معترض "طرامواي البيضاء" رهن الحراسة النظرية

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الأحد، شخصا يشتبه تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات الترامواي بشكل يهدد أمن وسلامة المواطنين.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشره المشتبه فيه على حسابه على تطبيق “إنستغرام”، يظهر قيامه بوضع طاولة وكرسي على سكة الترامواي والجلوس عليها، بشكل يعرض حياته وسلامة مستعملي هذه الطريق العمومية للخطر، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل توقيف باقي شركائه بعد أن تم تحديد هوياتهم.
هذا الشاب صراحة يتمتع بشجاعة قوية حبذا لو استغلها في الرياضة او في شيئ مفيد. يجب إطلاق سراحه كلنا دزنا من مرحلة المراهقة و طيشها. Free Palestine.
في لعشية غاتشوفو طلامط ديال مو ..تشوفو ختو كبف دايرا..وبطبيعة الحال النفاق ديال جيران والسجادة الي كان كايصلي بيها الفحر
شفتي سخونية الراس فين كتوصل بنادم.لي شاف اللحية و القلدة يقول هنا نبات.التبرهيش
كون كان حمق نقولو الله يشافي، كانتمنا حتا لي حطليه لكاس او لي صور يتبعوه، او الله يعفو علينا
السلام عليكم
العقل نعمة وهذا ما يميز البشر من الحيوان.
تصرف هذا الشخص لا يفعله حتى الحيوان.
المرجو تحديد النسل هناك كائنات غريبة تشاركنا الاكسجين أشباه رجال وماهم برجال ولكن أشباه ربات الحجال
لقد وصل هدا الجيل من الى انحراف و جهل و عدم تربية منقطع النظير ، و غير مسبوق مند عقود ، لا حشمة لا نخوة لا ثقافة لااا شيء. فقط ترهات بشرية . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بني كلخون . هذه هي حظارة العاصمة الاقتصادية
قد لا يتعلق الأمر بسوء التربية وربما يكون في الأمر نوع من التحدي التي ركب موجتها اليوم الشباب في العالم.
الامر هنا لا يتعلق بجريمة وإنما بجنحة يعاقب عليها القانون جنة عرقلة سير وسيلة نقل عمومية…الغرامة الثقيلة أما السجن فما عندو مايدير فيه غادي غي الدولة تزيد تخسر عليه من المال العام.
آش هاد الخماج ولا عندنا فهاد البلاد.أجسام البغال و عقول العصافير.لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
واش اعباد الله اولد و طلق للزنقة تربي اطفال في عمر الزهور و حتى البنات يتسكعون بازقة احياءنا الشعبية حتى بعد منتصف الليل و يأتي أولياء أمورهم ينددون بانعدام الأمن و ما شابه . واش انت مربي قنبلة موقوتة في الستة سنوات الاولى للطفل و تعيب على الأمن. واش اللي كيسيفط ولدو يجيب ليه جوج ماركيز و جوج ورقات و يدخن الحشيش امامهم اش تنتظر منهم . الله يعطينا وجهكم ….. واااااااااا ربييييييييييو ولاااااااااادكم
دليل اخر على ان البلد دخل في مرحلة لا رجعة بعد سنوات من العمل على تقطيع اوصال المجتمع وتدمير الاسرة وتدمير التعليم من طرف من بيدهم الامر وذلك لتكريس التحكم والتسلط والنتيجة فوضى وتسيب وانعدام الإحساس بوجود دولة ونتج جيل لا يعير اَي اهتمام للقانون لانه يعرف انه ليس هناك قانون رادع والعقوبات لا تطبق !!
هذا صورة لما وصل اليه البلد من الانهيار
الترام وسيلة نقل للمغاربة ولا يحق لأي أحد العبث بها ويجب تأديب من قام بمثل هذه الأعمال اذا كان عاقلا وليس بمريض . يجب تأديبه.
