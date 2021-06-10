معمل للإسمنت بسطات

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تعليقات الزوار2
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20:46
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11:36
الصين: كشف مصدر "كورونا" سيستغرق عقودا
تطاير الغبار في الهواء له اثار سلبية على الفلاحة و على الساكنة المجاورة خاصة حبيبات الغبار pm10 التي تخترق الرئة عبر الأنف .
نتمنى ان تقوم المؤسسة بإجراءات تحافظ على صحة الساكنة المجاورة .
يجب كل الشركات التي تعمل في الوسط الحضري أن تخرج منها مثل هذه الشركة المحترمة وشكرا