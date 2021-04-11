اعتصام بـ"زاوية أسكار" يطالب ببرامج تنموية

يخوض مجموعة من سكان زاوية أسكار بجماعة تكلفت بإقليم أزيلال، لأزيد من ثلاثة أيام، اعتصاما مفتوحا أمام قيادة تاكلفت، مطالبين بتعبيد مقطع طرقي وإصلاح سواقي الري وبناء سور ومرافق صحية لمدرسة تعليمية وربط المنازل بالماء الشروب ودعم الشباب الطموح إلى خلق مشاريع تنموية.

وتعهد المحتجون، الذين قضوا ليلتين بالمعتصم تحت سقف خيمة بلاستكية جرى تنصيبها أمام مقر قيادة تاكلفت في ظروف لا إنسانية، بالاستمرار في مسلسل الاحتجاج إلى حين الاستجابة لملفهم المطلبي، مؤكدين أن سياسة كسب الوقت واللعب على حبال الوعود لن تجدي نفعا.

أحمد الزاويت، واحد من سكان زاوية أسكار، أوضح أن السكان متضررون جدا وعلى أصعدة مختلفة، مؤكدا أن هذا الاحتجاج جاء من أجل مطالب اجتماعية بسيطة وبعدما طال ترقب السكان لمبادرة تنموية من المسؤولين قد ترفع مظاهر الإقصاء والتهميش عن المنطقة.

وشدد الزاويت، في تصريح لهسبريس التي زارت المعتصم، على أن قضايا السكان متعددة؛ لكن يبقى مطلب تعبيد الطريق الرابطة بين جماعة تاكلفت وتباروشت عبر أسكار، على طول حوالي 16 كلم، من الأهمية بمكان في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن “هذا المقطع الطرقي كان قد جرى إنجازه في سنة 1960 وتمت إعادة تهيئته في 2011 ليبقى على حاله إلى حد الآن في حالة يرثى لها”.

من جانبه، أوضح الحسين الزاويت، واحد من أفراد المعتصم، أن سكان زاوية أسكار يطالبون بالتدخل عاجلا لإصلاح سواقي الري بالنظر إلى دورها المهم في تحسين مردودية الزراعات التضامنية، مؤكدا أنها باتت “مهترئة وتتطلب التمديد”.

وعلى المستوى التعليمي، قال المتحدث ذاته إن “ثلاث حجرات دراسية حديثة بزاوية أسكار تشكو من غياب مرافق صحية ومن سور، وأن آباء وأولياء المتمدرسين يصرون على توفير خدمات النقل المدرسي بالزاوية، إسوة بباقي دواوير الجماعة الترابية للحد من الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات”.

ودعا عبد الرحمن القد، من المشاركين في الاعتصام المفتوح، سلطات أزيلال والمجلس الجماعي وباقي الشركاء في التنمية المحلية إلى التدخل لربط منازل زاوية أسكار بالماء الصالح للشرب، ودعم شباب المنطقة الطموح بمشاريع مدرة للدخل.

وأفاد القد بأن منطقة زاوية أسكار تتميز بمناظرها الخلابة وبفرشة مائية وبمؤهلات سياحية، لم يتم استثمارها بالشكل الجيد؛ ما جعلها تشكو من مختلف تجليات الإقصاء الذي كان وراء هجرة مجموعة من الشباب نحو المدن.

ورفع المحتجون خلال وقفة احتجاجية، التي جرى تنظيمها أمام مقر قيادة تاكلفت، شعارات تندد بواقع البؤس والحرمان الذي يسلط على بلدتهم، ووضعوا يافطات تلخص مطالبهم الاجتماعية، كما نددوا بلامبالاة المسؤولين وتجاهلهم للشكل الاحتجاجي السلمي.