21 سنة. عمر الرجال وافعال الصبيان..ولربما الصبيان اعقل منه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله اقوي المخزن الله اعطيه الصحة الله اوفقو فالعمل ديالو عندما أرى المجرمين في الشارع اقول الحمد لله ياربي المخزن موجود هذه نعمة يجب على كل مغربي أن يحمد الله على هذه النعمة لدي صديق في أمريكا يقول في أمريكا من السهل أن يطلق عليك شخص الرصاص فيقتلك شيء عادي الحمد لله على الأمن الموجود في المغرب مثل هذا المجرم الذي اعترض طريق ترامواي لولا الأمن سيبقى جالس هكذا إلى الغد ولا يهمه الأمر لذلك يستحق عشر سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة
حبيبيس غادي افريها غبرو ليه اتار باش اتعلم شكرا على استضافة الشرطة
كثر الحمقى والمرضى النفسيين وقطاع الطرق وكل هذا يعود إلى عدم التربية. المرجو من الحكومة بأن تصدر قوانين ملزمة حول تنظيم الأسرة بالمغرب وأقول للنساء اللواتي يلدن قطيعا من الأطفال ويطلقونهم في الشوارع يتربون بمحيط سيىء للغاية ويتعلمون ويتفنون في تقنية الجرائم كفى!!! العقم أفضل لكن ولازواجكن إذ لم تحسنوا تربية أولادكم وتخلقون أزمة في البلاد.
مرحباً بك في الجيول ديال لمعاريف ومن بعد ذلك عكاشة، عنداك يجيو والديه المسؤولين عن تربية هذا الشخص منعدم التربية، ويقولو راه مادار والو، ويتبعوه في المحاكم، وحيث يخرجوه من الحبس، هادوك الوالدين إلي خاصهم حتى هما يدوزوا معاه الفترة الحبسية، يعاود يدير مصيبة أكثر من هاذي، وهاكذا دواليك.
القانون يعاقب على هذا السلوك بالسجن ما بين ،خمس و عشر سنوات، أعتقد أن هذا المتهور و من معه لا يعلمون ما ينتظرهم
والله هذا الحماق و قلت الترابي، من الضروري بناء الخيام في الصحراء عبارة عن سجون. لبعض الشباب باش( يتدريسة )صراحتا.
غيمشي يؤدي تعويضات تاخير الترامواي وعن الخطر الذي كان سيسببه وفكها يمن وحلتيها
قلت مايدار و المخزن رخا يديه بزززززاف . والحبس ولات فيه التلفزة و الدوش و الماكلا بالوقت . و البراهش ضسارو ، الشفرا و الگريساج بنهار و مازال نشوفوا كثر !!!
هاد نمادج بحال هاد نوع خصهم عقوبة قاصية وأعمال شاقة حتى كون عبرة لغيره
اجسام البغال وعقول العصافير للاسف كن كان ناضج ما يغامرش بحياة وحياة الناس
حيوانات يجب إعادة تربيتها. هذه نتيجة العقوبات الخفيفة والسجون التي اصبحت مجرد فنادق للنوم والاكل المجاني ثم كارثة العفو الملكي الذي يطلق مثل هؤلاد الأوغاد في كل عيد. إلى أين نحن سائرون؟
أي في واحد الحرقة ثمنيت لو كنت أنا سائق هذاك الترامواي والله الذي رفع السموات والأرض لن أكلف نفسي ولو ذرة لإنقاذ مثل هذه الحيونات هذه الأشكال وجب إنهائها بشكل نهائي لا أن تحبس وتكون عالة على المجتمع.
المرجو من القضاء البت بسرعة البرق مع االحكم علي المعني بالأمر بأقصى عقوبة علي الفعل الجرمي اللذي اقترفته يده ليكون عبرة للأخرين علي عدم تكرار نفس التهور
تصرف صبياني سيندم عليه المسكين ،بعد اسنفاقته من حلم البطولة و حب الظهور.عرض المواطنين للخطر و أدخل نفسه دائرة الإتهام و الحسرة و حشر عائلته في شيء هي في غنى عنه،رسالتي إلى الشباب : إبنعدوا عن حب التميز و الظهور في الأمور التافهة،بين لحظة و أخرى تجدون أنفسكم في متاهات تندمون عليها و لا ينفع الندم.
إلى الأخ: Samid
أشكرك جزيل الشكر….تحياتي
الاشغال الشاقة لمدة سنتين في تنظيف المراحيض العمومية باركا عليه .
