيم الأسرة بالمغرب وأقول للنساء اللواتي يلدن قطيعا من الأطفال ويطلقونهم في الشوارع يتربون بمحيط سيىء للغاية ويتعلمون ويتفنون في تقنية الجرائم كفى!!! العقم أفضل لكن ولازواجكن إذ لم تحسنوا تربية أولادكم وتخلقون أزمة في البلاد.

    8
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  • السعيدي
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:00

    مرحباً بك في الجيول ديال لمعاريف ومن بعد ذلك عكاشة، عنداك يجيو والديه المسؤولين عن تربية هذا الشخص منعدم التربية، ويقولو راه مادار والو، ويتبعوه في المحاكم، وحيث يخرجوه من الحبس، هادوك الوالدين إلي خاصهم حتى هما يدوزوا معاه الفترة الحبسية، يعاود يدير مصيبة أكثر من هاذي، وهاكذا دواليك.

    7
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  • نعمان
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:00

    القانون يعاقب على هذا السلوك بالسجن ما بين ،خمس و عشر سنوات، أعتقد أن هذا المتهور و من معه لا يعلمون ما ينتظرهم

    9
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  • Idriss
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:01

    والله هذا الحماق و قلت الترابي، من الضروري بناء الخيام في الصحراء عبارة عن سجون. لبعض الشباب باش( يتدريسة )صراحتا.

    3
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  • يونسيف
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:01

    غيمشي يؤدي تعويضات تاخير الترامواي وعن الخطر الذي كان سيسببه وفكها يمن وحلتيها

    5
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  • عمر الفرداوي
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:01

    قلت مايدار و المخزن رخا يديه بزززززاف . والحبس ولات فيه التلفزة و الدوش و الماكلا بالوقت . و البراهش ضسارو ، الشفرا و الگريساج بنهار و مازال نشوفوا كثر !!!

    6
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  • 777
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:02

    هاد نمادج بحال هاد نوع خصهم عقوبة قاصية وأعمال شاقة حتى كون عبرة لغيره

    6
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  • lolo
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:02

    اجسام البغال وعقول العصافير للاسف كن كان ناضج ما يغامرش بحياة وحياة الناس

    9
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  • خالد
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:04

    حيوانات يجب إعادة تربيتها. هذه نتيجة العقوبات الخفيفة والسجون التي اصبحت مجرد فنادق للنوم والاكل المجاني ثم كارثة العفو الملكي الذي يطلق مثل هؤلاد الأوغاد في كل عيد. إلى أين نحن سائرون؟

    5
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  • hakim
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:04

    أي في واحد الحرقة ثمنيت لو كنت أنا سائق هذاك الترامواي والله الذي رفع السموات والأرض لن أكلف نفسي ولو ذرة لإنقاذ مثل هذه الحيونات هذه الأشكال وجب إنهائها بشكل نهائي لا أن تحبس وتكون عالة على المجتمع.

    6
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  • محمد الماموني
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:05

    المرجو من القضاء البت بسرعة البرق مع االحكم علي المعني بالأمر بأقصى عقوبة علي الفعل الجرمي اللذي اقترفته يده ليكون عبرة للأخرين علي عدم تكرار نفس التهور

    6
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  • عزيز
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:06

    تصرف صبياني سيندم عليه المسكين ،بعد اسنفاقته من حلم البطولة و حب الظهور.عرض المواطنين للخطر و أدخل نفسه دائرة الإتهام و الحسرة و حشر عائلته في شيء هي في غنى عنه،رسالتي إلى الشباب : إبنعدوا عن حب التميز و الظهور في الأمور التافهة،بين لحظة و أخرى تجدون أنفسكم في متاهات تندمون عليها و لا ينفع الندم.

    2
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  • # أحلام #
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:06

    إلى الأخ: Samid
    أشكرك جزيل الشكر….تحياتي

    2
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  • hhrais
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:07

    الاشغال الشاقة لمدة سنتين في تنظيف المراحيض العمومية باركا عليه .

    7
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  • مغربي واقعي
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:08

    شي خمس سنوات حتى انضج على خاطروا هو والي معاه راه كثروا اعلينا بزاف

    7
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  • رشيد41
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:11

    لا أدري ماذا كان يقصده وينتظره هذا الشاب من وراء فعله هذا، ولكني كم وددت سؤاله عما الذي كان أحسناً و أكثر ذكاءً من جانبه، هل أخذ صورة له وهو ينتظر الترام أن يأتي من ورائه أو ينتظره وهو آت من أمامه؟ فما دام أنه من غير الوارد أن يصله سؤالي ليُجيبني، أرجو منكم أنتم المعلقين إعطائي مشكورين وجهة نظرهم.

