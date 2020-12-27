معسكر انتقائي يجمع الأبطال الشبان في التايكوندو

تنظم الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو أيام 25 و26 و27 دجنبر الجاري بالمنتجع السياحي والرياضي بمدينة بوزنيقة معسكرا تدريبيا لفائدة الفريق الوطني المغربي للتايكوندو فئة الشبان (صنف الذكور) بهدف التنقيب عن الأبطال، الذين سيتم إدماجهم في المشروع الأولمبي (2024- 2028) الخاص بجامعة التايكوندو.

وعرف هذا المعسكر حضور 17 لاعبا توجوا بلقب بطل أو وصيف بطل المغرب في جميع الأوزان، وقد خضعوا لتحاليل فيروس “كوفيد- 19″، وجاءت جميع نتائجها سلبية، سواء بالنسبة إلى الأبطال أو الطاقم المسؤول عن هذا التربص.

وتشرف على هذا المعسكر الانتقائي أطر وطنية شابة متمرسة في التايكوندو، وتتكون من: مصطفى العمراني، بدر سماعيلي ومونية ملغاغ.

تعتبر هذه المرحلة أولية، ستليها مراحل أخرى خاصة بالإناث، ستنظم أيام 1 و2 و3 يناير 2021 بالمركز نفسه.

كما ستنظم الجامعة في يناير المقبل مرحلة خاصة بالأبطال والبطلات، الذين حصلوا على الميداليات النحاسية، إضافة إلى مرحلة خاصة بأفضل المنتقين من الصنفين معا.

ويعتبر هذا المعسكر التدريبي بداية مسار رياضي انتقالي، من مرحلة الشبان إلى مرحلة الكبار، إضافة إلى إكمال المسار الخاص بالشبان من مواليد سنتي 2004 و2005.