شي خمس سنوات حتى انضج على خاطروا هو والي معاه راه كثروا اعلينا بزاف
لا أدري ماذا كان يقصده وينتظره هذا الشاب من وراء فعله هذا، ولكني كم وددت سؤاله عما الذي كان أحسناً و أكثر ذكاءً من جانبه، هل أخذ صورة له وهو ينتظر الترام أن يأتي من ورائه أو ينتظره وهو آت من أمامه؟ فما دام أنه من غير الوارد أن يصله سؤالي ليُجيبني، أرجو منكم أنتم المعلقين إعطائي مشكورين وجهة نظرهم.
برهوش طايش 21 سنة مازال ما عارف والو فالدنيا ، غادي يعدب معه الأسرة ديالو صافي .
ع دغيا قرقبوا عليه سوارت رباح نتمنى تكون شي عقوبة خفيفة او صافي الله يهدي ما خلق …..غير شي غرامة مالية براكة اما الى ذخل للحبس غاذي يخرج يذير ما كبر منها….ع لغرامة براكة عليه غو صحابو.
انهيار منظومة التعليم و إعطاء القيمة للتفاهة و الحصول على المال بدون تعب(أي أن نسبة المشاهدة سترتفع) هو السبب في ذلك كله…قال مظفر النواب: هذي أمة لابد لها أن تأخذ درسا في التخريب.
اتمنى بعد قضاء مدة طويلة في السجن ان يكرر ذلك على سكة القطار السريع.
تمنيت لو هذا الشجاع يشرب القهوة أمام القطار ونشوفو شكون يغلب
نعم لقد عمت الفوضى كل مكان وأصبح الجميع مهدد في حياته وقت يومه. هذا يقتل هذا ببرودة دم وهذا يوثق اعتراضه لطرام أولاءك يوثقون حملهم السلاح الأبيض والتهديد به وآخرون يوثقون الاعتداء على رجال الأمن ودهسهم في الطريق العام. ونحن في تيط نعاني الأمرين مع الباعة الجائلين عبر العربات المجرورة والدراجات الثلاثية والفراش والفراشة محتلين الطرقات ومعرقلين عملية السير في الازقة الفرعية محدثين الضوضاء ومعكرين حياة الساكنة الذين لا حول ولا قوة لهم في صد هؤلاء لأنهم يخشون على أنفسهم و على أبنائهم من ردود فعل إجرمية من هؤلاء لأن أغلبهم من ذوي السوابق القضائية يفرضون قانونهم الخاصعلى المدينة في غياب تام للشرطة الإدارية التي من مهامها فرض النظام ومنع هؤلاء وحماية الساكنة.
ميكروب نقص.تهنات منو البلاد والعباد.
المسكين مثير للشفقة ..هدا ناتج عن ضعف القدرة في ان يكون ثري او من المشاهير مع الرغبة الجامحة لذالك ..فيضطر لفعل ذالك …ان اكون مشهورا حتى و لو بنزع ملابسي وسط الطريق
Je me rappelle dans les années 70 et 80 ,,dans les quartiers populaires tout le monde se connaissait,,quand on sortaient de l’école à midi on avait le choix de rentrer dans n’impo Quelle maison on mange et on repart à l’école,,tout le quartier était une seule famille,avec énormément de respect pour les personnes âgées,à partir des années 80 ,il y’a eu ce flux des bédouins à cause de la sécheresse que le Maroc a connu,et depuis ce moment,personnellement je me sens étranger dans mon pays,alors ce que j’ai fait,j’ai pris ma valise et j’ai laissé mon quartier aux bédouins,et le résultat est là
يجب محاربة المخدرات الهلوسة والقرقوبي الذي يأتينا من الجزائر واسبانيا. هذه التصرفات والظواهر التي تحد ث في المغرب من قتل وسرقة الابناك وتسيب…. ما هو إلا نتيجة تعاطي بعض الشباب لهذه المخذرات
المهم غدي يكمل البراد ديل أتاي في عكاشة ومني غادي يخرج غادي يولي يكره أتاي لي متافف معايا يخبط شي ليك بغيب حتى انا نحس براسي مهم ههههه انشري يا هسبريس.