    2
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  • mbarak
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:11

    برهوش طايش 21 سنة مازال ما عارف والو فالدنيا ، غادي يعدب معه الأسرة ديالو صافي .

    0
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  • بيضاوي
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:13

    ع دغيا قرقبوا عليه سوارت رباح نتمنى تكون شي عقوبة خفيفة او صافي الله يهدي ما خلق …..غير شي غرامة مالية براكة اما الى ذخل للحبس غاذي يخرج يذير ما كبر منها….ع لغرامة براكة عليه غو صحابو.

    -3
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  • هشام كولميمة
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:13

    انهيار منظومة التعليم و إعطاء القيمة للتفاهة و الحصول على المال بدون تعب(أي أن نسبة المشاهدة سترتفع) هو السبب في ذلك كله…قال مظفر النواب: هذي أمة لابد لها أن تأخذ درسا في التخريب.

    1
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  • عمر بر
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:14

    اتمنى بعد قضاء مدة طويلة في السجن ان يكرر ذلك على سكة القطار السريع.

    3
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  • ملاحظ
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:16

    تمنيت لو هذا الشجاع يشرب القهوة أمام القطار ونشوفو شكون يغلب

    3
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  • مغربي قح
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:17

    نعم لقد عمت الفوضى كل مكان وأصبح الجميع مهدد في حياته وقت يومه. هذا يقتل هذا ببرودة دم وهذا يوثق اعتراضه لطرام أولاءك يوثقون حملهم السلاح الأبيض والتهديد به وآخرون يوثقون الاعتداء على رجال الأمن ودهسهم في الطريق العام. ونحن في تيط نعاني الأمرين مع الباعة الجائلين عبر العربات المجرورة والدراجات الثلاثية والفراش والفراشة محتلين الطرقات ومعرقلين عملية السير في الازقة الفرعية محدثين الضوضاء ومعكرين حياة الساكنة الذين لا حول ولا قوة لهم في صد هؤلاء لأنهم يخشون على أنفسهم و على أبنائهم من ردود فعل إجرمية من هؤلاء لأن أغلبهم من ذوي السوابق القضائية يفرضون قانونهم الخاصعلى المدينة في غياب تام للشرطة الإدارية التي من مهامها فرض النظام ومنع هؤلاء وحماية الساكنة.

    1
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  • سالم
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:21

    ميكروب نقص.تهنات منو البلاد والعباد.

    0
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  • استاد
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:21

    المسكين مثير للشفقة ..هدا ناتج عن ضعف القدرة في ان يكون ثري او من المشاهير مع الرغبة الجامحة لذالك ..فيضطر لفعل ذالك …ان اكون مشهورا حتى و لو بنزع ملابسي وسط الطريق

    0
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  • Cherkaoui
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:22

    Je me rappelle dans les années 70 et 80 ,,dans les quartiers populaires tout le monde se connaissait,,quand on sortaient de l’école à midi on avait le choix de rentrer dans n’impo Quelle maison on mange et on repart à l’école,,tout le quartier était une seule famille,avec énormément de respect pour les personnes âgées,à partir des années 80 ,il y’a eu ce flux des bédouins à cause de la sécheresse que le Maroc a connu,et depuis ce moment,personnellement je me sens étranger dans mon pays,alors ce que j’ai fait,j’ai pris ma valise et j’ai laissé mon quartier aux bédouins,et le résultat est là

    0
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  • Hamid sweden
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:25

    يجب محاربة المخدرات الهلوسة والقرقوبي الذي يأتينا من الجزائر واسبانيا. هذه التصرفات والظواهر التي تحد ث في المغرب من قتل وسرقة الابناك وتسيب…. ما هو إلا نتيجة تعاطي بعض الشباب لهذه المخذرات

    0
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  • محمد ألمانيا
    الأحد 23 ماي 2021 - 18:35

    المهم غدي يكمل البراد ديل أتاي في عكاشة ومني غادي يخرج غادي يولي يكره أتاي لي متافف معايا يخبط شي ليك بغيب حتى انا نحس براسي مهم ههههه انشري يا هسبريس.

    0
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