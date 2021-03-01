معرض فردي يقدم إبداعات هشام معيدي بالبيضاء‎

تم بالمركز الثقافي نجوم سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء تدشين معرض فردي للفنان هشام معيدي، يضم 19 لوحة، بحضور مجموعة من الفنانين وعشاق فني الرسم والنحت.

الأعمال المعروضة، وفق ما أورده معيدي في تصريح للصحافة: “مستوحاة من مشاهد بمدينة فاس، مع التركيز على كل ما هو موروث شعبي من أجل إعادة نقل حكايات مغربية إلى عوالم اللوحات”، مشيرا إلى أن المعرض “يشمل أيضا لوحات أخرى تعيد الحياة لتقاليد ومعتقدات شعبية، خاصة تلك السائدة بمدينة فاس ونواحيها”.

وعن تقنيات الاشتغال لديه، لفت الفنان ذاته إلى أنها تمر من 3 مراحل، أولاها إعداد المادة المستخدمة (خشب أو قماش أو صباغة وغيرها)، وثانيها تتمثل في الرسم أو النقش، وأخيرا وضع الصباغة من أجل إعطاء الصورة الحقيقية للمشهد، مع إضافة “الكولاج” (غالبا مواد مستعملة قديمة).

وحسب معيدي فإنه كان يشتغل في بداية مساره الفني على الثوب (القماش)، ثم اجتهد سعيا وراء البحث عن طريقة خاصة به، حتى استقر على الجمع بين الرسم والحفر، ضمن توجه يمزج بين عدة اتجاهات أو مدارس فنية.

ويندرج المعرض الذي سيستمر إلى غاية السابع من مارس ضمن الأنشطة الثقافية والفنية للمراكز التابعة لمؤسسة علي زاوا، التي تأسست سنة 2009 من أجل توفير فضاءات للشباب المغربي للتعبير والحوار والاكتشاف.