معهد "الطاقات المتجددة" يرى النور في ورزازات

أشرف كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، وإدريس عويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ونادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة، وعبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، صباح اليوم الأحد، على الافتتاح الرسمي لمعهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بمدينة ورزازات.

المعهد الذي تم إحداثه وتجهيزه بكلفة مالية بلغت 139.5 مليون درهم، يوفر طاقة استيعابية تبلغ 400 مقعد بيداغوجي سنويا، وقد شرع برسم الموسم التكويني 2020-2021 في استقبال المتدربات والمتدربين الذين يتلقون تكوينهم في شعبة أنظمة الطاقة الشمسية وشعبة النجاعة الطاقية.

وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، في تصريح لهسبريس، أن هذا المعهد تم إحداثه بموجب الاتفاقية الموقعة أمام جلالة الملك في 31 ماي من سنة 2011، للمساهمة في تنمية التكوين المهني في هذا المجال الحيوي، من خلال توفير الحاجيات من اليد العاملة والكفاءات المؤهلة في قطاع الطاقات المتجددة ووكالة التنمية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والمكتب الوطني للكهرباء والوكالة المغربية للطاقة الشمسية.

وقال أمزازي إن هذا المعهد المتخصص في الطاقات المتجددة، “يعد واحدا من المعاهد الثلاثة التي عملت الوزارة على إحداثها في هذا القطاع الواعد بكل من وجدة، طنجة وورزازات، بشراكة مع مجموعة من الشركاء المتدخلين في القطاع”.

وبهذه المناسبة، تم الاطلاع على تصاميم مشروع المدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات، التي تعد المؤسسة الجامعية الثانية بالإقليم الرابعة على مستوى جهة درعة تافيلالت، وذلك لتخفيف التنقل على أبناء الإقليم والأقاليم المجاورة لمواصلة الدراسة في هذه الشعب الموجودة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.

وبالمدرسة الفندقية بمدينة ورزازات، أشرف كل من وزير التربية الوطنية، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، ووزيرة السياحة، وعامل إقليم ورزازات، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية المغربية، على وضع الحجر الأساس لتوسعة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية، وذلك بشراكة مع وكالة حساب تحدي الألفية المغربية الأمريكية.

ويهدف مشروع تأهيل هذا المعهد، الذي سيوفر سنويا أزيد من 450 مقعدا، إلى إحداث أربع شعب جديدة بقطاع السياحة والفندقة، وتكييف شعبة “مرشدي الفضاءات الطبيعية” التي تدرس في المعهد. وتبلغ التكلفة الاجمالية لهذا المشروع أزيد من 32 مليونا و800 ألف درهم.