معيقات النموذج التنموي الحالي

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تعليقات الزوار4
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يا سيد بن موسى. اختصر الكلام في جملة واحدة. وقل للمغاربة . هذا النموذج التنموي فشل
السلام عليكم : معيقات النموذج التنموي الجديد هي العقلية التي يجب ان تتغير و السلام و كفى
عندما يقول اي صحافي او ناشط جمعوي تلصق به تهمم التخويين و التيئييس و تفبرك له تهم التحرش و الاغتصاب، هاهو التقرير كشف المستور هل سيتم إطلاق سراح الغيورين على البلاد و محاكمة التماسيح التي تدعي ان كل شيئ جميل؟؟؟
انا دابة في عمري 54 سنة….او نزيد عليها 14 سنة ديال الانتظار باش توصل2035 او غادي يكون في عمري 68 سنة…..دخلنا عليكم بالله اش بقا ليا ما ندير بالنموذج التنموي .؟….وحياتي كاملة دوزتها غير المخططات و النماذج و الاسترتتيجبات.. حتى سئمت….من العيش في هذا البلد.