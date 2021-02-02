معهد علوم الرياضة يرى النور في "عاصمة الشاوية‎"

معهد علوم الرياضة يرى النور في "عاصمة الشاوية‎"
صورة: هسبريس
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 13:19

نظمت جامعة الحسن الأول بسطات، الاثنين، حفل إعطاء انطلاقة بناء معهد علوم الرياضة برئاسة كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة خديجة الصافي رئيسة الجامعة.

ويعد معهد علوم الرياضة أول مؤسسة جامعية من هذا النوع تفتح أبوابها بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات، بعد افتتاح معهد مماثل بمدينة فاس في وقت سابق، وسيوفر هذا المعهد تكوينات جامعية من مستوى الإجازة والماستر والدكتوراه في التربية البدنية والإدارة الرياضية، عطفا على تكوينات ممهننة في مجالات حكامة وتدبير الرياضة والمنظمات الرياضية.

هذا المشروع، الذي تصل تكلفته إلى 150 مليون درهم، سيتم تشييده بجوار المركب الجامعي بمدينة سطات، فوق وعاء عقاري وضعته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رهن إشارة جامعة الحسن الأول.

يذكر أنه، على هامش هذا الحفل، تم تدشين مركز الاستقبال والإعلام والتوجيه والمسار المهني، والوقوف على تقدم أشغال بناء المركز الجامعي للغات الحية بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات.

جامعة الحسن الأول سطات معهد علوم الرياضة

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‫تعليقات الزوار

2
  • fari
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 13:23

    تشوف عبارة البحث العلمي كيجيب لك الله البحوث العلمية المغربية تنافس اكبر الجامعات العالمية ، القاب مملكة في غير موضعها

    -1
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  • N.H
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 14:15

    (معهد علوم الرياضة)قرأتها في الأول معهد علوم الرياضيات هههه شتان بين هذا و ذاك لا حول و لا قوة إلا بالله

    -1
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