"معتقلو الريف" يوقفون الإضراب عن الطعام والماء

"معتقلو الريف" يوقفون الإضراب عن الطعام والماء
صورة : أرشيف
الجمعة 29 يناير 2021 - 22:08

أوقف المعتقلون في إطار حراك الريف المضربون على الطعام والماء إضرابهم في يومه العاشر، بعد التوصل إلى اتفاق على تجميعهم.

ونقل أخ المعتقل المضرب نبيل أحمجيق مضمون مكالمة هاتفية معه، بلغ فيها “الرأي العام المحلي، الوطني والدولي، تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والماء، بمعية باقي رفاقه”.

وقال المصدر نفسه إن هذا القرار قد جاء “بعدما تكلف المعتقل السياسي ناصر الزفزافي بمهمة التنسيق والتشاور معهم”، فتم “الاتفاق على تجميعهم كما كانوا بسجن طنجة 2، قبل صدور قرار الترحيل من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون”.

تجدر الإشارة إلى أن ستة معتقلين في إطار حراك الريف سبق أن أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام والماء، بعد “انقلاب مزاج تعامل المندوبية السجنية معهم، وقرارها التضييق عليهم، ومنعهم من الحديث مع عائلاتهم في أمور خارج الشؤون العائلية”، بعدما كان الاعتقاد هو أن “ملف المعتقلين السياسيين في طريقه للحل بعد تجميعهم بسجن طنجة 2 والاستجابة لبعض مطالبهم”، وفق بيان لجمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف.

الإضراب عن الطعام والماء المعتقلون حراك الرّيف ناصر الزفزافي

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‫تعليقات الزوار

13
  • مهتم جدا
    الجمعة 29 يناير 2021 - 22:15

    هذا اللعب ومؤسسات الدولة بدأت تظهر بمظهر الحارس المريض الذي لايقدر على شيء ولا حتى اتخاذ قرار في حق فوضويين يخرقون اللوائح والنظم
    هذا هو الطنز الحقيقي

    -26
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  • أحمد
    الجمعة 29 يناير 2021 - 22:18

    لما لا يتم إطلاق سراحهم،.. هادو شباب خرجوا باش يطالبوا بحقوق بسيطة كباقي شباب العالم ، لماذا هذا الإصرار على الضهور بوجه قبيح أمام العالم..

    -2
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  • هشاااام
    الجمعة 29 يناير 2021 - 22:18

    هدا هو لعب الدراري .غير ديرو ليا خاطري ولا نبكي .

    -10
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  • مباشرة من هولندا
    الجمعة 29 يناير 2021 - 22:24

    هؤلاء الأشقياء هم سجناء الحق العام، يجب معاملتهم على هذا الأساس … وجب عليهم إكمال كل محكوميتهم .

    15
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  • مغربي ريفي قح
    الجمعة 29 يناير 2021 - 22:26

    لا تخضعوا لهؤلاء ولاتستسلموا اتركوهم يتمون مدة حكمهم بالسجن دون عفو شامل او تقليص المدة لأن خروجهم من السجن سيجر على الدولة مشاكل كبرى لأن هؤلاء لهم أهداف عدوانية ضد مؤسسات الدولة وسيأسسون قنوات تلفزية معارضة من هولاندا او بلجيكا بدعم من أعداء المغرب وبعض المنظمات الحقوقية الدولية لخلق القلاقل للوطن ومؤسساته والسعي الى أضعافه والوقوف أمام تطوره وتقدمه التي بدأت تظهر معالمه منذ العهد الجديد

    -1
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  • المواطن الصالح1234
    الجمعة 29 يناير 2021 - 22:43

    والله ايل احشومة وعار باقين شادين فيهم في الحبس .نتمنى إطلاق سراحهم و العودة إلى أهلهم و ذويهم و أبنائهم المحرومين منهم .الذين مفترض انهم يسجنون هم طلقاء احرار منهم من يعلن علانية الإنفصال و يؤذي بلده .هؤلاء مسجوني الرأي و قد طالبوا بحقهم كما فضحوا الفساد في البلاد بإقرار السلطة . وفي إطلاق سراحهم تكون مصالحة بين شباب مغاربة . اوقفوا هذه المهزلة و تفرغوا لإصلاح الأعطاب الحقيقية التي تعرقل مسيرة الأمة المغربية و يعرفها القاسي و الداني .هبة الدولة هي تكوين الشباب المغربي تكوينا وطنيا بالصحة و العلم و المعرفة و حب الوطن و ليس بالتخويف و التنكيل .هذا رايي فقط و لكم واسع النظر .

    -3
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  • احذرو العدو
    الجمعة 29 يناير 2021 - 22:46

    هناك إن مادامو يصرون على تجميعهم في سجن واحد وحذاري من هذ التجمع حيث الكثلة والتجمع تقوي الفرد اما التفرقة فهي تضعف وحذاري منهم لان هذ الفئة خطيرة جذا من نهار تشدو وهما فالمشاكل خاصة وان لديهم دعما من الخارج العدوان غادي يكثارو الله الطف بنا فحذاري مرة اخرة من جمعهم كاملين مرة اخرى

    1
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  • الحرية للمناضلين
    الجمعة 29 يناير 2021 - 22:51

    الحرية للمناضلين؛ السجن للفاسدين! الانفصال الوهمي يعاقب بالمدد الطويلة؛ الانفصال الحقيقي يتجول بحرية! انظروا لحال الأمهات الله يرحم والديكم! أصحاب جرائم الحق العام يخرجون بالعفو و منهم من يعود إليه بجرائم أثقل!كل ما كان يقوله ناصر و رفاقه وقفنا عليه سريعا! باراكا من هاد شي!

    -3
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  • الرحماني
    الجمعة 29 يناير 2021 - 22:58

    دائما اعرف انهم لا شجاعة لهم لاكمال اضرابهم. ربما هذا هو الاضراب رقم مائة الذين يخوضونه.

    5
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  • زوجة سجين
    الجمعة 29 يناير 2021 - 23:00

    وعلاش ةلسجناء الدراوش كيصيفطوهم لمدن بعييدة كنعياو بالطلبات باش نقلوهم حدانا لا حياة لمن تنادي كنضربو الكيلوميترات باش نزوروهم و الزيارة كتكون محدودة ف 20 دقيقة

    5
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  • amir
    الجمعة 29 يناير 2021 - 23:09

    الله يرحم الحسن الثاني وادريس البصري

    0
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  • نريد مغربا افضل...
    الجمعة 29 يناير 2021 - 23:10

    أرجوكم لا تحرموا هؤلاء الشباب من حقهم في الحياة، في حياة طبيعية كريمة كما كانوا يحلمون . والله حرام ان تحرموهم من حربتهم مجرد أنهم كانوا ياملون حياة افضل في مغرب افضل، بعمه الرخاء والتقدم والازدهار.

    0
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  • أبو سعد
    الجمعة 29 يناير 2021 - 23:23

    كم عدد الإضرابات عن الطعام ؟ هؤلاء ليسوا معتقلي رأي. كانوا يهاجمون القوات العمومية و يرفضون حمل الراية الوطنية و يعتدون على كل من يحملها. و يقولون أن الاستعمار الإسباني أرحم من الاستعمار العروبي….أحدثوا الفوضى في المحكمة… الزفزافي الأب هو من وراء مسرحيات الإضراب عن الطعام.

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