معمل للإسمنت بسطات

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‫تعليقات الزوار

2
  • مغربي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:56

    تطاير الغبار في الهواء له اثار سلبية على الفلاحة و على الساكنة المجاورة خاصة حبيبات الغبار pm10 التي تخترق الرئة عبر الأنف .
    نتمنى ان تقوم المؤسسة بإجراءات تحافظ على صحة الساكنة المجاورة .

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  • الحاج
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:56

    يجب كل الشركات التي تعمل في الوسط الحضري أن تخرج منها مثل هذه الشركة المحترمة وشكرا

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