"معتقلو الريف" يوقفون الإضراب عن الطعام والماء

أوقف المعتقلون في إطار حراك الريف المضربون على الطعام والماء إضرابهم في يومه العاشر، بعد التوصل إلى اتفاق على تجميعهم.

ونقل أخ المعتقل المضرب نبيل أحمجيق مضمون مكالمة هاتفية معه، بلغ فيها “الرأي العام المحلي، الوطني والدولي، تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والماء، بمعية باقي رفاقه”.

وقال المصدر نفسه إن هذا القرار قد جاء “بعدما تكلف المعتقل السياسي ناصر الزفزافي بمهمة التنسيق والتشاور معهم”، فتم “الاتفاق على تجميعهم كما كانوا بسجن طنجة 2، قبل صدور قرار الترحيل من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون”.

تجدر الإشارة إلى أن ستة معتقلين في إطار حراك الريف سبق أن أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام والماء، بعد “انقلاب مزاج تعامل المندوبية السجنية معهم، وقرارها التضييق عليهم، ومنعهم من الحديث مع عائلاتهم في أمور خارج الشؤون العائلية”، بعدما كان الاعتقاد هو أن “ملف المعتقلين السياسيين في طريقه للحل بعد تجميعهم بسجن طنجة 2 والاستجابة لبعض مطالبهم”، وفق بيان لجمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف.