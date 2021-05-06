معطلو الناظور يواصلون الاحتجاج من أجل الشغل

مجددا، خرج أعضاء من الفرع المحلي بالناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، عصر الأربعاء، للمطالبة بالشغل والتنديد بتماطل الجهات المسؤولة في الاستجابة لملفهم المطلي.

الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالساحة العمومية المحاذية لمسجد لالة أمينة بوسط مدينة الناظور، طُوقت بعناصر من القوات العمومية لمنع تحولها إلى مسيرة تجوب الشوارع.

وردد معطلو الناظور شعارات منددة بسياسة التماطل والتسويف، وأخرى مطالبة بالتعاطي الإيجابي مع ملفهم. كما حملوا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إلى الجهات الوصية.

وقال رفيق المهداوي، رئيس الفرع المحلي لجمعية المعطلين، إن “الوقفة التي أقرها الجمع العام العادي تعبير عن مطالبتنا بالحقوق العادلة لفئة واسعة من المعطلين بالناظور”، منتقدا ما سماه “المشاريع الفاشلة التي لم تستطع توفير الشغل للمواطن وحفظ كرامته”.

واستنكر المتحدث ما سماه “استمرار سياسة صم الآذان من قبل المسؤولين وعدم فتح حوار جدي ومسؤول لحل هذا الملف”، مؤكدا أن “الفرع مستمر في تنزيل مختلف المحطات النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة”.