مع المخرج إدريس الروخ

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‫تعليقات الزوار

2
  • متتبع
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 21:46

    الانتاجات تظل تافهة، و غياب تام للمواضيع الدينية و الدراما الاجتماعية

    20
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  • ماجد
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 21:54

    لايزال الزين اللي فيك الممنوع من العرض شاهدا على اسوأ ممثل عرفته السينما المغربية، الروخ شوه صورة المرأة المغربية في الفيلم المذكور وشارك كذالك في افلام اباحية اجنبية فهو ليس قدوة للممثل الناشئ وحواراته لا تزيد المتلقي الا نفورا منه .

    28
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