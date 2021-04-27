مع المخرج إدريس الروخ

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تعليقات الزوار2
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22:39
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21:12
سرقة محل توقع شخصين في يد الدرك بالدريوش
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الأوقاف توضح مسطرة تأهيل القيمين الدينيين
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13:01
بحث قضائي يطال "هجرة جماعية" في الفنيدق
الانتاجات تظل تافهة، و غياب تام للمواضيع الدينية و الدراما الاجتماعية
لايزال الزين اللي فيك الممنوع من العرض شاهدا على اسوأ ممثل عرفته السينما المغربية، الروخ شوه صورة المرأة المغربية في الفيلم المذكور وشارك كذالك في افلام اباحية اجنبية فهو ليس قدوة للممثل الناشئ وحواراته لا تزيد المتلقي الا نفورا منه .