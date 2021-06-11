معمل "لافارج هولسيم" بمدينة بوسكورة يحسس بأهمية الحفاظ على البيئة

شهد معمل “لافارج هولسيم” ببوسكورة، الجمعة، تنظيم مبادرة بيئية مواطنة تتمثل في تشجير المرافق العامة المجاورة والمقالع التي توجد في طور التهيئة، انخراطا من المصنع في “أسبوع التطوع” المنظم على الصعيد الوطني خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 يونيو، قصد التحسيس بأهمية النظم الإيكولوجية.

وانخرطت مختلف الوحدات الصناعية للشركة عبر ربوع التراب الوطني في فعاليات هذا الأسبوع، الذي يحمل شعار “غدا بين يدينا.. نغرسو للحياة”، ضمنها معمل بوسكورة الذي ساهم مستخدموه في زراعة الأشجار وجمع النفايات البلاستيكية المتناثرة بالدواوير المحيطة بالمعمل.

وفي هذا الصدد، قال محمد أكومي، مدير معمل “لافارج هولسيم” ببوسكورة، إن “المجموعة ارتأت تخليد اليوم العالمي للبيئة هذه السنة بتنظيم أسبوع ذي صبغة خاصة، في إطار أنشطة الشركة بميدان التنمية المستدامة، تجسيدا لمرامي برنامج (نبْنيو الحياة) في ميدان المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية للمقاولة”.

وأضاف أكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشركة تسعى من خلال الأسبوع البيئي إلى تشجيع المتعاونين والمستخدمين على التطوع بالمغرب، على أساس أن الأسبوع يتم تنظيمه بجميع معامل لافارج هولسيم بمختلف مناطق المغرب المتوفرة على وحدات صناعية، من وجدة إلى طنجة إلى بوسكورة إلى فاس إلى العيون”.

وأوضح المسؤول عينه أن “الأسبوع عرف تنظيم مجموعة من الأنشطة، منها غرس الأشجار على وجه التحديد بالمعامل، أو بالمقالع التي توجد في طور التهيئة، أو بالمؤسسات المجاورة، بمشاركة العديد من الجمعيات النشطة في ميدان التنمية المستدامة وحماية البيئة”.

واستطرد مدير مصنع “لافارج هولسيم” ببوسكورة بأن “الأنشطة سالفة الذكر أدت إلى غرس 1400 شجرة بمقلع الشركة الذي ما زال في طور التهيئة، وكذلك بالمؤسسة التعليمية المجاورة، إلى جانب المركز الصحي، بالموازاة مع جمع النفايات البلاستيكية المتناثرة بالدواوير المحيطة بالمعمل”.

من جانبها، أفادت نوال عدنان، مستخدمة في معمل “لافارج هولسيم”، بأن “المبادرة البيئية الجذابة لقيت إقبالا كبيرا من طرف جميع المستخدمين”، وعبرت عن فرحها للغاية بمساهمتها في هذه المبادرة الوطنية عبر غرس شجرة، فضلا عن مشاركتها في جمع النفايات والأكياس البلاستيكية.

وقال محمد الرافعي، مستخدم بمعمل “لافارج هولسيم”، إن “العمال يتطوعون اليوم من أجل تأدية الواجب البيئي المندرج في إطار عملية التشجير التي تتزامن مع اليوم العالمي للبيئة”، كاشفا أن “جميع المستخدمين والأطر والأطر العليا جاؤوا إلى المعمل للمساهمة في إنجاح عملية التشجير”.

ولفت المستخدم عينه إلى أن “المبادرة البيئية المنظمة على الصعيد الوطني تندرج في إطار برنامج (نبنيو الحياة)، الرامي إلى القيام بالعديد من الأعمال الاجتماعية في المجال البيئي”، مبرزا أن “كافة فئات المعمل ساهمت في غرس الأشجار بمقلع المعمل بمدينة بوسكورة”.